Η OpenAI παρουσιάζει το «Businesses in ChatGPT», δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κατοχυρώνουν το προφίλ τους, να διαχειρίζονται τις πληροφορίες τους και να συνδέουν τους καταλόγους προϊόντων τους με το ChatGPT. Μια νέα εξέλιξη που δημιουργεί ευκαιρίες για τα ελληνικά e-shops και αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ανακαλύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Η OpenAI ανακοίνωσε τη διάθεση, σε δοκιμαστική έκδοση (beta), της νέας λειτουργίας «Businesses in ChatGPT», εγκαινιάζοντας έναν νέο τρόπο παρουσίας των επιχειρήσεων στο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω του νέου Business Hub, οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκτούν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν το προφίλ τους, να επικαιροποιούν βασικά εταιρικά στοιχεία, να παρέχουν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες και να παρακολουθούν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την παρουσία τους στο ChatGPT.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς η αναζήτηση προϊόντων μετατοπίζεται σταδιακά από την παραδοσιακή πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιών προς τις εξατομικευμένες συνομιλίες με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είναι το Businesses in ChatGPT;

Πρόκειται για μια νέα δυνατότητα της OpenAI, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις πληροφορίες που παρέχουν για την παρουσία τους στο ChatGPT.

Οι βασικές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

Κατοχύρωση και επαλήθευση εταιρικού προφίλ: Οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικούν την καταχώρισή τους και να επιβεβαιώνουν ότι έχουν δικαίωμα διαχείρισής της.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικούν την καταχώρισή τους και να επιβεβαιώνουν ότι έχουν δικαίωμα διαχείρισής της. Διαχείριση επιχειρηματικών πληροφοριών: Δυνατότητα ενημέρωσης της εταιρικής περιγραφής, της ιστοσελίδας, του λογότυπου, της κατηγορίας δραστηριότητας και των πολιτικών παράδοσης και επιστροφών.

Δυνατότητα ενημέρωσης της εταιρικής περιγραφής, της ιστοσελίδας, του λογότυπου, της κατηγορίας δραστηριότητας και των πολιτικών παράδοσης και επιστροφών. Σύνδεση καταλόγων προϊόντων: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να παρέχουν δομημένα δεδομένα προϊόντων, όπως περιγραφές, τιμές και διαθεσιμότητα.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να παρέχουν δομημένα δεδομένα προϊόντων, όπως περιγραφές, τιμές και διαθεσιμότητα. Πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τις αναφορές στον ιστότοπό τους, τα κλικ που λαμβάνουν και τις θεματικές μέσω των οποίων τις ανακαλύπτουν οι χρήστες.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για τις αναφορές στον ιστότοπό τους, τα κλικ που λαμβάνουν και τις θεματικές μέσω των οποίων τις ανακαλύπτουν οι χρήστες. Δυνατότητα δημιουργίας Business Agent: Για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις, προβλέπεται η δημιουργία ενός ψηφιακού βοηθού που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος επιχειρηματικής παρουσίας μέσα στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Τι αλλάζει για τα ηλεκτρονικά καταστήματα;

Για τα e-shops, το ChatGPT μπορεί πλέον να λειτουργεί ως ένα επιπλέον κανάλι ανακάλυψης προϊόντων και προσέγγισης δυνητικών πελατών.

Ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να ζητήσει:

«Πρότεινέ μου ένα ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα με γυναικεία δερμάτινα παπούτσια, με δυνατότητα επιστροφής και παράδοση στην Αθήνα».

Αντί να αναζητήσει μόνος του πληροφορίες σε διαφορετικές ιστοσελίδες, μπορεί να λάβει προτάσεις, να συγκρίνει προϊόντα και να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές μέσα από τη συνομιλία του με το ChatGPT.

Η παροχή σωστών και επικαιροποιημένων πληροφοριών για την επιχείρηση και τα προϊόντα της μπορεί να βοηθήσει το σύστημα να παρουσιάζει ακριβέστερα στοιχεία όταν προκύπτουν σχετικές αναζητήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν η ποιότητα των περιγραφών προϊόντων, η ακρίβεια της διαθεσιμότητας, οι τιμές, οι φωτογραφίες και η σαφής παρουσίαση των εμπορικών πολιτικών.

Σημαντική διευκρίνιση: Η κατοχύρωση του προφίλ ή η σύνδεση ενός καταλόγου προϊόντων δεν εγγυάται υψηλότερη κατάταξη, περισσότερες εμφανίσεις ή συχνότερες προτάσεις από το ChatGPT.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να προστεθεί στο ChatGPT;

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του επίσημου Business Hub της OpenAI και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Πρόσβαση στο Business Hub

Η επιχείρηση επισκέπτεται την επίσημη σελίδα Businesses in ChatGPT και επιλέγει την κατοχύρωση του προφίλ της.

2. Αναζήτηση ή προσθήκη επιχείρησης

Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αναζητά την επιχείρηση με την επωνυμία της. Εφόσον δεν υπάρχει καταχώριση, μπορεί να εμφανιστεί δυνατότητα δημιουργίας νέας, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

3. Επαλήθευση της επιχείρησης

Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές, μέσω εταιρικού email, τηλεφώνου, επιβεβαίωσης του domain ή σύνδεσης με Shopify. Απαιτείται επίσης ολοκλήρωση ελέγχου ταυτότητας μέσω της υπηρεσίας Persona για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών.

4. Συμπλήρωση επιχειρηματικών στοιχείων

Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις, η επιχείρηση μπορεί να ενημερώσει το προφίλ της με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εμπορικές πολιτικές της.

5. Σύνδεση προϊόντων

Τα e-shops μπορούν να συνδέσουν κατάλογο προϊόντων, χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενη ροή δεδομένων (product feed), όπως αρχείο CSV ή διεύθυνση URL προς κατάλληλα διαμορφωμένο αρχείο.

6. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων

Μέσω των διαθέσιμων αναλυτικών στοιχείων, η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθεί την παρουσία της στο ChatGPT και να αξιολογεί τις ευκαιρίες βελτίωσης.

Τι ισχύει για τα ελληνικά e-shops;

Η OpenAI διευκρινίζει ότι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται σε περιοχές όπου λειτουργεί το ChatGPT μπορούν να αιτηθούν την κατοχύρωση του προφίλ τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Business Hub, με την επιφύλαξη των περιορισμών επιλεξιμότητας, γεωγραφικής διαθεσιμότητας και επαλήθευσης.

Για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Shopify, προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία σύνδεσης, ενώ δεδομένα προϊόντων από επιλέξιμους εμπόρους του Shopify ενσωματώνονται ήδη στο ChatGPT μέσω του Shopify Catalog.

Αντίθετα, η δημιουργία και δημοσίευση των νέων Business Agents διατίθεται, στο αρχικό στάδιο, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η OpenAI έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει τη σταδιακή επέκταση των υπηρεσιών σε περισσότερες αγορές και κατηγορίες επιχειρήσεων.

Από το SEO στο Generative Engine Optimization (GEO)

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της προετοιμασίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων για ένα περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς ιστοσελίδες, αλλά ζητούν απευθείας προτάσεις και απαντήσεις από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ενδιαφέρον το Generative Engine Optimization (GEO), δηλαδή η προσπάθεια βελτίωσης της δυνατότητας εντοπισμού, κατανόησης και αξιοποίησης του περιεχομένου μιας επιχείρησης από συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, η προετοιμασία περιλαμβάνει τη διατήρηση ποιοτικών και δομημένων δεδομένων προϊόντων, την τεχνική προσβασιμότητα του ιστότοπου, τη σαφή παρουσίαση των εμπορικών όρων και τη συνέπεια των πληροφοριών σε όλα τα ψηφιακά κανάλια.

Το GEO δεν αντικαθιστά το SEO, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα επιπλέον πεδίο στρατηγικής ψηφιακής παρουσίας.

Μια νέα ευκαιρία για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο

Η ενσωμάτωση επιχειρήσεων στο ChatGPT αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν προϊόντα και προχωρούν σε αγοραστικές αποφάσεις.

Για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, η εξέλιξη δημιουργεί τη δυνατότητα παρουσίας σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον, όπου η ποιότητα των δεδομένων, η αξιοπιστία και η πληρότητα της πληροφόρησης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη να αξιολογηθούν ζητήματα όπως η διαφάνεια των προτάσεων, ο ανταγωνισμός, η προστασία των καταναλωτών και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες δυνατότητες.

Η παρουσία των επιχειρήσεων στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η έγκαιρη προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει τα ελληνικά e-shops να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και την ποιότητα εξυπηρέτησης που απαιτεί ο σύγχρονος καταναλωτής.