Το EUNOMIA.AI είναι το ευρωπαϊκό έργο με κύριο σκοπό να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς σε 14 ευρωπαϊκές χώρες να αξιοποιήσουν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) για να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει εργαλεία που θα υποστηρίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους στην ανάλυση εγγράφων και την προετοιμασία αποφάσεων, θα βοηθούν πολίτες και υπαλλήλους να κατανοούν τι προβλέπουν οι νόμοι και οι διοικητικές οδηγίες και θα απαντούν στα ερωτήματα του κοινού.

Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιηθούν από 25 δημόσιους φορείς και θα ενσωματωθούν σε τουλάχιστον 15 δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οι υπηρεσίες θα επιλεγούν τους επόμενους μήνες, με βάση τις ανάγκες των φορέων, και οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο 2027.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν τέσσερις φορείς, σε όλα τα στάδια του έργου, από την ανάπτυξη των εργαλείων έως τις πιλοτικές εφαρμογές και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο:

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΕΔΥΤΕ Α . Ε . – GRNET S .A .), φορέας του Υπουργείου : το Υπουργείο, ως συνδεδεμένος εταίρος, συμμετέχει στην ανάπτυξη των εργαλείων, στο πλαίσιο ασφάλειας και συμμόρφωσης και στις πιλοτικές εφαρμογές. Η ΕΔΥΤΕ συντονίζει την ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης του έργου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων φορέων και να λειτουργούν με ασφάλεια. Συντονίζει επίσης την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

( . . – .), : το Υπουργείο, ως συνδεδεμένος εταίρος, συμμετέχει στην ανάπτυξη των εργαλείων, στο πλαίσιο ασφάλειας και συμμόρφωσης και στις πιλοτικές εφαρμογές. Η ΕΔΥΤΕ συντονίζει την ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης του έργου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων φορέων και να λειτουργούν με ασφάλεια. Συντονίζει επίσης την επικοινωνία και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE): συμμετέχουν στις πιλοτικές εφαρμογές, στο πλαίσιο ασφάλειας και συμμόρφωσης και στην κοινή υποδομή του έργου.

Οι πιλοτικές εφαρμογές θα καλύψουν τέσσερις τομείς:

Διαδικασίες του Δημόσιου Τομέα (Administrative Processes ): εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάλυση εγγράφων, τις δημόσιες προμήθειες και την προετοιμασία αποφάσεων, ώστε οι καθημερινές διαδικασίες να γίνονται απλούστερες και ταχύτερες.

εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάλυση εγγράφων, τις δημόσιες προμήθειες και την προετοιμασία αποφάσεων, ώστε οι καθημερινές διαδικασίες να γίνονται απλούστερες και ταχύτερες. Αξιοποίηση Νομικού Υλικού (Law as Code ): εργαλεία που εξηγούν τους κανονισμούς σε απλή γλώσσα και κάνουν τα νομικά και διοικητικά κείμενα πιο εύκολα στην κατανόηση και την εφαρμογή.

εργαλεία που εξηγούν τους κανονισμούς σε απλή γλώσσα και κάνουν τα νομικά και διοικητικά κείμενα πιο εύκολα στην κατανόηση και την εφαρμογή. Ψηφιακοί Βοηθοί (Virtual Assistance ): πολύγλωσσοι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων υπαλλήλων, για παράδειγμα σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες, ευκαιρίες χρηματοδότησης ή εσωτερικές διαδικασίες.

πολύγλωσσοι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν σε ερωτήσεις πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων υπαλλήλων, για παράδειγμα σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες, ευκαιρίες χρηματοδότησης ή εσωτερικές διαδικασίες. Πολυτροπική Αυτοματοποίηση (Multimodal Automation): εργαλεία που επεξεργάζονται μαζί έγγραφα, ήχο και εικόνες, για παράδειγμα μετατρέποντας ηχογραφήσεις σε κείμενο ή ταξινομώντας τα εισερχόμενα αρχεία, ώστε να απλοποιούνται σύνθετες διοικητικές εργασίες.

Τα πιλοτικά εργαλεία θα βασίζονται σε ευρωπαϊκή τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, με κώδικα ελεύθερα διαθέσιμο, που οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει και να επαναχρησιμοποιήσει. Σχεδιάζονται σύμφωνα με την Πράξη της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους φορείς που θα τα χρησιμοποιήσουν. Για τη λειτουργία τους προβλέπεται κοινή υποδομή GenAI, η οποία θα φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσει τρία χρόνια, έως τις 30 Ιουνίου 2029. Η επίσημη έναρξή του έγινε στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2026 στη Γρανάδα, όπου εκπρόσωποι των 33 φορέων από 14 χώρες συζήτησαν πώς η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών δημόσιων φορέων μπορεί να παραμείνει αξιόπιστη, ελεγχόμενη και προς όφελος της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών. Στις 27 Οκτωβρίου, οι επικεφαλής των βασικών τομέων του έργου παρουσίασαν το EUNOMIA.AI στο 4ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Ανδαλουσίας.

Το EUNOMIA.AI συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe Programme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 13,99 εκατομμυρίων ευρώ, το ήμισυ του οποίου καλύπτεται από την ΕΕ.