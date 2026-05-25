Weekly Telecom: Η ΔΕΗ σταθερά στη σταθερή και νέα εποχή!

Η εβδομάδα ξεκινά από εκεί όπου πλέον συναντιούνται ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και δεδομένα: στις υποδομές. Η διεύρυνση της παρουσίας της ΔΕΗ στις σταθερές τηλεπικοινωνίες, που σας είχαμε προαναφέρει, με την προσθήκη υπηρεσιών φωνής στο ΔΕΗ Fiber, είναι ένδειξη ότι η ΔΕΗ θέλει να σταθεί πιο ουσιαστικά στην αγορά FTTH, αξιοποιώντας τη FiberGrid, το internet-first μοντέλο και ένα δίκτυο που έχει ήδη περάσει από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις! ◆ Στο ίδιο κάδρο, άλλωστε, μπαίνει και η ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΔΕΗ, με άντληση 4,25 δισ. ευρώ και προσφορές 18 δισ. ευρώ (!), καθώς τα κεφάλαια συνδέονται με ένα επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει ΑΠΕ, επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μεγάλα data centers ◆ Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα κάνει το επόμενο βήμα στην κινητή. Η μήπως, πότε και πώς θα το κάνει; ◆ Οι προθέσεις πάντως είναι σαφείς: «Έχουμε και μία επίθεση να κάνουμε» όπως λέει και η πρόσφατη πετυχημένη διαφήμιση ◆ Αυτή η μετατόπιση πάντως από την απλή παροχή υπηρεσιών στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών φαίνεται και στο νέο επεισόδιο των SmartTalks για την AI στα δίκτυα, όπου ο Γιώργος Βυτινιώτης, Network Services Director της Accenture Greece, εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποκτά αξία μόνο όταν λύνει πραγματικά προβλήματα, με πραγματικά δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα

