Προτάσεις για την αξιοποίηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην ανίχνευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) συγκεντρώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δημόσιοι φορείς της χώρας καλούνται να καταρτίσουν σχέδια σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις ή άλλους δημόσιους οργανισμούς. Στους δυνητικούς εταίρους των έργων συγκαταλέγονται οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, οι προμηθευτές εξοπλισμού και οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών.

Η Κομισιόν επιδιώκει τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες και την εγκατάσταση συστημάτων εντοπισμού και αναγνώρισης drones για πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές. Μεταξύ άλλων εξετάζεται κατά πόσο οι υποδομές κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να αποκτήσουν, πέρα από την παροχή συνδεσιμότητας, λειτουργίες ανάλογες με εκείνες των ραντάρ. Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν εφαρμογές για την προστασία μεμονωμένων εγκαταστάσεων, την κάλυψη ευρύτερων περιοχών, όπως μεγάλες πόλεις ή σύνορα, ακόμη και για το σύνολο της επικράτειάς τους.

Η πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου, εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια των Drones και την Αντιμετώπισή τους (EU Action Plan on Drone and Counter-Drone Security), το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2026. Ένας από τους στόχους είναι να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των τεχνολογιών αντιμετώπισής τους.

Τα περιστατικά κακόβουλης ή ανεύθυνης χρήσης drones, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου ευρωπαϊκών κρατών και οι διαταραχές στη λειτουργία αεροδρομίων αναδεικνύουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, την ανάγκη βελτίωσης των υφιστάμενων μέσων ανίχνευσης. Οι ανάγκες προστασίας αφορούν επίσης τις ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, τους συγκοινωνιακούς κόμβους, τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, τους δημόσιους χώρους και τις υποθαλάσσιες υποδομές.

Η ευρωπαϊκή πρόσκληση διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες εφαρμογών, ανάλογα με το αν τα drones είναι συνδεδεμένα ή όχι σε δίκτυα επικοινωνιών. Για όσα χρησιμοποιούν δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, όπως αυτά της κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G ή τα δορυφορικά, εξετάζεται η ενσωμάτωση στις υποδομές των παρόχων εργαλείων ανίχνευσης και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Σκοπός είναι να ειδοποιούνται εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ασυνήθιστης συμπεριφοράς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην αναγνώρισή τους, ακόμη και σε μεγαλύτερα ύψη, θα μπορούσε να συμβάλει η αξιοποίηση της συνδεσιμότητας 5G στο πλαίσιο του ψηφιακού εναέριου χώρου (U-space). Πρόκειται για το ρυθμιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο παροχής αυτοματοποιημένων υπηρεσιών για την ασφαλή ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην εναέρια κυκλοφορία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να συνδυάσουν τις τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές με άλλα μέσα ανίχνευσης, όπως τα ραντάρ, οι ακουστικοί αισθητήρες και οι αισθητήρες υπερύθρων.

Για τα drones που δεν είναι συνδεδεμένα σε δίκτυα κινητής ή δορυφορικών επικοινωνιών, μία από τις τεχνολογίες που εξετάζονται είναι η ενοποιημένη ανίχνευση και επικοινωνία (Integrated Sensing and Communication, ISAC).

Τα σήματα που εκπέμπουν ή λαμβάνουν οι υποδομές κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αντικειμένων σε μια γεωγραφική περιοχή, την παρακολούθηση της τροχιάς τους και ενδεχομένως την ταξινόμησή τους. Η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, το χρησιμοποιούμενο ραδιοφάσμα, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προτείνουν σταδιακή υλοποίηση των έργων, με την ανάπτυξη της ISAC σε μεταγενέστερη φάση.

Οι εταίροι των προτεινόμενων έργων θα πρέπει, σύμφωνα με την Κομισιόν, να συμμορφώνονται πλήρως με την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη κυβερνοασφάλειας για τα δίκτυα 5G (5G Cybersecurity Toolbox), ως προς την παρουσία προμηθευτών υψηλού κινδύνου (high-risk suppliers) στα εμπλεκόμενα δίκτυα. Ενδέχεται μάλιστα να ισχύσουν πρόσθετοι περιορισμοί στη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων, βάσει των κανόνων των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η πρόσκληση εξετάζει επιπλέον την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ανίχνευσης σε ολοκληρωμένα συστήματα αντιμετώπισης απειλών από drones, τα οποία καλύπτουν τη διαδικασία από τον εντοπισμό και την αναγνώρισή τους έως τη λήψη αποφάσεων και την ενεργοποίηση των κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές. Τα επιμέρους συστήματα θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μέσω τυποποιημένων διεπαφών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με χαμηλή καθυστέρηση (low latency).

Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει ευνοϊκά τα διασυνοριακά και περιφερειακά έργα, στα οποία μπορεί να συμμετάσχει και η Ουκρανία ως μέλος κοινοπρακτικού σχήματος. Στην περίπτωση πολυεθνικού έργου, τον συντονισμό αναλαμβάνει ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Παρότι καμία από τις προτάσεις δεν θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Κομισιόν ζητεί από τους ενδιαφερομένους να προσδιορίσουν το εκτιμώμενο κόστος κάθε έργου και το μέρος του που προτείνεται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ανάλογα με την ανταπόκριση των κρατών μελών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης επίσημης πρόσκλησης χρηματοδότησης πιλοτικών έργων.

Ζητούνται ακόμη στοιχεία για τις απαιτούμενες υποδομές και τους πόρους για την εγκατάσταση και λειτουργία τους, τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και τους χρήστες τους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον ρόλο κάθε επιχειρηματικού εταίρου και τον τρόπο συνεργασίας με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Στα σχήματα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες που θα υποβληθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Υπεύθυνη για την ελληνική συμμετοχή είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία συντονίζει και την Εθνική Στρατηγική για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026–2030.

Οι δημόσιοι φορείς που ενδιαφέρονται να τεθούν επικεφαλής των σχημάτων έχουν περιθώριο έως τις 11 Δεκεμβρίου να ενημερώσουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σύντομο, μη δεσμευτικό σημείωμα, έκτασης έως μίας σελίδας. Σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο και την κατεύθυνση της πρότασης, την προτεινόμενη τοποθεσία και τους πιθανούς συνεργάτες τους.

Η προθεσμία υποβολής των ολοκληρωμένων προτάσεων λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2027. Το υπουργείο θα τις διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 28 Φεβρουαρίου, με δυνατότητα αξιοποίησης της δεύτερης ευρωπαϊκής προθεσμίας, στις 30 Μαΐου 2027, για όσες υποβληθούν εκπρόθεσμα.