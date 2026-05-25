Andrea Battaglia, Country Manager, IMOU: Η κάμερα δεν είναι πλέον απλώς ένα μέσο επιτήρησης!

Η IMOU πρόκειται για μια εταιρεία που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ανερχόμενες δυνάμεις στο κομμάτι του IoT και Home Smart Security. Αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ανεπτυγμένων τεχνολογικά προϊόντων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να μας κρατούν safe and… sound, προστατεύοντας την καθημερινότητά μας από… ανεπιθύμητες και αχρείαστες εκπλήξεις!

Έχοντας παρουσία στη χώρα μας από το 2023, η IMOU εξελίσσεται σε έναν πολύ δυνατό παίκτη τόσο στους τομείς του B2C όσο και του B2B, με τους users των προϊόντων της να αριθμούν εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου line-up της στην ελληνική αγορά, η Oktabit (επίσημος διανομέας της IMOU στην Ελλάδα) διοργάνωσε ένα εκπληκτικό event κάτω από την σκιά της Ακρόπολης, στο οποίο είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια γεύση από το πως οραματίζεται το μέλλον του home security και το ποιες είναι οι νέες προτάσεις που σε συνδυασμό με την A.I. αναβαθμίζουν κατακόρυφα την ασφάλεια του σπιτιού μας. Πέραν της παρουσίασης των νέων προϊόντων, μας δόθηκε επίσης η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κ. Andrea Battaglia – Regional Sales Director (Italy, Greece, Albania, Malta and Cyprus), o οποίος φρόντισε όχι μόνο να μας «μυήσει» για τα καλά στα προϊόντα της IMOU, αλλά και να μας δώσει μια σαφή εικόνα για το όραμα της γνωστής εταιρείας για το άμεσο μέλλον!

D.L.:Χαίρετε, είναι πολύ ευχάριστο που σας συναντώ εδώ. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την αγορά του B2C αλλά και λίγο για το B2B, καθώς τα προϊόντα σας καλύπτουν και τους δύο τομείς. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τα νέα B2C προϊόντα που σχεδιάζει να εισαγάγει η IMΟU στην ελληνική αγορά;

A.B.: Καλημέρα σας! Η αλήθεια είναι ότι «γεννηθήκαμε» στην B2C αγορά, ιδιαίτερα με τις έξυπνες κάμερες ασφαλείας, οπότε διαθέτουμε μια πλήρη γκάμα προϊόντων σε Wi-Fi κάμερες. Ξεκινάμε από κάμερες με μονό φακό και φτάσαμε πλέον να ανακοινώσουμε κάμερες με τέσσερις φακούς. Αναμφίβολα, διαθέτουμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη της αγοράς, με εξειδίκευση φυσικά στο Wi-Fi.

Επιπλέον, έχουμε προσθέσει πλέον και κάμερες 4G, οι οποίες λειτουργούν με κάρτα SIM και ηλιακά πάνελ. Έτσι, μπορούμε να καλύψουμε κάθε απαίτηση του πελάτη, είτε θέλει να ελέγχει το εσωτερικό του σπιτιού, είτε τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Για παράδειγμα, εάν στους εξωτερικούς χώρους δεν υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος, τότε υπάρχει το ηλιακό πάνελ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Wi-Fi, τότε έχουμε την 4G κάμερα. Πέρα από τις κάμερες, μπαίνουμε δυναμικά και στα IoT προϊόντα, όπως συστήματα συναγερμού, έξυπνες συσκευές, υπέρυθρα τηλεχειριστήρια (IR), έξυπνες λάμπες και Smart πρίζες.

D.L: Άρα μπορείτε να καλύψετε κάθε ζήτηση και κάθε ανάγκη. Και το θετικό είναι ότι όλες αυτές οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους, σωστά;

A.B.: Ακριβώς. Μπορείτε να δημιουργήσετε σενάρια αυτοματισμού. Για παράδειγμα, να ορίσετε ότι σε περίπτωση που η κάμερα ανιχνεύσει έναν άνθρωπο, θα ενεργοποιηθεί η έξυπνη πρίζα και, μέσω αυτής, θα ανάψει το φως. Αυτό ακριβώς χρειάζονται οι καταναλωτές: λύσεις που κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.

D.L: Βλέπετε αυξημένη ζήτηση για προϊόντα έξυπνης ασφάλειας στην Ευρώπη και ειδικότερα σε αγορές όπως η Ελλάδα;

A.B.: Ναι, η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Η εταιρεία μας αναπτύσσεται με διψήφια ποσοστά τρίμηνο ανά τρίμηνο. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η «ασφάλεια» είναι μια ανάγκη που γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια, όταν εφευρέθηκαν οι κάμερες για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Ωστόσο, η αγορά έχει αλλάξει πολύ. Σήμερα, μια κάμερα ασφαλείας δεν προστατεύει απλώς το σπίτι, αλλά παράλληλα χρησιμοποιείται για να προσέχουμε τα παιδιά μας, να ελέγχουμε τους ηλικιωμένους γονείς μας ή τα κατοικίδιά μας στον κήπο. Μπορώ να βρίσκομαι εδώ, στην Ελλάδα, και να ελέγχω και να εποπτεύω το σπίτι της μητέρας μου εξ αποστάσεως που βρίσκεται στην Ιταλία.

Δυστυχώς, λόγω των υψηλών ποσοστών εγκληματικότητας και των ληστειών, οι άνθρωποι νιώθουν λιγότερο ασφαλείς και θέλουν προστασία. Στην πραγματικότητα, μια κάμερα είναι πιο αποτελεσματική από έναν απλό συναγερμό, επειδή λειτουργεί ως ενεργητική αποτροπή. Αν ένας διαρρήκτης δει κάμερα, θα φοβηθεί και πιθανότατα θα προσπεράσει το σπίτι.

D.L.: Αυτό είναι αλήθεια, λειτουργεί αποτρεπτικά.

A.B.: Θα σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα από την περασμένη εβδομάδα, δίπλα στο σπίτι μου. Εγώ προφανώς έχω πολλές κάμερες εγκατεστημένες. Με πήρε η γυναίκα μου και μου είπε ότι οι γείτονες έπεσαν θύματα ληστείας και επειδή γνωρίζουν ότι έχω κάμερες, ρώτησαν μήπως καταγράψαμε κάτι. Ωστόσο, οι κάμερές μου καταγράφουν μόνο την ιδιωτική μου περιουσία, όχι τον δρόμο. Οι γείτονες είχαν μόνο σύστημα συναγερμού. Ο συναγερμός χτύπησε, αλλά μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι, οι διαρρήκτες είχαν ήδη φύγει με τα κλοπιμαία. Ο συναγερμός ενεργοποιείται αφού κάποιος έχει ήδη μπει μέσα. Αντίθετα, με την κάμερα που έχω εξωτερικά, μόλις κάποιος πατήσει στην ιδιοκτησία μου, λαμβάνω αμέσως ειδοποίηση στο κινητό μου.

D.L.: Εδώ έρχεται και η επόμενη ερώτησή μου σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων λύσεων ασφάλειας. Πόσο σημαντικό είναι το AI για τη μελλοντική στρατηγική της IMΟU;

A.B.: Το AI γίνεται όλο και πιο σημαντικό γιατί μετατρέπει τις κάμερες σε πραγματικά έξυπνες συσκευές. Μέχρι τώρα, οι κάμερές μας είχαν ανίχνευση κίνησης, ανθρώπου, κατοικίδιου ή οχήματος. Τώρα, αναπτύξαμε μια νέα τεχνολογία AI όπου η κάμερα δεν σου λέει απλώς «εντοπίστηκε άνθρωπος», αλλά σου δίνει μια ακριβή περιγραφή: «Ένας άνδρας με γυαλιά, καρό μπλουζάκι, περπατάει κοντά σε έναν τοίχο, κρατώντας μια μπλε τσάντα». Είναι απόλυτα περιγραφικό.

Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιολογήσει αν μια ειδοποίηση είναι κανονική ή επείγουσα. Χθες νωρίς το πρωί, που είχε σκοτάδι, βγήκα έξω φορώντας μπουφάν και καπέλο. Το σύστημα με κατηγοριοποίησε ως «ύποπτο» λόγω των συνθηκών και έβαλε την ειδοποίηση σε προτεραιότητα. Επιπλέον, αυτή η περιγραφή που βασίζεται στο cloud μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο αναζήτησης στην εφαρμογή. Μπορείς να γράψεις: «Δείξε μου έναν άνθρωπο με γυαλιά και καρό μπλουζάκι» και η εφαρμογή θα ψάξει όλες τις κάμερες και θα σου βρει τα συγκεκριμένα βίντεο. Σκεφτείτε πόσο χρήσιμο είναι αυτό, ειδικά για έναν B2B χρήστη ή για μια μεγάλη βίλα.

D.L.: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα στην ανάπτυξη έξυπνων καμερών επόμενης γενιάς και IoT συσκευών;

A.B.: Αυτή τη στιγμή, δεν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην ανάπτυξη. Όπως όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, πάνω από το 60% των εργαζομένων μας ανήκει στο τμήμα R&D (Έρευνα & Ανάπτυξη). Η πραγματική πρόκληση είναι να προσαρμόζουμε τα προϊόντα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αγοράς σε τοπικό επίπεδο. Η εταιρεία μας πλέον δεν σκέφτεται καθολικά («globally»). Οι ανάγκες στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία είναι διαφορετικές από τις ανάγκες των Σκανδιναβικών χωρών.

Για παράδειγμα, το έξυπνο κουδούνι (doorbell) πουλάει πολύ στις Σκανδιναβικές χώρες ή στις ΗΠΑ, γιατί εκεί τα σπίτια είναι ανοιχτά, χωρίς εξωτερικές περιφράξεις και πύλες. Στην Ιταλία ή την Ελλάδα δεν πουλάει τόσο, γιατί τα περισσότερα σπίτια έχουν εξωτερική καγκελόπορτα. Έτσι, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε προϊόντα προσαρμοσμένα ειδικά για την ιταλική, την ελληνική και την ισπανική αγορά. Οι πελάτες πλέον είναι πιο συνειδητοποιημένοι και επιλέγουν εμάς επειδή με μία μόνο εξελιγμένη εφαρμογή μπορούν να ελέγχουν τις κάμερες, τον συναγερμό και την ταΐστρα του κατοικίδιου τους.

D.L.: Υπάρχει όμως μια σημαντική ανησυχία: η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι ένα πολύ «καυτό» θέμα!

A.B.: Για εμάς, όχι, δεν αποτελεί πρόβλημα. Και αυτό γιατί όλα τα προϊόντα μας φέρουν το λογότυπο του GDPR. Ίσως είμαστε η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή που το αναγράφει ξεκάθαρα. Πολλοί καταναλωτές δεν συνειδητοποιούν ότι όλες οι έξυπνες κάμερες είναι συνδεδεμένες με ένα cloud. Με αυτό το λογότυπο, δηλώνουμε επίσημα ότι οι διακομιστές (servers) που χρησιμοποιούμε για την Ευρώπη βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Ευρώπης.

Δεν στέλνουμε τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην Κίνα ή τη Βραζιλία, καθώς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δεδομένα των τελικών χρηστών προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένας φίλος μου αγόρασε μια φτηνή, ανώνυμη κινέζικη κάμερα από το TEMU και όταν τον ρώτησα εάν γνωρίζει το πού αποθηκεύονται τα βίντεό του, συνειδητοποίησε το ρίσκο. Εμείς προσφέρουμε αποθήκευση σε κάρτα microSD, σε NVR, αλλά και στο δικό μας ασφαλές cloud, το οποίο προτιμάται όλο και περισσότερο πλέον.

D.L.: Αντιμετωπίζετε ελλείψεις ή προβλήματα στην παραγωγή λόγω της παγκόσμιας κρίσης με τα chipsets και τις μνήμες RAM;

A.B.: Ευτυχώς, αυτή τη στιγμή όχι. Έχουμε ένα εξαιρετικό πλάνο παραγωγής, το εργοστάσιό μας λειτουργεί προγραμματισμένα και όλα είναι εντός χρονοδιαγράμματος.

D.L.: Πέρα από την καταναλωτική αγορά, πόσο σημαντικός είναι ο τομέας B2B για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της IMOU;

A.B.: Γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Καλύπτουμε το B2C από κάμερες των €19.99 έως €200. Από τις αρχές του έτους, όμως, λανσάραμε και τη σειρά POE (Power over Ethernet), η οποία είναι η κλασική B2B κάμερα που χρησιμοποιούν οι εγκαταστάτες και τα κανάλια CCTV. Μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας από το Wi-Fi στο B2B, προσφέροντας κάμερες που ξεκινούν από τα 5 Megapixel, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της εικόνας. Μάλιστα, μόλις ανακοινώσαμε ένα NVR POE 36 καναλιών, όπου μπορείς να συνδέσεις έως και 36 κάμερες — μια καθαρά B2B λύση.

D.L.: Τι είδους εταιρικούς πελάτες στοχεύετε; Λιανεμπόριο, φιλοξενία, logistics;

A.B.: Στοχεύουμε κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMB). Για εμάς B2B είναι οι μεγάλες βίλες, τα καταστήματα, τα εστιατόρια. Δεν στοχεύουμε σε αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ο πελάτης θέλει να μπορεί, για παράδειγμα, να ελέγχει το εστιατόριό του σε μια άλλη πόλη από το ξενοδοχείο που διαμένει σήμερα. Επιπλέον, προσφέρουμε εφαρμογές για Android, iOS, Windows, και μόλις ανακοινώσαμε την εφαρμογή για Google TV. Μπορείς να κάθεσαι στο σαλόνι σου, να δέχεσαι ειδοποίηση και να βλέπεις την κάμερα απευθείας στην 50άρα τηλεόρασή σου.

D.L.: Η έξυπνη τηλεόραση γίνεται το επίκεντρο του έξυπνου σπιτιού, οπότε είναι εξαιρετική προσθήκη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τη βιωσιμότητα. Βλέπετε ζήτηση για περισσότερο eco-friendly προϊόντα ασφάλειας;

A.B.: Ναι, αναπτύσσουμε όλο και περισσότερες κάμερες με ηλιακά πάνελ και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η τεχνολογία των ηλιακών πάνελ μας έχει βελτιωθεί πολύ… πλέον το μέγιστο πάνελ μας είναι 8 Watt και χρειάζεται μόλις δύο ώρες φωτός για να φορτίσει το 25% της μπαταρίας της κάμερας. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η κάμερα είναι πάντα στο 100% χωρίς να χρειάζεται καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Παράλληλα, σχεδιάζουμε τις συσκευασίες μας έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε τη χρήση πλαστικού, των υλικών και του μελανιού, μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

D.L.: Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες επερχόμενες καινοτομίες ή νέες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες εστιάζει η IMΟU;

A.B.: Φυσικά. Σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα κατηγορία προϊόντων που φέρνει το AI απευθείας μέσα στη συσκευή (hardware-based AI) και όχι στο cloud. Το προϊόν αυτό θα διαθέτει ενσωματωμένη αναγνώριση προσώπου (face recognition) και παράλληλα θα φέρει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο σπίτι του καταναλωτή.

D.L.: Αν έπρεπε να περιγράψετε το όραμα της IMOU για το μέλλον του έξυπνου σπιτιού σε μία φράση, ποιο θα ήταν αυτό;

A.B.: Θα ήταν η φράση: “Smart Life“ (Έξυπνη Ζωή). Οι άνθρωποι θέλουν μια έξυπνη ζωή με συσκευές εύκολες στη χρήση, που μπορεί να τις εγκαταστήσει ακόμα και ένας ηλικιωμένος 80 ετών. Και θέλω να σταθώ περισσότερο σε αυτό: Παλαιότερα, όταν ξεκίνησα στην εταιρεία, εστιαζόμασταν στις κάμερες παρακολούθησης μωρών (baby monitors). Δυστυχώς, στην Ευρώπη γεννιούνται πλέον όλο και λιγότερα μωρά και όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Αυτό που πλέον διαπιστώνουμε είναι ότι η μελλοντική επιτυχία μιας εταιρείας βρίσκεται στη φροντίδα των ηλικιωμένων (elder care).

Στην Ελλάδα και την Ιταλία υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι σε μικρά χωριά που ζουν μόνοι τους και συχνά δεν έχουν καν ίντερνετ, εκεί οι 4G κάμερές μας είναι ιδανικές. Επιπλέον, οι εσωτερικές μας κάμερες διαθέτουν τη λειτουργία “One-Touch Call”. Αν ο ηλικιωμένος νιώσει αδιαθεσία, απλώς πατάει ένα κουμπί πάνω στην κάμερα και αυτή πραγματοποιεί αυτόματα βιντεοκλήση στο smartphone μου. Έχουμε επίσης ένα μικρό SOS κουμπί στο σύστημα συναγερμού που έχω δώσει στην 17χρονη κόρη μου, αν συμβεί κάτι όσο λείπω, το πατάει, ενεργοποιούνται οι σειρήνες και με ειδοποιεί αμέσως. Αυτό θέλουν οι πελάτες: εύκολα, πρακτικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή.

D.L.: Εξαιρετικά, κύριε Andrea. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

A.B.: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.