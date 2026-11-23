«Agentic AI: νέα μοντέλα λειτουργίας, παραγωγικότητα και οι αλλαγές στις δεξιότητες»

Η συζήτηση της πρώτης ενότητας εστίασε το ενδιαφέρον της στο πώς θα αξιοποιηθεί το Agentic AI για την αύξηση της παραγωγικότητας, ποιες αλλαγές θα φέρει στην οργάνωση της εργασίας και ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν εργαζόμενοι και στελέχη.

Ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κύριος Βασίλης Καρκατζούνης, μιλώντας στο πάνελ της ενότητας, επεσήμανε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2027 με αυξανόμενο τρόπο στο ελληνικό Δημόσιο. Η Agentic AI, η “αυτενεργούσα τεχνητή νοημοσύνη”, είναι το επόμενο βήμα. Το Δημόσιο μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί αρχικά στο εσωτερικό του Agentic AI, πριν ανοίξει τη χρήση του στους πολίτες. Το πόση «Agentic ΑΙ» θα χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με το πόσο έτοιμη είναι η δημόσια διοίκηση να την υποδεχτεί», συμπληρώνοντας ότι

με το Agentic AI ζητάμε πλέον από το ΑΙ να κάνει πράγματα για εμάς με αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορο και ποιοτικό, αλλά και πολύ πιο αυτόνομο. «Αυτή ακριβώς η αυτονομία είναι που αυξάνει και το ρίσκο. Γι’ αυτό πάντα, όμως, σε κεντρικό ρόλο θα είναι ο άνθρωπος. Γι’ αυτό θέλουμε κόσμο ικανό να διαχειριστεί τα αποτελέσματά της αυτοματοποίησης που φέρνει το Agentic AI. Χρειαζόμαστε πολιτικές, ώστε οι υπάλληλοι να εποπτεύουν σωστά τις διαδικασίες του Agentic AI και χρειαζόμαστε το κατάλληλο τεχνικό περιβάλλον. Ο ρόλος του Δημοσίου είναι να φροντίζει η ΑΙ, να αναπτύσσεται με ορθολογικό τρόπο, γιατί αλλιώς ρισκάρουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου», συμπλήρωσε κλείνοντας.

Ο Director of Software Development της Byte, κύριος Σπύρος Κόλλιας υπογράμμισε «Το όφελος της ενσωμάτωσης AI Agents είναι πλέον μετρήσιμο. Σε έργο, που χρησιμοποιήθηκαν ΑΙ Agents για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, από τη διαλογή βιογραφικών έως και την πρόσληψη, υπήρξε εξοικονόμηση χρόνου έως και 50%. Το human in the loop είναι κορυφαία αξία για την εποχή της agentic AI. Η χρήση της μας το έχει ήδη δείξει».

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Citrix-TIBCO Head of Operations – Eastern Europe, Middle East and Africa, κύριος Χάρης Κοντονίκας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις σήμερα υφίστανται ένα σοκ. «Με το agentic AI τίθεται θέμα επιβίωσης για μια εταιρεία, καθώς κρίνεται από το πόσο γρήγορα μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα μοντέλα και πόσο πιο μπροστά μπορεί να βρεθεί έναντι του ανταγωνισμού. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει ακόμη ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για το Agentic AI. Οι διαδικασίες πρέπει να γραφτούν από την αρχή», συμπλήρωσε κλείνοντας.

Στη συνέχεια ο Managing Director της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, κύριος Παναγιώτης Μακρυνιώτης, σημείωσε: «Τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία. Το ΑΙ είναι παντού. Στο cloud, σε υπολογιστές, σε data centers. Είναι σημαντικό μεν ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη agentic λύσεων. Αλλά το πρόβλημα είναι το κόστος: Σύμφωνα με έρευνα της Gartner: 4 στα 10 agentic ΑΙ μοντέλα, όταν από το πιλοτικό στάδιο πάνε στην παραγωγή, θα ακυρωθούν, λόγω κόστους».

Παίρνοντας το λόγο, ο Jason Νικολάου, Business Development Director, Mellon Technologies, ανέφερε ότι το κλειδί είναι η ενσωμάτωση του κατάλληλου μοντέλου Agentic AI στις δομές μιας εταιρείας, συμπληρώνοντας: «Αυτό θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ενός μοντέλου και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε εταιρεία. Η διακυβέρνηση και ο έλεγχος των δεδομένων στην εποχή της Agentic AI είναι, επίσης, κορυφαίο ζητούμενο. Ο χώρος των πληρωμών είναι ο πιο ώριμος χώρος για την εισαγωγή μοντέλων Agentic AI».

Τέλος, ο General Manager της IBM Greece & Cyprus, κύριος Δημήτρης Πρίμπας, υπογράμμισε: «Την εποχή του Agentic AI πρέπει να ανασχεδιάσουμε τις διαδικασίες. Η χρήση του Agentic AI θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορεί να φέρει οφέλη σε επίπεδο χρόνου, κόστους, και ποιότητας των υπηρεσιών που θα δώσουμε στον τελικό χρήστη».

«Ο μετασχηματισμός των βασικών παραγωγικών τομέων μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία»

Οι ειδικοί του πάνελ μέσα από εφαρμογές και παραδείγματα από τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την ενέργεια και τις μεταφορές, εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να περάσουν από τις βασικές ψηφιακές παρεμβάσεις σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, με την ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των βασικών παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Τη δεύτερη ενότητα άνοιξε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σε firechat με τον δημοσιογράφο Νίκο Υποφάντη τόνισε μεταξύ άλλων ότι το πλέον κρίσιμο στοίχημα για την παραγωγικότητα είναι η ψηφιοποίηση και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης να περάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Είμαστε πίσω ως χώρα, περίπου στο 9%, ενώ η Ευρώπη είναι στο 20%, μιλώντας για επιχειρήσεις με μέσο όρο 10 εργαζομένων. Έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στην αναβάθμιση και την προμήθεια μηχανολογικών εξοπλισμών. Πιστεύω, ωστόσο, ότι είμαστε πολύ πίσω στις ψηφιακές γνώσεις των εργαζομένων. Πολιτεία και επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούμε μαζί για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Σε αυτή την κατεύθυνση», αποκάλυψε «ήδη οργανώνεται αναπτυξιακό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ, προγραμματισμένο να βγει στον αέρα πριν τις γιορτές». Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, προσέθεσε πως ταυτόχρονα ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά στις στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, όπου εκεί εντάσσονται και αυτές που περιλαμβάνουν ψηφιακό περιεχόμενο. «Θέλουμε να θέσουμε συγκεκριμένα κριτήρια και τομείς που θα προτεραιοποιήσουμε, ώστε η χώρα να υλοποιήσει μια συνολική στρατηγική για μια παραγωγική οικονομία, όπου εκεί ασφαλώς κατέχει σημαντικό ρόλο ο ψηφιακός μετασχηματισμός», υπογράμμισε.

Παίρνοντας τη σκυτάλη ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, εστίασε στις ψηφιακές καινοτομίες στον τομέα της υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άυλη συνταγογράφηση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «6,7 εκατομμύρια Έλληνες έχουν γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση. Είναι μοναδική η δυνατότητα που δίνεται στον Έλληνα πολίτη να έχει τέτοια πρόσβαση σε συνταγογράφηση και εξετάσεις, γεγονός το οποίο τον καθιστά πρώτο στην Ευρώπη, ακόμα και ανάμεσα στα πιο ανεπτυγμένα κοινωνικά κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Επιπλέον, έχουμε υλοποιήσει τα e-ραντεβού, το myhealth app και τη δυνατότητα αποστολής sms και emails για τις προτεινόμενες εξετάσεις, όπως έχει γίνει μέσα από το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”», ενώ προσέθεσε πως με προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού, από την στιγμή που έληξε το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάσσεται το πρόγραμμα του κρατικού προϋπολογισμού και θα συνεχιστεί μέχρι το 2030, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και φαρμακευτικές θεραπείες.

Στο πάνελ που ακολούθησε ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε., κύριος Γιάννης Καραγιάννης τοποθετήθηκε επί του θέματος επισημαίνοντας πως ο τεράστιος πλούτος των δευτερογενών δεδομένων της ΗΔΙΚΑ από το 2029 θα είναι διαθέσιμος και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ, όπως αποκάλυψε «έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για το πώς μπορούν κάποια υγειονομικά δεδομένα να να αξιοποιηθούν, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, από τη βιομηχανία και όχι για εμπορικούς λόγους».

«Αρκετοί τουριστικοί προορισμοί χρησιμοποιούν δεδομένα για να επανασχεδιάσουν την τακτική τους τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, κύριος Νίκος Διαμαντόπουλος, συμπληρώνοντας: «η χρήση των δεδομένων επιτρέπει την ανάδειξη τουριστικών στοιχείων που δεν εξαρτώνται από τις εποχές (πολιτισμός, γαστρονομία, φεστιβάλ)».

Τις θέσεις του για την ίδια θεματική παρουσίασε και ο Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου. Όπως σημείωσε: «Πιο πρόσφατο παράδειγμα αξιοποίησης της ύπαρξης της τεχνολογίας στον χώρο του φαρμάκου σήμερα είναι η δυνατότητα που έχουμε να ελέγχουμε, μέσω του QR code, τη γνησιότητα των φαρμάκων», ενώ όσον αφορά στην πρόσβαση στα υγειονομικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα, η συχνότητα κάποιων παθήσεων και οι θεραπευτικές στρατηγικές, επεσήμανε πως θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να είναι χρήσιμα για τη βιομηχανία.

Τέλος, επί του θέματος τοποθετήθηκε η Διευθύντρια Τομέα Τεχνολογίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κυρία Μάγκυ Αθανασιάδη η οποία υπογράμμισε: «Τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε καθηλωμένοι σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης να μπορεί να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Συγκεκριμένα, θα φέρει αλλαγή στην παραγωγικότητα ενισχύοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας εργαζομένων, την αυτοματοποίηση της ροής εργασιών, όταν δεν απαιτείται ο ανθρώπινος παράγοντας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται, ώστε να περάσει μια ιδέα στην έρευνα και έπειτα να κυκλοφορήσει στην αγορά».

«Ευρώπη και ψηφιακή αυτονομία: μπορεί η ΕΕ να γίνει παγκόσμιος ψηφιακός “παίκτης” ή έχει χάσει το τρένο;»

Το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής τεχνολογίας αναπτύχθηκε στη συζήτηση που ακολούθησε στο πάνελ της τρίτης ενότητας όπου οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα πεδία στα οποία η ΕΕ θα μπορούσε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και τις κινήσεις που θα χρειαστούν σε επίπεδο επενδύσεων, χρηματοδότησης και κανονιστικού πλαισίου.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Βάλλια Καϊμάκη τόνισε: «Το 15% των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΑΙ για να κάνει τη δουλειά του. Στον αντίποδα, η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις είναι στο 9%, γεγονός που μας διδάσκει ότι πρέπει να δώσουμε δωρεάν τα κατάλληλα εργαλεία στις επιχειρήσεις μας. Ταυτόχρονα, υποδεικνύοντας τις επόμενες κινήσεις της Ευρώπης, δήλωσε: «Για να ενισχύει η Ευρώπη την αυτονομία της στις ψηφιακές υποδομές, μέσα από νέο θεσμικό πλαίσιο, προβλέπει τον τριπλασιασμό των υπολογιστικών υποδομών. Αυτό συμβάλει στην ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας», ενώ συμπλήρωσε πως εκτός από τις υποδομές είναι απαραίτητη και η τεχνολογία στην εισαγωγή μοντέλων ΑΙ.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπροθέσμου Σχεδιασμού (Strategic Foresight) στην Προεδρία της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, σημειώνοντας πως δεν έχει νόημα η Ευρώπη να φτιάξει το δικό της ChatGPT. «Αυτό που έχει νόημα είναι να γίνει η διάχυση της ΑΙ, με τα υπάρχοντα εργαλεία, στην αγορά, στις επιχειρήσεις και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη θα πρέπει να μεταβολίσει γόνιμα και τάχιστα τα οφέλη της ΑΙ στην οικονομία και την παραγωγικότητα», υπογράμμισε.

Στο πάνελ που ακολούθησε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ATCOM, κύριος Κωνσταντίνος Καμάρας, τοποθετήθηκε αναφέροντας πως «το πρόβλημα είναι η περιορισμένη πρόσβαση στα κεφάλαια, γεγονός που δημιουργεί μια ροπή προς δισταγμό στο επενδυτικό ρίσκο», ενώ κατέληξε πως αυτονομία δε σημαίνει αυτάρκεια και ότι απαιτείται ακόμα δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Managing Director της Hewlett Packard Enterprise Greece & Cyprus, κύριος Μιχάλης Κασιμιώτης, παίρνοντας τον λόγο επεσήμανε η Ευρώπη βρίσκεται να κυνηγάει τις εξελίξεις και ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν είναι μια έννοια που πολεμάει την καινοτομία, ενώ όσον αφορά τις εγχώριες υποδομές, υπογράμμισε πως «η αξία του πρώτου εθνικού υπερυπολογιστή, του Δαίδαλου, τριπλασιάστηκε κατά την διάρκεια της εγκατάστασης του».

Συνεχίζοντας ο Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Αδριατική, κύριος Τηλέμαχος Μωραΐτης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Πράξη για το Υπολογιστικό Νέφος και την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (Cloud and AI Development Act – CADA) ως μια πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει τον στόχο για ψηφιακή κυριαρχία και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, σημειώνοντας πως «είναι προς όφελος της ψηφιακής κυριαρχίας κάθε χώρας να έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται, διαφορετικά θα μείνουν πίσω».

Στη διάρκεια της συζήτησης η Νομική Σύμβουλος – Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΟΤΕ, κυρία Ειρήνη Νικολαΐδη σχολίασε πως το μεγαλύτερο εμπόδιο της Ευρώπης είναι η έλλειψη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. «Είναι στόχος μας να είναι ενιαία» συμπλήρωσε, «αλλά έχουμε πολλές και κατακερματισμένες εθνικές αγορές με δικούς τις κανόνες, ρυθμιστικά εμπόδια και περιορισμούς και αυτό μας εμποδίζει να δημιουργήσουμε εταιρείες μεγάλης κλίμακας».

«Η ύπαρξη υποδομών δεν συνεπάγεται και ψηφιακή αυτονομία, πρέπει να ελέγχεις, επιπλέον, τα μοντέλα, το λογισμικό και τα δεδομένα» τόνισε, τέλος ο Partner, Technology & Transformation Leader της Deloitte, κύριος Νίκος Χριστοδούλου, ενώ για την εγχώρια αγορά, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «για να γίνει η Ελλάδα ψηφιακός κόμβος απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από την Πολιτεία και την επιχειρηματικότητα ώστε να υπάρξει πλάνο και χρονοδιάγραμμα. Επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη, συγκεκριμένα είμαστε 13οι στην Ευρώπη στη σχετική κατάταξη, αλλά σε επίπεδο πατεντών είμαστε προτελευταίοι».