Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους προϋπολογισμούς τους για την τεχνητή νοημοσύνη το 2026, με το 55% να διαθέτει από 500.000 δολάρια και άνω ετησίως και το 44% να κατευθύνει περισσότερο από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού πληροφορικής στο AI, με κύριο κίνητρο την αύξηση της παραγωγικότητας (35%) έναντι της μείωσης προσωπικού. Ωστόσο, η μετάβαση από τα πιλοτικά έργα στην πλήρη παραγωγική λειτουργία προσκρούει στην έλλειψη εσωτερικής τεχνογνωσίας (33%) και στην πολυπλοκότητα ενσωμάτωσης στις υφιστάμενες υποδομές (32%), σύμφωνα με έρευνα της Omdia που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Schneider Electric και παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέντευξη Τύπου στις 18 Νοεμβρίου 2026.

Επιπλέον, το 55% των οργανισμών φιλοξενεί τα δεδομένα του σε ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων αντί για εγκαταστάσεις co-location, επιδιώκοντας έλεγχο κόστους, προστασία δεδομένων και συμμόρφωση, ενώ σε έρευνες της Omdia μεταξύ συνεργατών η διαχείριση και ασφάλεια δεδομένων καταγράφηκε ως το βασικό εμπόδιο των πελατών τους για το agentic AI (49% τον Ιούνιο του 2026 από 15% τον Σεπτέμβριο του 2025). Για την υλοποίηση της στρατηγικής AI, το 67% των επιχειρήσεων βασίζεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ η Schneider Electric παρουσίασε προκατασκευασμένα σχέδια υποδομών ισχύος έως 20 MW για την υποστήριξη απαιτητικών φορτίων AI inference.

Προϋπολογισμοί, πιλοτικά έργα και αποδόσεις

Η κατανομή των ετήσιων προϋπολογισμών AI για το 2026 δείχνει ότι το 24% των επιχειρήσεων δαπανά μεταξύ 500.000 και 999.999 δολαρίων, το 12% από 1 έως 1,99 εκατ. δολάρια, το 14% από 2 έως 4,99 εκατ. δολάρια και το 5% από 5 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια, ενώ μόλις το 7% περιορίζεται κάτω από τις 50.000 δολάρια. Ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού IT, το 34% αφιερώνει 10% έως 30% στο AI και το 20% κατευθύνει 31% έως 50%. Ως προς την ωριμότητα ανά τεχνολογία, το predictive AI προηγείται στην ευρεία κλιμάκωση με 21%, το generative AI συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε πιλοτική φάση (36% σε τουλάχιστον μία δοκιμή και 27% σε παραγωγή), ενώ το agentic AI κυριαρχεί στη διερεύνηση με 39%, έχοντας 24% σε πιλοτικά έργα και 21% σε παραγωγική χρήση.

Σχετικά με τον όγκο των πιλοτικών έργων (PoCs), το 39% των επιχειρήσεων τρέχει από 5 έως 20 ενεργά προγράμματα και το 23% λιγότερα από πέντε. Το 47% αναφέρει ότι τουλάχιστον το 21% των PoCs περνά στην παραγωγή και το 24% καταγράφει ποσοστό μετάβασης 11% έως 20%, ενώ μόνο το 7% βλέπει κάτω από 5% των δοκιμών να υλοποιείται. Στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, το 47% δηλώνει ότι η απόδοση επένδυσης (ROI) ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και το 13% ότι τις ξεπερνά. Μεταξύ των οργανισμών που ποσοτικοποίησαν το όφελος του πιο επιτυχημένου ολοκληρωμένου έργου τους, το 29% πέτυχε απόδοση 2 έως 5 φορές το κόστος επένδυσης και το 17% από 5 έως 10 φορές.

Εμπόδια κλιμάκωσης και στροφή σε ιδιόκτητες υποδομές

Πέρα από το έλλειμμα εξειδικευμένου προσωπικού (33%) και την αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα (32%), οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ηθικής (29%), υποεκτίμηση του απαιτούμενου προϋπολογισμού για πλήρη παραγωγή (28%) και τεχνικά προβλήματα στα ίδια τα μοντέλα (23%). Στο πεδίο του agentic AI, οι σύντομες έρευνες (quick polls) της Omdia σε συνεργάτες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Ιουνίου 2026 καταγράφουν μετατόπιση στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους, καθώς η διαχείριση δεδομένων και η ασφάλεια ανέβηκαν από 15% στο 49% και οι δυσκολίες ενσωμάτωσης από 8% στο 14%, ενώ η διακυβέρνηση και συμμόρφωση υποχώρησε από 43% στο 15%.

Όπως παρουσίασαν η Maxine Holt, αντιπρόεδρος Enterprise & Channels της Omdia, και η Rachel Brindley, ανώτερη διευθύντρια ερευνών της εταιρείας, το 47% προτιμά υβριδικό μοντέλο πληροφορικής, το 29% υποδομές τρίτων και το 24% αποκλειστικά ιδιόκτητο εξοπλισμό. Η διατήρηση δεδομένων εντός της επιχείρησης (55%) στοχεύει στον περιορισμό του κόστους των frontier models στο cloud, την προστασία δεδομένων και την ψηφιακή κυριαρχία. Επιπλέον, το 59% ζητά εξωτερική συνδρομή για τη χάραξη στρατηγικής AI και το 67% για την υλοποίηση, συνεργαζόμενο κατά μέσο όρο με 6,3 παρόχους (δείγμα 5.280 πελατών). Η Omdia εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά IT θα ανέλθει στα 6,21 τρισ. δολάρια το 2026 (+12,6%), με το 65% να διακινείται μέσω συνεργατών (71% στην EMEA), ενώ οι υπηρεσίες AI προβλέπεται να αυξηθούν από 85 δισ. δολάρια το 2026 σε 347 δισ. δολάρια το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 32,49%.

Αρχιτεκτονικές υποδομών για AI inference

Ο Steven Carlini, επικεφαλής υποστήριξης κέντρων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Schneider Electric, και ο Paul Tyrer, αντιπρόεδρος Global AI Enterprise and Partner Ecosystem της εταιρείας, ανέλυσαν τις απαιτήσεις των νέων AI servers σε ισχύ, διαστάσεις rack και υδρόψυξη. Η εταιρεία διακρίνει τρία επίπεδα υποδομών inference: τα Micro Data Centers (ένας έως δύο servers για μικρά μοντέλα), τα Row Data Centers (έως δύο racks για μεσαία μοντέλα με μονάδες διανομής υδρόψυξης CDU και τριφασικά UPS) και τα POD ή Cluster Data Centers (πολλαπλά racks σε clusters για frontier models).

Για ταχύτερη εγκατάσταση, η εταιρεία προσφέρει τα προκατασκευασμένα σχέδια RapidScale, όπως το Modular Reference Design 47 & 48 ισχύος 1 MW (12 racks των περίπου 88 kW με αερόψυξη και υδρόψυξη direct-to-chip). Παρουσίασε επίσης το νέο Modular Reference Design 115 (Modular DSX), ισχύος 10 έως 20 MW για επεξεργαστές NVIDIA Vera Rubin NVL72, με 56 AI racks έως 227 kW και 32 networking racks έως 45 kW, συνδυάζοντας fan walls, chillers και υδρόψυξη direct-to-chip, με τις εκδόσεις ANSI και IEC να αναμένονται προσεχώς.