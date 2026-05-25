Η ψηφιακή μετάβαση γίνεται βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας στη μεταποίηση

Σε φάση ευρύτερης εφαρμογής περνά η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη μεταποίηση, με τους κατασκευαστές να εστιάζουν πλέον λιγότερο στο εάν θα υιοθετήσουν smart manufacturing και περισσότερο στο πώς θα το κλιμακώσουν με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η 11η ετήσια έκθεση «State of Smart Manufacturing» της Rockwell Automation, η οποία βασίζεται σε έρευνα σε περισσότερους από 1.500 κατασκευαστές σε 17 χώρες, καταγράφει ότι το 59% χρησιμοποιεί ενεργά τεχνολογίες smart manufacturing για την υποστήριξη των λειτουργιών του, ενώ το 18% παραμένει σε πιλοτικό στάδιο.

Η εικόνα που αποτυπώνει η έκθεση δείχνει μια μετατόπιση της βιομηχανίας από τον πειραματισμό προς την εκτέλεση. Το 90% των κατασκευαστών αναφέρει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, στοιχείο που η Rockwell Automation συνδέει με την εξέλιξή του σε βασική επιχειρησιακή απαίτηση. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις κατευθύνουν τις επενδύσεις τους σε τομείς όπως η βελτίωση της ποιότητας, η μείωση του κόστους, ο περιορισμός του επιχειρησιακού κινδύνου και η αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού.

Από τα πιλοτικά έργα στην κλίμακα

Η μετάβαση από τα πιλοτικά έργα στην κλίμακα αποτελεί ένα από τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας. Η Rockwell Automation αναφέρει ότι λιγότεροι οργανισμοί λειτουργούν πλέον σε δοκιμαστική βάση, ενώ περισσότεροι αξιοποιούν ψηφιακές δυνατότητες σε καθημερινές βιομηχανικές λειτουργίες. Η εξέλιξη αυτή δεν παρουσιάζεται ως απλή αύξηση της τεχνολογικής υιοθέτησης, αλλά ως αλλαγή προτεραιότητας, καθώς οι κατασκευαστές στρέφονται στην εφαρμογή, τη διαχείριση και την απόδοση των σχετικών επενδύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος και CEO της Rockwell Automation, Blake Moret, σημειώνει ότι οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και πίεση σε σχέση με την τελευταία δεκαετία. Κατά τον ίδιο, το στοιχείο που ξεχωρίζει στην έρευνα δεν είναι μόνο οι προκλήσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ηγετικές ομάδες ανταποκρίνονται, μετατρέποντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα και συνδέοντας τεχνολογία, ανθρώπους και διαδικασίες.

Το AI ως βασική επιχειρησιακή δυνατότητα

Το AI εμφανίζεται πλέον ως μέρος των βιομηχανικών λειτουργιών και όχι μόνο ως μελλοντική δυνατότητα. Η έκθεση καταγράφει ότι το 34% των λειτουργιών υποστηρίζεται ήδη από AI, με εφαρμογές σε πεδία όπως η ποιότητα, η κυβερνοασφάλεια και η βελτιστοποίηση διαδικασιών. Οι κατασκευαστές που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν ότι έως το 2030 περισσότερες από τις μισές λειτουργίες θα υποστηρίζονται από AI, κάτι που ενισχύει τον ρόλο του ως βασικής επιχειρησιακής δυνατότητας.

Ωστόσο, η αξιοποίηση των δεδομένων παραμένει περιοριστικός παράγοντας. Παρότι οι οργανισμοί συλλέγουν αυξανόμενους όγκους δεδομένων, η έρευνα αναφέρει ότι μόνο το 43% χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Η εικόνα αυτή μετατοπίζει το βάρος από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στην εκτέλεση, δηλαδή στην ικανότητα των επιχειρήσεων να μετατρέπουν την πληροφορία σε καλύτερες αποφάσεις, ισχυρότερη απόδοση και πιο ανθεκτικές λειτουργίες.

Η κυβερνοασφάλεια στη συνδεδεμένη βιομηχανική λειτουργία

Η μεγαλύτερη συνδεσιμότητα των βιομηχανικών λειτουργιών ενισχύει και τη σημασία της κυβερνοασφάλειας. Σχεδόν οι μισοί κατασκευαστές, ποσοστό 46%, αναφέρουν ότι αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα κυβερνοπεριστατικό τον τελευταίο χρόνο. Η έκθεση το συνδέει αυτό με την αυξανόμενη σύνδεση και αυτονομία των λειτουργιών, υπογραμμίζοντας ότι οι ασφαλείς και ενοποιημένες αρχιτεκτονικές IT/OT αποτελούν πλέον θεμέλιο για την κλιμάκωση του AI και της προηγμένης αυτοματοποίησης.

Η χρηματοδοτική κατεύθυνση δείχνει επίσης συνέχεια στις βιομηχανικές επενδύσεις. Η έκθεση αναφέρει ότι το ένα τρίτο των λειτουργικών προϋπολογισμών παραμένει αφιερωμένο στη βιομηχανική τεχνολογία, στοιχείο που παραπέμπει σε επενδύσεις με προσανατολισμό στην εκτέλεση και όχι σε βραχυπρόθεσμο πειραματισμό. Οι σχετικές δαπάνες συνδέονται με την παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα και τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.