SmartTalks #118: Γιώργος Στρουζάκης, EYEONIX – Κρίσιμα συστήματα για κρίσιμες αποφάσεις!

Η ασφάλεια στα κρίσιμα επιχειρησιακά περιβάλλοντα δεν αποτελεί πλέον ένα απομονωμένο τεχνολογικό επίπεδο, αλλά συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή συνέχεια, την εθνική ανθεκτικότητα και την ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνθήκες πίεσης. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Γιώργος Στρουζάκης, Chief Executive Officer της EYEONIX, αναλύει τον μετασχηματισμό της αγοράς των κρίσιμων επιχειρησιακών συστημάτων, τη μετάβαση από τον εξοπλισμό στην κοινή εικόνα, τον ρόλο της πλατφόρμας COMMAND και τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης σε περιβάλλοντα αυτοματοποίησης. Όπως επισημαίνει, η αξία της τεχνολογίας κρίνεται μόνο όταν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην πραγματική επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και να μετατρέψει την πληροφορία σε αξιόπιστη δράση.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η EYEONIX δεν τοποθετείται απλώς ως προμηθευτής λογισμικού, αλλά ως εταιρεία που αναπτύσσει επιχειρησιακά οικοσυστήματα. Η προσέγγισή της συνδυάζει επικοινωνία, διαχείριση συμβάντων, εικόνα πεδίου, συντονισμό ομάδων και υποστήριξη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Ο κ. Στρουζάκης υπογραμμίζει ότι η εταιρεία επενδύει σε λύσεις «operational ready», δηλαδή σχεδιασμένες για πραγματικές συνθήκες πίεσης, με έμφαση στην ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, τη χαμηλή καθυστέρηση και την αξιοπιστία. Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει τεχνολογία με διεθνές εκτόπισμα, με την EYEONIX να στοχεύει στον ρόλο ενός ευρωπαϊκού παίκτη στον χώρο των Mission Critical Platforms.

Κατά την κρίση του, η μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα δεν μετριέται πλέον από τα επιμέρους μέσα που διαθέτει ένας οργανισμός. Δεν αρκούν ένα command center, κάποια επικοινωνιακά μέσα ή αποσπασματικά συστήματα ασφαλείας, καθώς οι σύγχρονες κρίσεις εξελίσσονται με πολυπαραγοντική ταχύτητα. Μια πυρκαγιά, μια κυβερνοεπίθεση, μια διακοπή ρεύματος ή ένα περιστατικό ασφάλειας παράγουν ταυτόχρονα μεγάλο όγκο δεδομένων, που πρέπει να μετατραπεί άμεσα σε επιχειρησιακή εικόνα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι οργανισμοί στρέφονται πλέον σε real-time situational awareness, ανθεκτικές επικοινωνίες και distributed operation environments, όπου πεδίο, κινητές συσκευές, αισθητήρες, drones και command center λειτουργούν ως ενιαίο οικοσύστημα.

Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Στρουζάκη, το κενό μεταξύ πληροφορίας και επιχειρησιακής δράσης. Η πλατφόρμα COMMAND, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τη Samsung, έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Πολλοί οργανισμοί διαθέτουν ήδη κάμερες, αισθητήρες, GPS, ραδιοεπικοινωνίες, συστήματα ERP, drones και άλλα πληροφοριακά περιβάλλοντα, όμως σε κρίσιμες συνθήκες η πληροφορία παραμένει συχνά διασκορπισμένη. Η διοίκηση χάνει πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να κατανοήσει τι συμβαίνει. Όπως τονίζει, η πραγματική αξία του COMMAND είναι ότι δημιουργεί κοινή επιχειρησιακή εικόνα και μεταφέρει την πληροφορία στο πεδίο, επηρεάζοντας άμεσα τον χρόνο απόκρισης. Σε αυτό το σημείο εντάσσεται και το μότο της εταιρείας, «Minutes to Millions», που αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο, την πληροφορία και το επιχειρησιακό ή οικονομικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη θέση στην ανάλυσή του κατέχει η τεχνητή νοημοσύνη, όχι όμως ως μηχανισμός αντικατάστασης της ανθρώπινης κρίσης. Ο κ. Στρουζάκης υποστηρίζει ότι σε mission critical περιβάλλοντα, η αξιοπιστία, η λογοδοσία και η επιχειρησιακή ευθύνη παραμένουν ανθρώπινες αρμοδιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει ανωμαλίες, να ιεραρχεί περιστατικά, να συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές και να μειώνει το γνωσιακό φορτίο των χειριστών. Ωστόσο, η τελική απόφαση πρέπει να παραμένει στον άνθρωπο. Όπως επισημαίνει, η σωστή ισορροπία βρίσκεται στο «human in the loop», όπου το AI λειτουργεί ως force multiplier και όχι ως ανεξέλεγκτος μηχανισμός αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή, η μετάβαση από την τεχνολογική δυνατότητα στο πραγματικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα δεν είναι πρωτίστως τεχνικό ζήτημα, αλλά ζήτημα κουλτούρας, διαδικασιών και εκπαίδευσης. Πολλοί οργανισμοί μπορούν να προμηθευτούν σύγχρονα συστήματα, όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορούν να τα ενσωματώσουν στις καθημερινές τους λειτουργίες και αν οι χρήστες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Διαφορετικά πρωτόκολλα, σύνθετες δομές διοίκησης και ανομοιογενείς τρόποι ανταλλαγής πληροφορίας δημιουργούν «friction» ακριβώς τη στιγμή που απαιτούνται ταχύτητα και συντονισμός. Όπως αναφέρει ο κ. Στρουζάκης, η επιτυχία εξαρτάται από συνεχή εκπαίδευση, ρεαλιστικά σενάρια και επιχειρησιακή εμπιστοσύνη προς το σύστημα.

Όταν μια λύση περνά από το πιλοτικό στάδιο σε πραγματικό mission critical περιβάλλον, το επίπεδο απαιτήσεων αλλάζει πλήρως. Κατά την ανάλυσή του, δεν αξιολογείται πλέον μόνο η λειτουργικότητα, αλλά η κυβερνοασφάλεια, η ανθεκτικότητα, η διαλειτουργικότητα, οι πιστοποιήσεις και η επιχειρησιακή ωριμότητα. Ο κ. Στρουζάκης αναφέρεται σε λογικές «security by design» και «zero trust architecture», τονίζοντας ότι, σε κρίσιμες υποδομές, η ασφάλεια δεν είναι πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά βασική απαίτηση λειτουργίας. Παράλληλα, οι ανοιχτές αρχιτεκτονικές και τα πρότυπα είναι καθοριστικά, επειδή κανένας οργανισμός δεν λειτουργεί απομονωμένα. Η διαφορά κρίνεται στην ανθεκτική λειτουργία και στη δυνατότητα κλιμάκωσης με πραγματική αξιοπιστία.

Η στρατηγική συνεργασία με τη Samsung και το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Στρουζάκη, βήματα που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη λύσεων για απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Η Samsung εισφέρει εμπειρία σε εταιρικές και κυβερνητικές υποδομές, κινητικότητα, τεχνητή νοημοσύνη, ασφαλή διαχείριση συσκευών και πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας, ενώ η EYEONIX διαθέτει βαθιά επιχειρησιακή κατανόηση κρίσιμων περιβαλλόντων. Κοιτώντας την επόμενη ημέρα, ο ίδιος συνδέει την επιτυχία, όχι απλώς με την παρουσία σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, όπως οι ΗΠΑ, αλλά με την εδραίωση της EYEONIX ως «trusted partner» σε mission critical περιβάλλοντα, όπου η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία σε βάθος χρόνου αποτελούν το πραγματικό κριτήριο τεχνολογικής αριστείας.

