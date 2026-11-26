Την παρατήρηση της ελληνικής επικράτειας από το Διάστημα ακόμη και τη νύχτα και την ανάπτυξη τεχνολογιών αυτόνομης προσέγγισης και επιθεώρησης δορυφόρων σε τροχιά προβλέπουν τα δύο νέα έργα του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Hellas–Space 2.0.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε χθες την προκήρυξη δύο διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί στις 12 Νοεμβρίου ο διαγωνισμός ύψους 69 εκατ. ευρώ για τρεις οπτικούς δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης.

Έχουν πλέον κινηθεί διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα αξίας 179 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Τους διαγωνισμούς διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) σε συνεργασία με το υπουργείο και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Το έργο των 68 εκατ. ευρώ αφορά την ανάπτυξη τριών δορυφόρων θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης. Οι αισθητήρες τους θα καταγράφουν τη θερμότητα που εκπέμπουν αντικείμενα και επιφάνειες, παρέχοντας πληροφορίες που δεν μπορούν να συλλέξουν τα συμβατικά συστήματα οπτικής παρατήρησης.

Στην πολιτική προστασία τα δεδομένα αυτά θα βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό θερμών σημείων και στη χαρτογράφηση των μετώπων πυρκαγιάς. Θα αξιοποιούνται επίσης για την επιτήρηση παραμεθόριων περιοχών, κρίσιμων και ενεργειακών υποδομών. Στις εφαρμογές τους περιλαμβάνεται και η μελέτη του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή των υψηλότερων θερμοκρασιών που καταγράφονται στις πόλεις σε σχέση με τις γύρω περιοχές.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την αρχική φάση μελέτης και σχεδιασμού διαστημικής αποστολής, συνολικού κόστους 42 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται η ανάπτυξη τουλάχιστον ενός μικροδορυφόρου που θα μπορεί να προσεγγίζει αυτόνομα άλλα αντικείμενα σε τροχιά, να τα επιθεωρεί και να συλλέγει πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Στην παρούσα φάση θα καθοριστούν οι απαιτήσεις της αποστολής, θα σχεδιαστούν ο μικροδορυφόρος και τα επίγεια συστήματα υποστήριξής του και θα καταρτιστεί το σχέδιο επιχειρησιακής αξιοποίησής της.

Η τεχνογνωσία που επιδιώκεται να αποκτηθεί στην Ελλάδα θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συντήρησης δορυφόρων, συναρμολόγησης και κατασκευής υποδομών στο Διάστημα.

Στόχος του υπουργείου είναι η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στο Hellas–Space 2.0 σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται η προκήρυξη ακόμη ενός διαγωνισμού για μικροδορυφόρους ανίχνευσης ραδιοσημάτων. Μία από τις εφαρμογές τους θα είναι ο εντοπισμός σκαφών που δεν εκπέμπουν σήμα αναγνώρισης.