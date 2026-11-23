Ο Ιωάννης Μερτζάνης, CEO της Space Hellas, μιλάει στο InfoCom για την εξέλιξη του ομίλου από system integrator σε ολοκληρωμένο εταίρο ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στην εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη, στην αξιοποίηση δεδομένων και στην κυβερνοασφάλεια. Εξηγεί πώς η σύνδεση υποδομών, λογισμικού και προηγμένων τεχνολογιών δημιουργεί επιχειρησιακές λύσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα και περιγράφει τις προτεραιότητες για την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, την ανάπτυξη λύσεων με ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και την περαιτέρω διεθνή επέκταση.

Αναλύει, ταυτόχρονα, τις ανάγκες υποστήριξης και εξέλιξης των ψηφιακών έργων μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην παραγωγική αξιοποίηση των δεδομένων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων στην AI, στην ετοιμότητα των οργανισμών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και στις ανθρώπινες δεξιότητες που απαιτούνται για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμα περιβάλλοντα.

I.C.: Η Space Hellas διευρύνει τη δραστηριότητά της στην εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη και στην αξιοποίηση δεδομένων, παράλληλα με τις υποδομές και το λογισμικό. Πώς διαμορφώνει αυτή η εξέλιξη τον ρόλο που θέλετε να έχει ο όμιλος στην αγορά;

Ι.Μ.: Η εξέλιξη αυτή διευρύνει ουσιαστικά τον ρόλο μας: από έναν ισχυρό system integrator σε έναν ολοκληρωμένο εταίρο ψηφιακού μετασχηματισμού, που συνδέει υποδομές, λογισμικό, δεδομένα, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη σε ενιαίες επιχειρησιακές λύσεις. Η αξία δεν βρίσκεται πλέον μόνο στην εγκατάσταση μιας τεχνολογίας, αλλά στην ικανότητα να μετατρέπουμε τα δεδομένα σε καλύτερες αποφάσεις, αυτοματοποίηση και μετρήσιμη παραγωγικότητα. Οι συνέργειες με τη SingularLogic και η ενσωμάτωση της SenseOne στη Space Hellas, ενισχύουν τις δυνατότητές μας σε επιχειρηματικό λογισμικό, IoT, τηλεματική και προηγμένες εφαρμογές δεδομένων. Στόχος μας είναι η εφαρμοσμένη AI να ενσωματώνεται με ασφάλεια σε πραγματικά περιβάλλοντα, από κρίσιμες υποδομές και ενέργεια έως άμυνα, πολιτισμό και τουρισμό, με ελληνική προστιθέμενη αξία και, όπου είναι δυνατόν, ελληνική πνευματική ιδιοκτησία.

I.C.: Τα μεγάλα ψηφιακά έργα δημιουργούν ανάγκες υποστήριξης και αναβάθμισης που συνεχίζονται μετά την παράδοσή τους. Πού βλέπετε τη σημαντικότερη πηγή διατηρήσιμης ζήτησης για τη Space Hellas μετά την ολοκλήρωση του κύκλου έργων του Ταμείου Ανάκαμψης;

Ι.Μ.: Η σημαντικότερη πηγή διατηρήσιμης ζήτησης βρίσκεται στον πλήρη κύκλο ζωής των ψηφιακών υποδομών που δημιουργήθηκαν: λειτουργία, τεχνική υποστήριξη, κυβερνοασφάλεια, αναβαθμίσεις, διαλειτουργικότητα και συνεχής προσαρμογή σε νέες επιχειρησιακές ανάγκες. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν ολοκληρώνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργούν μια νέα βάση που απαιτεί συστηματική συντήρηση και εξέλιξη για πολλά χρόνια. Παράλληλα, ανοίγει ένας νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες στους τομείς της AI, της κυβερνοασφάλειας, της άμυνας, των δορυφορικών συστημάτων και της ψηφιακής ανθεκτικότητας. Για τη Space Hellas, στρατηγική προτεραιότητα είναι η αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από managed services, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, cloud, SOC, εφαρμογές λογισμικού και υποστήριξη κρίσιμων συστημάτων, αξιοποιώντας τη μεγάλη εγκατεστημένη βάση έργων και πελατών της.

I.C.: Η συγκέντρωση δεδομένων από εξοπλισμό, συστήματα και επιχειρησιακές διαδικασίες, δημιουργεί τη βάση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Πού εντοπίζετε τη μεγαλύτερη δυσκολία των ελληνικών επιχειρήσεων στη μετάβαση από τη συλλογή αυτών των δεδομένων στην παραγωγική αξιοποίησή τους;

Ι.Μ.: Η μεγαλύτερη δυσκολία δεν είναι η έλλειψη δεδομένων, αλλά η ποιότητα, η ενοποίηση και η σύνδεσή τους με ένα σαφές επιχειρησιακό πρόβλημα. Σε πολλές επιχειρήσεις τα δεδομένα παραμένουν κατακερματισμένα σε διαφορετικά συστήματα, χωρίς κοινή διακυβέρνηση, ορισμούς, ιδιοκτησία και επαρκείς κανόνες ασφάλειας. Έτσι, ένα πιλοτικό μοντέλο μπορεί να λειτουργεί τεχνικά, αλλά να μην ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται πρώτα αξιόπιστη αρχιτεκτονική δεδομένων, διαλειτουργικότητα και καθαρή ευθύνη για την ποιότητά τους. Στη συνέχεια απαιτείται επιλογή συγκεκριμένων use cases με μετρήσιμο αποτέλεσμα, συμμετοχή των επιχειρησιακών στελεχών και κατάλληλη διαχείριση αλλαγής. Η μετάβαση στην παραγωγική αξιοποίηση της AI είναι τελικά συνδυασμός τεχνολογίας, διαδικασιών και ανθρώπων – όχι απλώς αγορά ενός ακόμη εργαλείου. Επίσης το κόστος χρήσης εργαλείων ΑΙ και το αναμενόμενο ROI μιας επιχείρησης από τη χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διοίκηση και τα στελέχη.

I.C.: Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνοδεύονται από υψηλές προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικότητας. Πώς αξιολογείτε αν μία εφαρμογή AI έχει δημιουργήσει αρκετή επιχειρησιακή αξία ώστε να δικαιολογείται η επέκτασή της;

Ι.Μ.: Η αξιολόγηση πρέπει να ξεκινά πριν από την πιλοτική εφαρμογή, με σαφή γραμμή βάσης και συγκεκριμένους δείκτες επιτυχίας. Δεν αρκεί ένα εντυπωσιακό demo. Μετράμε αν η λύση μειώνει τον χρόνο και το κόστος μιας διαδικασίας, περιορίζει τα λάθη, βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων ή την εμπειρία του πελάτη και αν μπορεί να λειτουργήσει με συνέπεια σε πραγματικές συνθήκες. Εξίσου σημαντικά είναι η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων, η δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων και το συνολικό κόστος κλιμάκωσης και λειτουργίας. Μια εφαρμογή δικαιολογεί την επέκτασή της όταν αποδεικνύει επαναλαμβανόμενη αξία, έχει αποδεκτό ρίσκο και ενσωματώνεται ομαλά στις υφιστάμενες διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο παραγωγικότητας, η επιτυχία της κρίνεται από το επιχειρησιακό αποτέλεσμα και όχι από την τεχνολογική της πολυπλοκότητα.

I.C.: Η κυβερνοασφάλεια απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, έγκαιρη απόκριση και προετοιμασία για τη συνέχιση κρίσιμων λειτουργιών. Πώς μπορεί η διοίκηση ενός οργανισμού να αξιολογεί την πραγματική του ετοιμότητα να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιστατικό;

Ι.Μ.: Η πραγματική ετοιμότητα δεν αποδεικνύεται από τον αριθμό των εργαλείων ασφαλείας, αλλά από το αν ο οργανισμός μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα ένα περιστατικό, να περιορίσει την επίδρασή του και να συνεχίσει τις κρίσιμες λειτουργίες του. Η διοίκηση πρέπει να ζητά μετρήσιμα στοιχεία: χρόνο ανίχνευσης και απόκρισης, κάλυψη κρίσιμων συστημάτων, δοκιμασμένη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων, σαφείς ρόλους και σχέδιο επικοινωνίας. Απαιτούνται τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης, τεχνικά tests, έλεγχος των εφεδρικών αντιγράφων και αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των τρίτων παρόχων. Η προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι κάποια στιγμή μια επίθεση μπορεί να πετύχει. Η ψηφιακή ανθεκτικότητα είναι ευρύτερη από την άμυνα: συνδυάζει τεχνολογία, διαδικασίες και εκπαιδευμένους ανθρώπους, ώστε ο οργανισμός να ανακάμπτει γρήγορα και ελεγχόμενα.

I.C.: Σε τομείς όπως η υγεία και η δημόσια διοίκηση, η διαθεσιμότητα και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων επηρεάζουν άμεσα την παροχή υπηρεσιών. Ποια παράμετρος χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον σχεδιασμό των ψηφιακών έργων, ώστε οι υποδομές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των φορέων, σε βάθος χρόνου;

Ι.Μ.: Η κρίσιμη παράμετρος είναι ο σχεδιασμός με βάση ολόκληρο τον κύκλο ζωής της υπηρεσίας και όχι μόνο την αρχική παράδοση του έργου. Σε υγεία και δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα πρέπει να παραμένει διαθέσιμο, ασφαλές, διαλειτουργικό και επεκτάσιμο καθώς αλλάζουν οι ανάγκες, οι κανονιστικές απαιτήσεις και ο όγκος των δεδομένων. Αυτό απαιτεί ανοικτές αρχιτεκτονικές, σαφή πρότυπα διασύνδεσης, αποφυγή εξάρτησης από κλειστές τεχνολογίες και πρόβλεψη πόρων για λειτουργία, υποστήριξη και αναβάθμιση. Εξίσου σημαντική είναι η ουσιαστική συμμετοχή των τελικών χρηστών στον σχεδιασμό, ώστε η τεχνολογία να υπηρετεί τις πραγματικές διαδικασίες και όχι να τις περιπλέκει. Η επιτυχία ενός ψηφιακού έργου δεν κρίνεται την ημέρα της παραλαβής του, αλλά από την ποιότητα και τη συνέχεια της υπηρεσίας που προσφέρει στον πολίτη σε βάθος χρόνου.

I.C.: Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας & ανάπτυξης δημιουργεί τεχνογνωσία και δυνατότητες ανάπτυξης λύσεων με ελληνική πνευματική ιδιοκτησία. Ποιο θεωρείτε το δυσκολότερο βήμα για να περάσει μία τέτοια λύση από την έρευνα στην επιχειρησιακή χρήση;

Ι.Μ.: Το δυσκολότερο βήμα είναι η μετάβαση από ένα επιτυχημένο ερευνητικό πρωτότυπο σε ένα ώριμο προϊόν που μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα, να υποστηριχθεί και να αγοραστεί από έναν πραγματικό πελάτη. Η τεχνολογία πρέπει να περάσει από αυστηρή δοκιμή σε επιχειρησιακό περιβάλλον, να καλύψει απαιτήσεις ασφάλειας και πιστοποίησης, να ενσωματωθεί σε υφιστάμενα συστήματα και να αποκτήσει βιώσιμο εμπορικό μοντέλο. Συχνά το κενό δεν βρίσκεται στην ερευνητική ποιότητα, αλλά στη χρηματοδότηση και στην οργάνωση της φάσης μεταξύ πρωτοτύπου και αγοράς. Απαιτείται από νωρίς συνεργασία με τελικούς χρήστες, σαφής ιδιοκτησία της λύσης και ομάδα που συνδυάζει τεχνική, επιχειρησιακή και εμπορική γνώση. Για τη Space Hellas, τα ευρωπαϊκά έργα είναι επιτυχημένα όταν η αποκτηθείσα τεχνογνωσία ενσωματώνεται σε επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις με ελληνική προστιθέμενη αξία και διεθνή προοπτική.

I.C.: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, αυξάνοντας τη σημασία του ελέγχου των αποτελεσμάτων της. Ποιες ανθρώπινες δεξιότητες θεωρείτε ότι αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα για την ασφαλή αξιοποίησή της σε κρίσιμα περιβάλλοντα;

Ι.Μ.: Όσο αυξάνεται η αυτοματοποίηση, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν η κριτική σκέψη, η βαθιά γνώση του πεδίου και η ικανότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων. Σε κρίσιμα περιβάλλοντα δεν αρκεί κάποιος να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο· πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει ένα λανθασμένο ή μεροληπτικό αποτέλεσμα, να κατανοεί τις συνέπειες μιας απόφασης και να γνωρίζει πότε απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης η κυβερνοασφάλεια, η διακυβέρνηση δεδομένων, η δεοντολογία, η κατανόηση κανονιστικών απαιτήσεων και η συνεργασία μεταξύ τεχνικών και επιχειρησιακών ομάδων. Χρειαζόμαστε μηχανικούς που δεν περιορίζονται στον κώδικα, αλλά αντιλαμβάνονται το σύστημα, τον οργανισμό και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτό λειτουργεί. Η AI πρέπει να παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο υπό ανθρώπινο έλεγχο και όχι ένας ανεξέλεγκτος μηχανισμός λήψης αποφάσεων.

I.C.: Η ανάπτυξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η άμυνα, απαιτεί επιλογές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ποιο αποτέλεσμα θα θεωρούσατε καθοριστικό για να κρίνετε επιτυχημένη τη στρατηγική της Space Hellas την επόμενη τριετία;

Ι.Μ.: Καθοριστικό αποτέλεσμα θα ήταν να έχουμε μετατρέψει τη σημερινή τεχνογνωσία και το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων σε διατηρήσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη με μεγαλύτερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων και δικών μας λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει ισχυρότερη παρουσία σε AI, κυβερνοασφάλεια, άμυνα και κρίσιμες υποδομές, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του R&D σε επιχειρησιακά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και περαιτέρω διεθνή επέκταση. Η επιτυχία δεν θα μετρηθεί μόνο από τον κύκλο εργασιών, αλλά από την ποιότητα των εσόδων, την κερδοφορία, την ελληνική πνευματική ιδιοκτησία που θα δημιουργήσουμε και την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε μακροχρόνια κρίσιμες λειτουργίες των πελατών μας. Παράλληλα, θέλουμε η Space Hellas να αποτελεί σημείο αναφοράς για σύνθετα έργα ψηφιακής ανθεκτικότητας και ασφαλούς αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας επενδύσεις σε ανθρώπους, τεχνογνωσία και στρατηγικές συνεργασίες.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom