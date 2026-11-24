Ο πρώτος ψηφιακός αυτοκινητόδρομος 5G της Ιρλανδίας αναπτύσσεται σε έναν οδικό διάδρομο περίπου 260 χιλιομέτρων, από την περιοχή Dundalk έως το Rosslare Europort, με την ελληνική WINGS ICT Solutions να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Emerald Motorway Corridor (EMCIE), η εταιρεία αξιοποιεί δικές της τεχνολογικές λύσεις για την οδική ασφάλεια, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος είναι η έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των οδικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Το έργο υλοποιείται από τις WINGS ICT Solutions, Vantage Towers και Three Ireland, με συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 3,5 εκατ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή 12 νέων τηλεπικοινωνιακών πύργων και την αναβάθμιση 22 υφιστάμενων υποδομών.

Έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων και αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτοκινητοδρόμων και μεταφορών

Η WINGS αξιοποιεί τις δικές της τεχνολογικές πλατφόρμες wi.move, wi.supply και wi.breathe, συνδυάζοντας δεδομένα από αισθητήρες, κάμερες και συνδεδεμένα οχήματα με τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένη ανάλυση δεδομένων για τη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών που ενισχύουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των μεταφορών.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την έγκαιρη αναγνώριση εμποδίων και επικίνδυνων συμβάντων στο οδικό δίκτυο, την παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων και κινδύνων πλημμύρας, τον εντοπισμό οχημάτων και φορτίων σε πραγματικό χρόνο, την καταγραφή των συνθηκών μεταφοράς ευαίσθητων εμπορευμάτων και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ οδικών μεταφορών και λιμενικών εγκαταστάσεων.

Από το Rosslare Europort σε άλλους αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και κόμβους logistics

Οι πρώτες εφαρμογές έχουν ήδη σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Rosslare Europort, με προοπτική την ευρύτερη αξιοποίησή τους κατά μήκος του συγκεκριμένου ψηφιακού διαδρόμου και τη μελλοντική επέκτασή τους σε άλλους αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και κόμβους εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ιρλανδία.

Η WINGS έχει ήδη παρουσιάσει στο πλαίσιο του έργου εφαρμογές για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τεχνολογίες που επιτρέπουν την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και σε διασυνοριακές μετακινήσεις.

Aπό τον διάδρομο 5G Ελλάδας–Βουλγαρίας στον ψηφιακό αυτοκινητόδρομο της Ιρλανδίας

Η WINGS αξιοποιεί στην Ιρλανδία την τεχνογνωσία της από την ανάπτυξη του διασυνοριακού διαδρόμου 5G Ελλάδας–Βουλγαρίας, τον οποίο συντονίζει, ενισχύοντας την παρουσία της στον ψηφιακό μετασχηματισμό ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών. Με τις προηγμένες τεχνολογικές λύσεις της, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων, προσφέροντας δυνατότητες για ταχύτερη αντιμετώπιση συμβάντων, καλύτερη παρακολούθηση και συντήρηση των υποδομών, βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής και συντονισμό των μεταφορών, προς όφελος τόσο των διαχειριστών όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Όπως επισημαίνει ο CEO της WINGS ICT Solutions, Παναγιώτης Δεμέστιχας:

«Το 5G ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά διασυνδεδεμένων αυτοκινητοδρόμων και άλλων υποδομών, εντός και εκτός των πόλεων. Το ουσιαστικό βήμα είναι να αξιοποιούμε τις δυνατότητές του για να προσφέρουμε υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των υποδομών. Τα δεδομένα από το πεδίο μετατρέπονται σε χρήσιμη πληροφορία, οδηγούν σε βέλτιστες αποφάσεις, αλλά και σε άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, αυτό σημαίνει προληπτική διαχείριση του οδικού δικτύου, καλύτερο συντονισμό των μεταφορών αγαθών, και ασφαλέστερες μεταφορές επιβατών. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας: να μετατρέπουμε την τεχνολογία σε πρακτικές λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Το έργο στην Ιρλανδία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση σε ευρωπαϊκή κλίμακα».