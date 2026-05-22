Kάτια Σταθάκη, CEO, Nexi Greece: Η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη ψηφιακών πληρωμών

Η Kάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Greece, μιλάει στο InfoCom για τη νέα εποχή των ψηφιακών πληρωμών, επισημαίνοντας ότι ο μετασχηματισμός στην Ελλάδα έχει περάσει πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Με φόντο τη συμπλήρωση ενός έτους στο τιμόνι της εταιρείας, αναλύει πώς η Nexi μετατρέπει την αποδοχή καρτών από ένα απλό κόστος σε ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης της επιχείρησης. Υπογραμμίζει τη σημασία της ρευστότητας και της απρόσκοπτης εμπειρίας, τονίζοντας ότι η πραγματική πρόκληση για την αγορά, είναι η πολλαπλότητα των νέων μέσων να μην μετατρέπεται σε πολυπλοκότητα για τον έμπορο. Η κα. Σταθάκη αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Agentic Commerce στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας, ενώ περιγράφει το όραμά της για μία Ελλάδα που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό χάρτη των πληρωμών. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η τεχνολογία είναι το μέσο αλλά ο άνθρωπος είναι η δύναμη, και εξηγεί πώς οι στρατηγικές συμπεριληπτικότητας και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της Nexi Greece.

I.C.: Τον Μάιο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ποια είναι η αποτίμησή σας για τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού στις πληρωμές στην Ελλάδα, και πώς η πρότερη εμπειρία σας, ενισχύει τη στρατηγική της Nexi;

Κ.Σ.: Πράγματι, τον Μάιο συμπληρώνεται ένας χρόνος στον ρόλο μου ως CEO, της Νexi στην Ελλάδα, σε μία περίοδο κατά την οποία ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο των πληρωμών στη χώρα μας επιταχύνεται ουσιαστικά και με μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν πρόκειται πλέον για μία θεωρητική κατεύθυνση, αλλά για μία πραγματικότητα που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα στοιχεία. Όταν βλέπουμε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες μέσα σε ένα εξάμηνο, γίνεται σαφές ότι η υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών έχει περάσει σε φάση ωρίμανσης, επηρεάζοντας όχι μόνο τη συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

Σε αυτό το περιβάλλον, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη συνέπεια και την αξιόπιστη υλοποίηση σε μεγάλη κλίμακα. Η πρότερη εμπειρία μου σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, έχει διαμορφώσει μία σαφή προσέγγιση: η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν μπορεί να υλοποιείται με σταθερότητα, ασφάλεια και χωρίς αστοχίες για τον καταναλωτή. Πρόκειται για αγορές με υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο υποδομών, διαχείρισης μεγάλου όγκου συναλλαγών και ανάγκες σε αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη, στοιχεία που είναι απολύτως συγκρίσιμα με τον χώρο των πληρωμών.

Με αυτή τη λογική κινηθήκαμε και τον τελευταίο χρόνο, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική αρτιότητα, τη συμμόρφωση και τη σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίξαμε έμπρακτα τη διασύνδεση των τερματικών αποδοχής συναλλαγών με τα συστήματα της φορολογικής διοίκησης, διασφαλίζοντας την ομαλή υλοποίηση μίας κρίσιμης κανονιστικής απαίτησης. Πλέον, το ερώτημα δεν είναι η υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών, αλλά ο ρόλος τους: πώς ενσωματώνονται στη λειτουργία των επιχειρήσεων με τρόπο που στηρίζει τη ρευστότητα, ενισχύει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και δημιουργεί νέες ροές εσόδων. Σε αυτό επενδύουμε στη Nexi.

I.C.: Παρά την άνοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες προκλήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου των ψηφιακών πληρωμών στην ελληνική αγορά;

Κ.Σ.: Η άνοδος των ηλεκτρονικών συναλλαγών δείχνει ότι η αγορά ωριμάζει, όπως προανέφερα. Το γεγονός ότι η αξία των συναλλαγών με κάρτες φαίνεται να σταθεροποιείται στα 57 δισ. ευρώ τη στιγμή που ο αριθμός των καρτών αυξάνεται, αποτελεί ένδειξη ότι οι ψηφιακές πληρωμές έχουν πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές κατανέμονται πλέον σε περισσότερα μέσα και διαφορετικά σενάρια χρήσης, διαμορφώνοντας ένα πιο σύνθετο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους παρόχους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στην πολυμορφία που αποκτά το σύστημα. Η εντυπωσιακή άνοδος του IRIS -με 122,1 εκατομμύρια άμεσες πληρωμές, και αύξηση 72,8% σε σχέση με το 2024- δείχνει ότι οι καταναλωτές επιλέγουν πλέον διαφορετικά κανάλια, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εδώ εντοπίζεται και η πρόκληση για την αγορά: πώς αυτή η πολλαπλότητα επιλογών δεν μετατρέπεται σε πολυπλοκότητα για την επιχείρηση. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η προσθήκη και υιοθέτηση νέων μέσων πληρωμής, αλλά η παροχή μίας απλής, ασφαλούς και χωρίς τριβές εμπειρίας, όπου οι πληρωμές ενσωματώνονται ομαλά στη διαδρομή του πελάτη.

Στη Nexi, η δουλειά μας είναι να απλοποιούμε αυτή τη διαδρομή, παρέχοντας μία ενιαία υποδομή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται διαφορετικές μεθόδους πληρωμής – από κάρτες και wallets μέχρι άμεσες πληρωμές – με τρόπο που ενσωματώνεται ομαλά στη λειτουργία τους, δίνοντάς τους καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη ευελιξία και σαφή εικόνα των συναλλαγών τους.

I.C.: Πώς απαντά η Nexi στον προβληματισμό των εμπόρων για το κόστος των συναλλαγών, και με ποια εργαλεία επιδιώκετε να προσδώσετε επιχειρηματική αξία στην αποδοχή καρτών;

Κ.Σ.: Η συζήτηση για το κόστος των συναλλαγών συχνά εστιάζει στο τελικό ποσοστό, χωρίς να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα που υπάρχει πίσω από κάθε πληρωμή. Στην πράξη, μία συναλλαγή, ιδίως όταν πρόκειται για ξένη κάρτα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, δεν είναι μία απλή διαδικασία. Διασχίζει πολλαπλά συστήματα και δίκτυα, από την αποδοχή στο σημείο πώλησης μέχρι την έγκριση από την εκδότρια τράπεζα στο εξωτερικό και την εκκαθάριση της συναλλαγής μέσω διεθνών σχημάτων πληρωμών. Αυτό που διασφαλίζεται σε κάθε στάδιο είναι απλό: η πληρωμή να ολοκληρωθεί άμεσα, με ασφάλεια και αξιοπιστία – να εγκριθεί, να εκκαθαριστεί σωστά και τελικά να μετατραπεί σε έσοδο για την επιχείρηση.

Οι έμποροι αναγνωρίζουν ήδη τα οφέλη των ψηφιακών λύσεων: ταχύτητα στις συναλλαγές, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ασφάλεια και ευελιξία στη διαχείριση των πληρωμών. Πέρα από τη χρέωση, το ουσιαστικό ζητούμενο για μία επιχείρηση είναι η ρευστότητα και η καθαρή εικόνα των εισπράξεων.

Στη Nexi, προσεγγίζουμε την αποδοχή πληρωμών ως εργαλείο διαχείρισης της επιχείρησης. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εισπράξεις 365 ημέρες τον χρόνο -ακόμα και τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες- με τα κεφάλαια να είναι διαθέσιμα από νωρίς την επόμενη ημέρα, βελτιώνει ουσιαστικά τη ρευστότητα και τον προγραμματισμό. Λύσεις όπως το Nexi Everyday Pay έρχονται να υποστηρίξουν αυτή την ανάγκη στην πράξη. Παράλληλα, η δυνατότητα αξιοποίησης άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, με πίστωση σε πραγματικό χρόνο μέσα από τα συστήματά μας, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την ευελιξία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η δυνατότητα μίας επιχείρησης να διαχειρίζεται τις πληρωμές της μέσα από ένα ενιαίο και ευέλικτο περιβάλλον αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της στο ψηφιακό κανάλι. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου XPay έρχεται να υποστηρίξει αυτή την ανάγκη, συγκεντρώνοντας διαφορετικές μεθόδους πληρωμής -όπως κάρτες, Apple Pay και Google Pay- και παρέχοντας εργαλεία που απλοποιούν τη διαχείριση των συναλλαγών και βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη.

Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι μία επιχείρηση να μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα έσοδά της, σαφή εικόνα για αυτά και την ευελιξία να τα αξιοποιεί αποτελεσματικά σε κάθε κανάλι.

I.C.: Οι στρατηγικές συμμαχίες με το τραπεζικό σύστημα είναι κομβικές. Πώς εξελίσσονται αυτές οι συνέργειες, και ποιος ο στόχος σας για την αναβάθμιση της εμπειρίας στο σημείο πώλησης;

Κ.Σ.: Οι στρατηγικές συνεργασίες με το τραπεζικό σύστημα παραμένουν καθοριστικές για τον κλάδο των πληρωμών και εξελίσσονται συνεχώς, καθώς πλέον λειτουργούμε σε ένα πιο εξειδικευμένο και διακριτό οικοσύστημα ρόλων. Οι τράπεζες παραμένουν βασικοί συνεργάτες στο ευρύτερο οικοσύστημα, ενώ οι πάροχοι πληρωμών, όπως η Nexi, έχουν αναλάβει έναν πιο εξειδικευμένο ρόλο στην τεχνολογία και στην εμπειρία της συναλλαγής.

Στη Nexi, το βασικό μας πλεονέκτημα είναι η συνδυασμένη εμπειρία μας: έχουμε εικόνα σε όλο τον κύκλο της πληρωμής – από την αποδοχή της στο σημείο πώλησης έως την εκτέλεση και την επεξεργασία της. Αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να κατανοούμε καλύτερα τη διαδρομή της συναλλαγής, αλλά και να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά σε αυτήν, μειώνοντας τριβές και διασφαλίζοντας μία πιο σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία για την επιχείρηση.

Στόχος μας στο σημείο πώλησης είναι η πληρωμή να είναι μία απλή, γρήγορη και απολύτως αξιόπιστη διαδικασία, ανεξάρτητα από το μέσο πληρωμής που επιλέγει ο πελάτης. Δηλαδή, να λειτουργεί αόρατα στο background, ώστε η εμπειρία να είναι ενιαία, χωρίς καθυστερήσεις ή αστοχίες.

I.C.: Το 2026 η Τεχνητή Νοημοσύνη καθορίζει το Fintech. Ποια η πρακτική εφαρμογή της στη Nexi, και πώς ισορροπείτε μεταξύ εξατομίκευσης και ασφάλειας δεδομένων;

Κ.Σ.: Στη Nexi, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας των πληρωμών. Η πρακτική της εφαρμογή εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, στη διαχείριση κινδύνου. Αξιοποιούμε μοντέλα machine learning για την ανάλυση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζοντας ύποπτα μοτίβα και περιορίζοντας την απάτη. Παράλληλα, μειώνουμε τις περιπτώσεις λανθασμένων απορρίψεων, ώστε οι νόμιμες συναλλαγές να ολοκληρώνονται χωρίς εμπόδια.

Δεύτερον, στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των πληρωμών. Η AI συμβάλλει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και στη διαχείριση εξαιρέσεων, ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης προς τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στην ισορροπία μεταξύ εξατομίκευσης και προστασίας δεδομένων, η προσέγγισή μας είναι σαφής: αξιοποιούμε τα δεδομένα για την κατανόηση συμπεριφορών και τη βελτίωση των υπηρεσιών, με πλήρη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας ιδιωτικότητας και με τον άνθρωπο να παραμένει πάντα στο κέντρο των αποφάσεων.

Πέρα από το λειτουργικό επίπεδο, επενδύουμε στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου οικοσυστήματος AI-enabled commerce σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το Agentic Commerce, όπου η Nexi συμμετέχει ενεργά μέσω του Agentic Commerce Alliance, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του επόμενου πλαισίου για το ψηφιακό εμπόριο στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική συνεργασία με την Google και η αξιοποίηση πρωτοκόλλων όπως το AP2 και το Model Context Protocol (MCP) επιτρέπουν την ενσωμάτωση πληρωμών μέσα σε AI-driven περιβάλλοντα, απλοποιώντας σημαντικά την εμπειρία εμπόρων και developers. Αντίστοιχα, η εξέλιξη προς ενιαία πρότυπα όπως το Universal Commerce Protocol (UCP) στοχεύει σε πλήρως απρόσκοπτες εμπειρίες πληρωμών σε όλα τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Τέλος, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα για να προσφέρουμε στους εμπόρους ουσιαστικά insights μέσα από πλατφόρμες όπως το Nexi Business, βοηθώντας τους να κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά των πελατών τους και να λαμβάνουν πιο στοχευμένες εμπορικές αποφάσεις.

I.C.: Πώς συνδέεται η ψηφιοποίηση των πληρωμών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ποια είναι η προσέγγιση της Nexi στο ESG, συνολικά και στην ελληνική αγορά;

Κ.Σ.: Η ψηφιοποίηση των συναλλαγών συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, περιορίζει τη διαχείριση μετρητών και ενισχύει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στην οικονομική δραστηριότητα. Στην ουσία, πρόκειται για μία μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και «καθαρό» μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας.

Για εμάς στη Nexi, το ESG δεν είναι μία παράλληλη πρωτοβουλία, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου που λειτουργούμε ως οργανισμός συνολικά. Σε επίπεδο ανθρώπων, ο Όμιλος αριθμεί περίπου 10.000 εργαζόμενους, ενώ το 33% των ηγετικών θέσεων καλύπτεται από γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή μας δέσμευση στην ισότητα και στη συμπερίληψη.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύεται μέσα από συγκεκριμένες κοινότητες και πρωτοβουλίες εντός του οργανισμού, όπως τα Employee Resource Groups – το WiN (Women in Nexi) για την ενδυνάμωση των γυναικών, το Nexi United που υποστηρίζει την LGBTQI+ κοινότητα και το Nexi International που προωθεί την πολυπολιτισμικότητα. Παράλληλα, η ESG Impact Community ενισχύει ενεργά την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα βιωσιμότητας, μέσα από δράσεις, εκπαιδεύσεις και πρωτοβουλίες που συνδέουν την ESG στρατηγική με την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ευημερία των ανθρώπων μας, μέσα από ευέλικτα μοντέλα εργασίας, hybrid επιλογές, αλλά και πολιτικές που στηρίζουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπως οι άδειες μητρότητας και πατρότητας. Η φωνή των εργαζομένων έχει επίσης κεντρικό ρόλο μέσα από το «Our Voices Survey», που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με βάση πραγματική ανατροφοδότηση.

Στην ελληνική αγορά, αυτή η φιλοσοφία μεταφράζεται σε μία σταθερή δέσμευση να αναπτύσσουμε τις ψηφιακές πληρωμές με τρόπο που συνδυάζει την καινοτομία με την υπευθυνότητα – δημιουργώντας αξία όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

I.C.: Ποια η φιλοσοφία σας για τη διατήρηση ανθρωποκεντρικής κουλτούρας στην υψηλή τεχνολογία, και πώς προσελκύετε εξειδικευμένα ταλέντα σε ένα διεθνές περιβάλλον;

Κ.Σ.: Η φιλοσοφία είναι απλή: η τεχνολογία είναι το μέσο, αλλά ο άνθρωπος είναι η δύναμη που το κινεί. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο οι δεξιότητες, αλλά η περιέργεια, η διάθεση για εξέλιξη και η ικανότητα να προσαρμόζεσαι. Η κουλτούρα μας βασίζεται στη συνεργασία και στη σύνθεση διαφορετικών εμπειριών. Αυτή η προσέγγιση δεν μένει στα λόγια. Γίνεται πράξη μέσα από ένα περιβάλλον που προσφέρει πραγματικό χώρο για εξέλιξη. Στη Nexi, οι άνθρωποί μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έργα και ομάδες σε επίπεδο Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία πέρα από τα στενά όρια της αγοράς τους και αναπτύσσοντας ένα πιο διεθνές προφίλ. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στην ανάδειξη νέων ταλέντων, μεταξύ άλλων μέσα από το graduate program που υλοποιείται και στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επαγγελματιών με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και διεθνή προσανατολισμό. Υποστηρίζουμε αυτή την πορεία και μέσα από εργαλεία όπως το PayTech University – την εσωτερική μας πλατφόρμα εκπαίδευσης που ενισχύει την ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, δίνουμε χώρο στην πρωτοβουλία. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να «σηκώνουν το χέρι», να αναλαμβάνουν ευθύνη και να μη φοβούνται το λάθος – γιατί εκεί δοκιμάζονται και εξελίσσονται πραγματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το «Next Starts With You, Everyday», που αποτελεί τη βασική μας δέσμευση προς τους ανθρώπους μας, δεν είναι απλώς μία φράση, αλλά μία καθημερινή εμπειρία.

I.C.: Πώς οραματίζεστε τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των πληρωμών, τα αμέσως επόμενα χρόνια; Μπορεί η χώρα να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ψηφιακής καινοτομίας;

Κ.Σ.: Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται και στους ευρωπαϊκούς δείκτες ψηφιακής ωριμότητας (DESI), όπου καταγράφει έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς βελτίωσης στην Ε.Ε., καλύπτοντας έδαφος στην ψηφιοποίηση του κράτους και των επιχειρήσεων.

Αυτή η συνολική ψηφιακή πρόοδος αποτυπώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στον τομέα των πληρωμών, όπου η υιοθέτηση νέων λύσεων από καταναλωτές και επιχειρήσεις επιταχύνθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σε συνδυασμό με τη δυναμική του τουρισμού, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς. Αυτή την εξέλιξη αναγνώρισε και η Nexi, επιλέγοντας να επενδύσει στρατηγικά στην Ελλάδα και να ενισχύσει την παρουσία της σε μία αγορά με σαφή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών, αλλά η μετάβαση σε ένα πιο ώριμο και σταθερό μοντέλο λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το όραμά μας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε μία αξιόπιστη αγορά ψηφιακών πληρωμών, η οποία μπορεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν την αυτονόητη και φυσική επιλογή του καταναλωτή. Για εμάς στη Nexi, η δέσμευσή μας είναι μακροπρόθεσμη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές και λύσεις που ενισχύουν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των πληρωμών.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom