Τη μεταφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εσόδων από τις δημοπρασίες φάσματος κινητής τηλεφωνίας συζητούν οι ηγέτες της ΕΕ, με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που συγκλήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, περιλαμβάνονται προβλέψεις τόσο για τις συχνότητες των δικτύων έκτης γενιάς (6G) όσο και για εκείνες που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 148 του εγγράφου, με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου, προβλέπεται ότι τα έσοδα από την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης στην ανώτερη ζώνη των 6 GHz (upper 6 GHz, 6.425–7.125 MHz) για υπηρεσίες 6G θα κατευθύνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι στα εθνικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι συνεισφορές των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να ενσωματώσει τη ρύθμιση στη νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες έως το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα εισρέουν επίσης τα χρήματα από τις νέες δημοπρασίες ή τις ανανεώσεις αδειών για συχνότητες που έχουν ήδη εκχωρήσει έναντι τιμήματος τα κράτη μέλη, όταν λήξουν τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης.

Η ελληνική πρόταση, με την ονομασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφάσματος (European Spectrum Union), εξειδικεύτηκε τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Reuters, η ελληνική πλευρά υπολόγιζε τότε ότι από την αξιοποίηση των συχνοτήτων για το 6G θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν κεφάλαια ύψους 12 έως 15 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται ενδεχόμενες εισπράξεις από ανανεώσεις αδειών 5G.

Η εισήγηση περιλαμβάνει τον συντονισμό των εθνικών διαγωνισμών βάσει κοινών ευρωπαϊκών κανόνων ως προς το χρονοδιάγραμμα, τη διάρκεια των αδειών, τους τεχνικούς όρους και την κατανομή των εσόδων. Στο κείμενο που συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν γίνεται αναφορά σε μεταβίβαση της αρμοδιότητας διενέργειας των δημοπρασιών από τις εθνικές αρχές σε κάποιο ευρωπαϊκό όργανο.

Ο κ. Πιερρακάκης είχε παρουσιάσει την ιδέα το καλοκαίρι, προτείνοντας, ενδεικτικά, να διατεθεί το 75% των χρημάτων από τις μελλοντικές δημοπρασίες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το 25% σε ειδικό χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Είχε αφήσει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο να διατηρήσουν τα κράτη μέλη μέρος των εισπράξεων.

Στόχος της δημιουργίας του μηχανισμού είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και κβαντικές τεχνολογίες, κατά το πρότυπο του επενδυτικού ταμείου Φαιστός που συστάθηκε με αφορμή την ελληνική δημοπρασία του 2020 για το 5G.

Με τους κοινούς κανόνες εκχώρησης του φάσματος η ελληνική πλευρά επιδιώκει να περιορίσει τον κατακερματισμό της ευρωπαϊκής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Σήμερα οι πάροχοι συμμετέχουν σε διαφορετικές διαδικασίες για την απόκτηση συχνοτήτων σε κάθε χώρα, με σημαντικές αποκλίσεις στο τίμημα, στη διάρκεια των δικαιωμάτων και στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την ανάπτυξη των δικτύων τους.

Σύμφωνα με την έκθεση της Connect Europe για την κατάσταση των ψηφιακών επικοινωνιών το 2026, οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν δαπανήσει από το 2020 σχεδόν 50 δισ. ευρώ για την απόκτηση φάσματος, εκ των οποίων περισσότερα από 30 δισ. αφορούν άδειες 5G.

Για τους παρόχους σημασία έχει πόσα θα κληθούν να πληρώσουν για τις νέες άδειες, ανεξαρτήτως του ποιος θα εισπράξει τα χρήματα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι το υψηλό κόστος του φάσματος περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις στα δίκτυα.

Αλλαγές στο καθεστώς εκχώρησης των συχνοτήτων προβλέπει και η πρόταση της Κομισιόν για την Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act – DNA), που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η μεγαλύτερη διάρκεια των αδειών και η διευκόλυνση της ανανέωσής τους.