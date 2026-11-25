Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την Πράξη για τις Κβαντικές Τεχνολογίες (Quantum Act), με στόχο τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου για τη μετάβαση της ευρωπαϊκής κβαντικής έρευνας σε εμπορικά προϊόντα και βιομηχανικές υπηρεσίες. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μείωση του κατακερματισμού μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και στην προετοιμασία των ψηφιακών υποδομών της Ένωσης για τη μετακβαντική κρυπτογραφία (post-quantum cryptography).

Η πρόταση θέτει επίσης τις βάσεις για τη δημιουργία του επενδυτικού οχήματος Sovereign Tech Equity Fund (STEF), το οποίο θα παρέχει μετοχική χρηματοδότηση σε στρατηγικές τεχνολογίες, όπως οι κβαντικές εφαρμογές, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, η βιοτεχνολογία και η κυβερνοασφάλεια. Χωρίς να δεσμεύει σταθερό νέο προϋπολογισμό, το πλαίσιο αξιοποιεί υφιστάμενα προγράμματα, εθνικά κεφάλαια —που υπερβαίνουν ήδη τα 11 δισ. ευρώ σε δημόσιες επενδύσεις σύμφωνα με τη Στρατηγική Quantum Europe του 2025— και το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο την ευρωπαϊκή ηγεσία έως το 2030.

Βιομηχανική κλίμακα, ερευνητικά δίκτυα και υποστήριξη επιχειρήσεων

Το νέο πλαίσιο συγκροτεί την πρωτοβουλία Quantum Europe Framework Initiative γύρω από τρεις άξονες: την ερευνητική αριστεία, τη βιομηχανική αξιοποίηση και την ασφάλεια συστημάτων και εφοδιασμού. Για την υπέρβαση κρίσιμων τεχνολογικών εμποδίων, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού Δικτύου Κβαντικής Αριστείας που θα συνδέει εργαστήρια και πανεπιστήμια, καθώς και στοχευμένους διαγωνισμούς «Quantum Grand Challenges» για εφαρμογές όπως οι ανεκτικοί σε σφάλματα κβαντικοί υπολογιστές, τα συστήματα πλοήγησης χωρίς δορυφορικό σήμα και το διαλειτουργικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Η πρόσβαση ερευνητών και επιχειρήσεων σε κβαντικούς υπολογιστές, προσομοιωτές και υποδομές κβαντικής ιατρικής απεικόνισης θα οργανωθεί μέσω της κοινής διεπαφής European Quantum Service Platform for Science and Industry, η οποία θα υποστηρίζει ενιαία στοίβα λογισμικού. Κάθε κράτος-μέλος θα ορίσει τουλάχιστον ένα Κέντρο Κβαντικής Ικανότητας και Επιτάχυνσης, είτε αυτόνομα είτε από κοινού με άλλα κράτη, ως αρχικό σημείο επαφής για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με εξειδικευμένους κόμβους καινοτομίας και δράσεις δεξιοτήτων που συμπληρώνουν υφιστάμενα προγράμματα όπως η Quantum Digital Academy.

Μετακβαντική κρυπτογραφία και κανόνες δημοσίων προμηθειών

Επειδή οι ισχυροί κβαντικοί υπολογιστές ενδέχεται να παραβιάσουν τις σημερινές μεθόδους κρυπτογράφησης και ευαίσθητα δεδομένα μπορούν ήδη να συλλέγονται προς μελλοντική αποκρυπτογράφηση, η πρόταση συνδέει την τεχνολογική ανάπτυξη με μέτρα κυβερνοασφάλειας. Η μετακβαντική κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μαθηματικούς αλγορίθμους που εκτελούνται σε συμβατικούς υπολογιστές, θα ενταχθεί υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες ψηφιακές προμήθειες δημόσιων διοικήσεων που υπάγονται στην οδηγία NIS2, για διαδικασίες που εκκινούν έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων θα εξαρτάται από την κρισιμότητα των συστημάτων, την ευαισθησία των δεδομένων και το κόστος μετάβασης, χωρίς να επιβάλλεται καθολική αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής. Όπου απουσιάζουν κατάλληλες μετακβαντικές λύσεις, οι αναθέτουσες αρχές θα υποχρεούνται να καταρτίζουν τεκμηριωμένο σχέδιο μετάβασης, ενώ η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα αυστηροποίησης των κανόνων εφόσον το απαιτήσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Για τις προμήθειες κβαντικών τεχνολογιών προβλέπονται επιπλέον κριτήρια ασφάλειας εφοδιασμού και περιορισμός των επιλέξιμων προμηθευτών σε φορείς ελεγχόμενους από την ΕΕ ή εξουσιοδοτημένους διεθνείς εταίρους, χωρίς γενική απαίτηση κατασκευής κάθε επιμέρους εξαρτήματος εντός της Ένωσης.

Χρηματοδότηση μέσω STEF, διακυβέρνηση και επόμενα βήματα

Μέσω του Sovereign Tech Equity Fund, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να συμμετέχει ως μέτοχος μαζί με κράτη-μέλη και δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτές, σε στενή συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αξιοποιώντας ενδεχομένως τον μηχανισμό ECF InvestEU για μεγαλύτερη μόχλευση κεφαλαίων. Στόχος της Επιτροπής είναι η επιχειρησιακή λειτουργία του ταμείου με την έναρξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της περιόδου 2028-2034.

Τον στρατηγικό συντονισμό μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα αναλάβει το Quantum Strategy Board, με εκπροσώπους των κρατών-μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής, ενώ η European Quantum Alliance θα συγκεντρώνει επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Την υλοποίηση των ευρωπαϊκών δράσεων έρευνας και υποδομών αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο η Κοινή Επιχείρηση EuroHPC ή ο διάδοχός της, με εξαίρεση τους κβαντικούς ημιαγωγούς που παραμένουν στην αρμοδιότητα της Κοινής Επιχείρησης Chips. Η πρόταση διαβιβάζεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς εξέταση μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.