JobCard: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χωρίς περιττή πολυπλοκότητα!

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική υποχρέωση για λίγες κατηγορίες επιχειρήσεων. Με την επέκτασή της σε νέους κλάδους και με ορίζοντα την καθολική εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα μέσα στο 2026, η καταγραφή του χρόνου εργασίας περνά σε μια πιο ψηφιακή και απαιτητική φάση.

Για τις επιχειρήσεις, η αλλαγή αυτή αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται καθημερινά το ανθρώπινο δυναμικό, καταγράφονται οι παρουσίες, παρακολουθούνται οι υπερωρίες, διαχειρίζονται οι άδειες και αποστέλλονται τα απαραίτητα στοιχεία στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Σε αυτό το περιβάλλον, λύσεις όπως το JobCard έρχονται να καλύψουν μια ουσιαστική ανάγκη των επιχειρήσεων: να κάνουν τη διαδικασία πιο γρήγορη, πιο αυτοματοποιημένη και πιο εύκολη στη χρήση.

Η πλατφόρμα JobCard, που έχει αναπτυχθεί από τη LOGIC, συνδυάζει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας με λειτουργίες HR management, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης για την καταγραφή προσέλευσης και αποχώρησης, τη διαχείριση αδειών και την παρακολούθηση του ψηφιακού ωραρίου. Στόχος είναι να περιοριστεί η χειροκίνητη διαχείριση, ειδικά σε διαδικασίες που μέχρι σήμερα συχνά απαιτούσαν πολλαπλά συστήματα, επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις και αυξημένο διοικητικό χρόνο.

Μέσα από το JobCard, οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν check-in και check-out με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Η καταγραφή μπορεί να γίνει μέσω QR code, κάρτας RFID ή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, λύση που εξυπηρετεί ιδιαίτερα περιπτώσεις τηλεργασίας ή εργαζομένων που βρίσκονται εκτός σταθερού χώρου εργασίας. Στα πακέτα Pro και Enterprise, ο καρταναγνώστης RFID παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση.

Κεντρικό στοιχείο της πλατφόρμας είναι η διασύνδεση με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Οι κινήσεις των εργαζομένων, όπως check-in, check-out, υπερωρίες, άδειες και τηλεργασία, μπορούν να αποστέλλονται αυτόματα στο σύστημα, ενώ οι καταχωρήσεις διατηρούνται με αντίγραφα 10ετίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση αποκτά πιο καθαρή εικόνα για το ωράριο και μειώνει τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ειδοποιήσεις, οι οποίες βοηθούν την επιχείρηση να διατηρεί καλύτερο έλεγχο της καθημερινότητας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν υπενθυμίσεις πριν από κάθε check-in ή check-out, ενώ, σε περίπτωση χαμένης καταγραφής ενημερώνονται αυτόματα ο εργοδότης, ο εργαζόμενος και ο manager. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταχρονολογημένης αποστολής check-in ή check-out στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, με την απαραίτητη αιτιολόγηση της καθυστέρησης.

Πέρα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το JobCard ενσωματώνει και λειτουργίες διαχείρισης αδειών, καλύπτοντας ανάγκες εργαζομένων, εργοδοτών και HR managers. Η πλατφόρμα υποστηρίζει κανονικές άδειες, άδειες ασθένειας, γονικές άδειες, άδειες στράτευσης, καθώς και προσαρμοσμένους τύπους αδειών, ανάλογα με τις εσωτερικές ανάγκες κάθε εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα άδειας μέσα από το προφίλ τους, να βλέπουν το υπόλοιπό τους και να παρακολουθούν την πορεία κάθε αιτήματος σε πραγματικό χρόνο. Από την πλευρά τους, οι εργοδότες, οι υπεύθυνοι ομάδων και τα στελέχη HR μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήματα, να έχουν εικόνα των προγραμματισμένων απουσιών και να εξάγουν αναφορές για το ΕΡΓΑΝΗ ή τη μισθοδοσία. Η λειτουργία διαχείρισης αδειών αφορά τα πακέτα JobCard Pro και Enterprise. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση αδειών μέσω του JobCard είναι διαθέσιμες εδώ.

Στη νέα έκδοση της πλατφόρμας προστίθεται και η «Αθηνά», η AI βοηθός του JobCard. Μέσα από απλές εντολές σε περιβάλλον chat, η Αθηνά μπορεί να βοηθήσει εργοδότες και managers στην οργάνωση βαρδιών, υπερωριών και αδειών, αξιοποιώντας τα δεδομένα που υπάρχουν ήδη στην πλατφόρμα. Η λειτουργία είναι ενσωματωμένη στο JobCard και δεν απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση από την επιχείρηση.

Για τους αναγνώστες του Infocom.gr, το JobCard διαθέτει την Αθηνά δωρεάν, ως μέρος αποκλειστικής προσφοράς. Σε μια περίοδο όπου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περνά από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, η αυτοματοποίηση, η απλότητα και η σωστή διασύνδεση με τα επίσημα συστήματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να δουν αναλυτικά τη λύση μπορούν να ξεκινήσουν από τη σχετική σελίδα του JobCard για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας!