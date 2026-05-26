Επανεξέταση όρων για το έργο των 1.000 καμερών μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού από τον ΥΨΔ

Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 88,11 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Είχαν προηγηθεί τρεις προδικαστικές προσφυγές που κατατέθηκαν κατά της διακήρυξης πριν ακόμη φτάσει η διαδικασία στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών.

Το υπουργείο αναμένεται να επανεξετάσει τους όρους της διακήρυξης πριν προχωρήσει σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα, στην ΕΑΔΗΣΥ είχαν προηγηθεί προσφυγές από την κοινοπραξία Neurosoft – Ots», από την Aktor Κατασκευές, καθώς και από τη εταιρεία Maycon.

Στις ενστάσεις περιλαμβάνονται αιτιάσεις για τεχνικούς όρους της διακήρυξης, αλλά και ζητήματα που, σύμφωνα με τις εταιρείες, επηρέαζαν τον ανταγωνισμό ή δημιουργούσαν δυσκολίες στη συμμετοχή. Ενστάσεις διατυπώθηκαν επίσης για τη μορφή της σύμβασης, αλλά και για τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου.

Ο διαγωνισμός αφορούσε την εγκατάσταση 1.000 σταθερών καμερών για την καταγραφή βασικών τροχαίων παραβάσεων, με διασύνδεση στα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το έργο περιλάμβανε ακόμη ανάπτυξη λογισμικού, προμήθεια εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού και υπηρεσίες υποστήριξης.

Η βασική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης το συνολικό οικονομικό αντικείμενο μπορούσε να φτάσει τα 88,11 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση προβλεπόταν να προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ μέρος της λειτουργίας του συστήματος συνδεόταν με τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονταν μέσω της λειτουργίας του.

Η διάρκεια της σύμβασης είχε οριστεί στα έξι έτη, ενώ η διαδικασία επρόκειτο να προχωρήσει μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Ιουνίου.