Αύξηση κατά σχεδόν δύο τρίτα κατέγραψε η παγκόσμια προσφορά υποδομών data centers έως το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τη συνολική ισχύ συνεγκατάστασης (colocation) που έχει κατασκευαστεί ή προμισθωθεί να φτάνει τα 77GW και να ξεπερνά ήδη τα 51GW ολόκληρου του 2025, σύμφωνα με την έκθεση 3Q 2026 Global Data Center Market Report της εταιρείας αναλύσεων DatacenterHawk. Παρά τη διεύρυνση της διαθέσιμης υποδομής, το παγκόσμιο ποσοστό κενής ισχύος σχεδόν υποδιπλασιάστηκε, υποχωρώντας στο 1,8% από 3,5% το προηγούμενο έτος. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στη συνεχή ζήτηση, η οποία απορροφά τη νέα χωρητικότητα με τον ίδιο ρυθμό που ολοκληρώνεται η κατασκευή της.

Επιπλέον 9,4GW ισχύος συνεγκατάστασης που βρίσκονται υπό κατασκευή εντός του 2026 παραμένουν ακόμη διαθέσιμα προς μίσθωση στην παγκόσμια αγορά. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, κάθε μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια παγκοσμίως έχει ήδη ξεπεράσει το σύνολο των μισθώσεων που είχε πραγματοποιήσει το 2025. Ταυτόχρονα, οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών νέφους (hyperscalers) μισθώνουν πλέον περισσότερη ισχύ από όση κατέχουν ιδιοκτησιακά.

Η εικόνα των μισθώσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια

Σε απόλυτα μεγέθη, η Βόρεια Αμερική διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στις νέες συμφωνίες, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό 13,5GW μισθωμένης ισχύος το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ακολούθησαν σε μεγάλη απόσταση η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) με 3,4GW και η Ευρώπη με 1,1GW, ενώ η Μέση Ανατολή κατέγραψε 232MW και η Λατινική Αμερική βρέθηκε στην τελευταία θέση με 11MW.

Όταν η σύγκριση γίνεται αναλογικά με το μέγεθος κάθε αγοράς και τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής, η Μέση Ανατολή σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη. Στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης ισοβάθμησαν η Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με τη Λατινική Αμερική να ακολουθεί τρίτη και τη Βόρεια Αμερική τελευταία. Ειδικά στην αγορά της APAC, οι μισθώσεις του τρίτου τριμήνου του 2026 ξεπέρασαν το σύνολο του 2025, ενώ οι τιμές μίσθωσης αυξήθηκαν αισθητά λόγω της έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στην περιοχή, σύμφωνα με την DatacenterHawk, με τους παρόχους υπηρεσιών neoclouds να αποδέχονται υψηλότερα τιμήματα για ταχύτερη παράδοση ισχύος.

Ανακατατάξεις στην Ευρώπη και πρωτιά των αμερικανικών αγορών

Στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφεται μετατόπιση της ζήτησης μακριά από τους παραδοσιακούς κόμβους. Οι σκανδιναβικές χώρες ξεπέρασαν τις καθιερωμένες αγορές FLAPD (Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι και Δουβλίνο) στον όγκο μισθώσεων, αυξάνοντας το μερίδιό τους σχεδόν στο μισό, στο 49% του ευρωπαϊκού συνόλου. Αντίθετα, το μερίδιο των αγορών FLAPD περιορίστηκε στο 23% των μισθώσεων που έχουν συναφθεί από την αρχή του 2026 έως το τέλος του τρίτου τριμήνου.

Σε επίπεδο επιμέρους πόλεων και περιφερειακών αγορών, οι τέσσερις κορυφαίες περιοχές παγκοσμίως ως προς την απορρόφηση ισχύος εντοπίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις τρεις από αυτές να βρίσκονται στο Τέξας. Την πρώτη θέση κατέλαβε το Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ, ακολουθούμενο από το Όστιν, την ευρύτερη περιοχή Ντάλας-Φορτ Γουόρθ και το Δυτικό Τέξας, ενώ η Μελβούρνη αποτέλεσε τη μοναδική αγορά εκτός Βόρειας Αμερικής στην πρώτη πεντάδα, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Η στροφή των hyperscalers στη μίσθωση υποδομών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι hyperscalers καλύπτουν πλέον μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους μέσω μισθώσεων τρίτων παρόχων παρά μέσω ιδιόκτητων εγκαταστάσεων. Η μισθωμένη ισχύς τους αυξήθηκε από 37GW το 2025 σε 52GW το 2026, ενώ την ίδια περίοδο η ιδιόκτητη ισχύς που ανέπτυξαν οι ίδιοι συνέχισε επίσης να ενισχύεται με ηπιότερο ρυθμό, ανεβαίνοντας από 30GW το 2025 σε 39GW το 2026.