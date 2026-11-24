Την επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Google και η Meta, διερευνά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ώστε να ενισχυθεί ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ και να διευκολυνθεί η συμφωνία για το τελικό του μέγεθος. Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται τέσσερις διπλωμάτες και αξιωματούχους της ΕΕ, η πρωτοβουλία βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα αδύναμα αποτελέσματα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στον μήνα αποδυναμώνουν πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ και μειώνουν τον κίνδυνο εμπορικών αντιποίνων από την Ουάσινγκτον.

Τα προηγούμενα χρόνια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέφευγαν έναν τέτοιο φόρο υπό τον φόβο αμερικανικής αντίδρασης. «Η πιθανότητα εμπορικών απειλών από την κυβέρνηση Τραμπ έχει μειωθεί μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών», δήλωσε ο διαπραγματευτής για τον προϋπολογισμό του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ζίγκφριντ Μουρεσάν. Ο κ. Κόστα πιέζει τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν έως το τέλος του έτους, πριν οι εκλογές σε Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία δυσχεράνουν τις διαπραγματεύσεις.

Η αναζήτηση νέων ιδίων πόρων και η στάση του Βερολίνου

Οι μέχρι τώρα διαβουλεύσεις χαρακτηρίζονται από αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών-μελών που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό, εστιασμένο στην άμυνα και την ασφάλεια, και όσων επιδιώκουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για παραδοσιακές προτεραιότητες, όπως η γεωργία και η περιφερειακή ανάπτυξη. Για να αντλήσει νέα έσοδα και να μειώσει την εξάρτηση από τις εθνικές συνεισφορές, ο κ. Κόστα εξετάζει νέους ευρωπαϊκούς φόρους, τους λεγόμενους «ίδιους πόρους», με αιχμή τις μεγάλες ψηφιακές εταιρείες που εδρεύουν κυρίως στις ΗΠΑ.

Όσοι στηρίζουν το μέτρο εκτιμούν ότι η εσωτερική αποδυνάμωση του κ. Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο υψηλός πληθωρισμός και η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στις τεχνολογικές εταιρείες καθιστούν λιγότερο πιθανά τα αμερικανικά αντίποινα. «Ο Τραμπ έχει δεμένα τα χέρια του από το γεγονός ότι το Κογκρέσο θέλει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση τόσο για την Ουκρανία όσο και για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες», ανέφερε ανώνυμα αξιωματούχος της ΕΕ λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Ο ψηφιακός φόρος κερδίζει έδαφος επειδή οι περισσότερες κυβερνήσεις, ιδίως η Γερμανία, αντέδρασαν στον προτεινόμενο εταιρικό φόρο CORE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προέβλεπε κατ’ αποκοπή χρέωση σε εταιρείες με έσοδα άνω των 100 εκατ. ευρώ και επικρίθηκε ως βάρος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Για να καμφθούν οι αντιρρήσεις, η ομάδα του κ. Κόστα εξετάζει να αντικαταστήσει τον CORE με τον ψηφιακό φόρο στο κείμενο του Σαββάτου, επιλογή στην οποία το Βερολίνο εμφανίζεται θετικότερο, παρότι δεν την έχει στηρίξει ακόμη δημόσια.

Εναλλακτικά, ο κ. Κόστα μπορεί να διατηρήσει σχεδόν ανέπαφα τα βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής και να βολιδοσκοπήσει τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας, ενόψει και της συνόδου που ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου. «Είναι πολύ πιθανό να τεθεί αυτό το ερώτημα στους ηγέτες», σημείωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης με γνώση των συνομιλιών. Στην πρόταση του Σαββάτου αναμένεται επίσης να εισηγηθεί οριζόντιες περικοπές, ακόμη και για τις φτωχότερες περιφέρειες, αφήνοντας ανέπαφες τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Τα έσοδα των 5 δισ. ευρώ και οι αντιρρήσεις κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ένας φόρος 3% σε συγκεκριμένες ροές εσόδων των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών θα απέφερε 5 δισ. ευρώ ετησίως. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, άνοιξαν την πόρτα στον φόρο κατά τη συνάντηση ηγετών της Βόρειας Ευρώπης στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, ενώ Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, που εφαρμόζουν εθνικούς ψηφιακούς φόρους, στηρίζουν παραδοσιακά μια ευρωπαϊκή λύση.

Οι υποστηρικτές του μέτρου υπενθυμίζουν ότι η Επιτροπή είχε καταθέσει πρόταση για ψηφιακό φόρο ήδη το 2018, προτού την αποσύρει προσωρινά για να διευκολύνει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στον ΟΟΣΑ, οι οποίες όμως μπλοκαρίστηκαν από τις ΗΠΑ. Αντίθετα, επιφυλακτικές χώρες όπως η Ιρλανδία, όπου εδρεύουν ευρωπαϊκές θυγατρικές αμερικανικών ομίλων όπως η Google και η Microsoft, έχουν διαμηνύσει ότι θα αντιταχθούν. «Αξίζει να διακινδυνεύσουμε έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ για να συγκεντρώσουμε μόλις 5 δισ. ευρώ;» διερωτήθηκε Ευρωπαίος διπλωμάτης από χώρα που απορρίπτει την ιδέα.

Οι προειδοποιήσεις της αγοράς και ο φόρος στα κρυπτονομίσματα

Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της Booking.com, Γκλεν Φόγκελ, προειδοποίησε ότι οι ψηφιακοί φόροι και οι αυστηρότεροι κανονισμοί «θα πρέπει να θεωρηθούν ότι βλάπτουν τις επιχειρήσεις και βλάπτουν το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικονομίας».

Ξεχωριστά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν και τη φορολόγηση των εταιρειών κρυπτονομισμάτων, η οποία θεωρείται τεχνικά πιο σύνθετη. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, η ομάδα του κ. Κόστα έχει δείξει διάθεση να διερευνήσει αυτό το σενάριο σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.