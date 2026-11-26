Μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, η οποία θα παρακάμπτει την Αίγυπτο και θα διέρχεται από την Ελλάδα, δημιουργεί το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών EMC (East to Med Corridor). Η εγκατάσταση του καλωδίου ξεκίνησε χθες από τη Μασσαλία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ, είναι 1 δισ. δολ.

Το EMC θα προσφέρει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, στις εταιρείες ψηφιακού περιεχομένου και στις επιχειρήσεις μια πρόσθετη σύνδεση υψηλής χωρητικότητας μεταξύ των δύο ηπείρων. Σήμερα μεγάλο μέρος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης εξυπηρετείται από καλώδια που διέρχονται από την Αίγυπτο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη εναλλακτικών οδεύσεων.

Η πρώτη φάση του έργου (EMC-West), προϋπολογισμού 600 εκατ. δολ., προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028 με αρχές του 2029. Περιλαμβάνει δύο καλώδια με αφετηρία τη Μασσαλία και τη Γένοβα αντίστοιχα, τα οποία μέσω χερσαίων και υποθαλάσσιων τμημάτων θα φτάνουν στη Σαουδική Αραβία, περνώντας από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιορδανία.

Στην ελληνική επικράτεια προβλέπονται σημεία σύνδεσης στην Αθήνα και την Κρήτη. Η διέλευση των καλωδίων από τη χώρα μας διευρύνει τις δυνατότητες διεθνούς διασύνδεσης των υφιστάμενων data centers αλλά και εκείνων που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν.

Η δεύτερη φάση (EMC-East) αφορά την επέκταση μέχρι την Ινδία και τη Σιγκαπούρη. Το έργο συνδέεται με τον σχεδιασμό για τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), που περιλαμβάνει, εκτός από τις μεταφορές και την ενέργεια, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.

Στη Μασσαλία ολοκληρώθηκε η προσαιγιάλωση του πρώτου τμήματος του καλωδίου και ακολουθεί η πόντισή του στον βυθό της Μεσογείου. Τις εργασίες εκτελεί το καλωδιακό πλοίο Ile d’Yeu της Alcatel Submarine Networks, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του EMC.

Στην EMC Subsea Cable Co. Ltd., την εταιρεία που έχει συσταθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, μετέχουν, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η σαουδαραβική Saudi Telecom (STC) μέσω της Center3 με 72%, η ΔΕΗ με 25% και η TTSA μέσω της TTSA Cyprus με 3%. Η TTSA είναι ιδρυτικός μέτοχος και είχε ενεργό ρόλο στον αρχικό σχεδιασμό του έργου. Με τη συμμετοχή της στο EMC η ΔΕΗ επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις τηλεπικοινωνίες εκτός των ελληνικών συνόρων, παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH) στη χώρα μας.

Η υλοποίηση του EMC ξεκίνησε τον Μάιο του 2024. Για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης είχε εξασφαλιστεί κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 340 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της σαουδαραβικής Bank Aljazira. Σύμφωνα με την TTSA, είναι το πρώτο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο που χρηματοδοτείται με βάση τα προσδοκώμενα έσοδα του ίδιου του έργου (project finance).