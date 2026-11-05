Μπορεί ένας Commodore 64 του 1982 να «συνομιλήσει» με την Α.Ι.; H Amazon Web Services και ο Darko Mesaros μας δείχνουν το πως!

Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη κινεί τα νήματα σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καθορίζοντας πλέον την ανθρώπινη εξέλιξη σε σημείο μάλιστα που δύναται να επαναπροσδιορίσει την ίδια μας την ύπαρξη. Η έκφραση ζούμε το «μέλλον» δεν λέγεται προς χάριν εντυπωσιασμού, αλλά αποκτάει πλέον τη δική της ξεχωριστή διάσταση. Κι όμως μέσα σε αυτή την εποχή της ασύλληπτης ταχύτητας, της Agentic AI, των εξελιγμένων LLMs που μπορούν να βρουν λύση σε σύνθετες μαθηματικές εξισώσεις, να αποκρυπτογραφήσουν το DNA και να εξερευνήσουν το σύμπαν, στο γκαράζ ενός σπιτιού κοντά στο Seattle των Η.Π.Α, ο ήχος της λειτουργίας από το case ενός IBM PC XT του 1984 σπάει τη σιωπή. Σε ένα μονόχρωμο monitor, προβάλλονται οι χαρακτήρες από το MS-DOS, ενός εκ των πρώτων λειτουργικών συστημάτων που σημάδεψαν το computing στα 80s. Οι χαρακτήρες τυπώνονται αργά σχεδόν… νωχελικά, ωστόσο το κείμενο που εμφανίζεται δεν είναι απλώς οι γραπτές εντολές που έχει δώσει ένας developer, αλλά μια real-time συνομιλία με ένα από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης του σήμερα!

Ο Darko Mesaros, Distinguished Developer Advocate στην Amazon Web Services, μας (απ)έδειξε ότι για τον κόσμο της τεχνολογίας και του computing, οτιδήποτε φαντάζει «αδύνατο» μπορεί να γίνει «εφικτό», φτάνει μόνο να έχεις στη διάθεση σου, τα κατάλληλα εργαλεία software. Πρόσφατα, μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια, έναν «παλαιολιθικό» Commodore 64 (που οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι διάβαζε κασέτες ραδιοφώνου για… Data), αλλά και να δούμε έναν αρχαίο DOT Matrix εκτυπωτή να εκτυπώνει τις απαντήσεις που του έδωσε η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πως όμως μπορούν να συμβούν τα παραπάνω, θα το δούμε πιο αναλυτικά στις γραμμές που ακολουθούν…

Από το modem των 300 Baud στην εποχή του Cloud AI!

To «vintage» γκαράζ του Darko μοιάζει περισσότερο σαν ένα μίνι μουσείο πληροφορικής, καθώς στα λιγοστά τετραγωνικά του στοιβάζεται σχεδόν ολόκληρη η ιστορία της πληροφορικής, με τα περισσότερα μηχανήματα και τερματικά που βρίσκονται εκεί να μετρούν περισσότερα από 40 χρόνια ζωής (μάλιστα όπως μας εκμυστηρεύθηκε ο Darko τα περισσότερα μηχανήματα που βρίσκονται στο γκαράζ του είναι πιο μεγάλα από εκείνον). Η τεχνική διάταξη που έχει στήσει ο Mesaros μοιάζει εκ πρώτης όψεως με ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που απευθύνεται σε νοσταλγούς και λάτρεις της ρετρό τεχνολογίας, όμως στην πραγματικότητα αποτελεί μια ζωντανή επίδειξη της ισχύος των ανοιχτών προτύπων και των εργαλείων που αναπτύσσει η AWS. Πίσω από αυτή την «επικοινωνία» αντιστρέφεται ουσιαστικά η αντίληψη που θέλει το παλιό hardware να καταλήγει σε μια βιτρίνα ενός μουσείου ή για… scrap. Αυτό που συμβαίνει είναι απλώς μια υπενθύμιση για το τι μπορεί να κάνουν τα σύγχρονα AI εργαλεία, ακόμη και όταν οι περιορισμοί στο hardware δεν τους το επιτρέπουν σε… θεωρητικό επίπεδο πάντα.

Ο IBM PC XT της παρουσίασης λειτουργούσε ως ένας απλός τερματικός σταθμός, στέλνοντας και λαμβάνοντας δεδομένα μέσω μιας σειριακής σύνδεσης με την εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα των 300 baud. Ένας μικρός εξομοιωτής modem μετατρέπει αυτή τη σειριακή επικοινωνία σε τυπική κίνηση δικτύου, η οποία στη συνέχεια καταλήγει σε μια εφαρμογή εγκατεστημένη σε ένα rack πίσω από τον developer. Η εν λόγω εφαρμογή, αναπτυγμένη πάνω στο Strands, το ανοιχτού τύπου κώδικα SDK της AWS για τη δημιουργία Agents τεχνητής νοημοσύνης, προωθεί τη συνομιλία στο Amazon Bedrock. Το ίδιο ακριβώς εντυπωσιακό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται είτε συνδέοντας έναν Commodore 64 είτε ένα τηλέτυπο DEC του 1982, το οποίο εκτυπώνει τις απαντήσεις του AI coding tool Kiro απευθείας πάνω σε φυσικό χαρτί. Η πλατφόρμα Kiro αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE, CLI και cloud agent) που σχεδιάστηκε πάνω στα θεμέλια του Code OSS. Η θεμελιώδης διαφορά της από τα απλά AI ατομικά εργαλεία συμπλήρωσης κώδικα (code completion wrappers) έγκειται στο ότι δεν αντιμετωπίζει την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μηχανή που απλώς παράγει γραμμές κώδικα, αλλά ως έναν αυτόνομο συνεργάτη. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα βασίζεται στο ανοιχτό πρωτόκολλο Agent Client Protocol (ACP), το οποίο επιτρέπει στο AI agent να επικοινωνεί απρόσκοπτα με εξωτερικά εργαλεία, περιβάλλοντα ανάπτυξης αλλά και υπολογιστές και πρωτόκολλα που θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα.

Για τον Mesaros, ο πραγματικός πρωταγωνιστής σε αυτό το εγχείρημα δεν είναι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τα θεμελιώδη πρότυπα επικοινωνίας. Όπως ακριβώς η βιομηχανία συμφώνησε πριν από δεκαετίες στα πρωτόκολλα των modem και τη σειριακή επικοινωνία, έτσι σήμερα διαμορφώνονται τα κοινά πρότυπα για το πώς οι AI agents καλούν και χρησιμοποιούν εργαλεία, αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους. Ωστόσο, πέρα από τη χρησιμότητα των προτύπων, υπάρχει και ένας βαθύτερος φιλοσοφικός λόγος για την ενασχόληση με τέτοιες παλιές μηχανές. Οι παλιοί υπολογιστές έχουν την ιδιότητα να εκτελούν μόνο μία εργασία τη φορά, καθώς το «multitasking» δεν υπήρχε τότε ούτε καν ως… έννοια πίσω στα 80s. Αυτός ο τεχνικός περιορισμός αναγκάζει τον χρήστη να συγκεντρωθεί, να αποβάλει τους περισπασμούς και να λειτουργήσει με απόλυτη πρόθεση και focus γύρω από αυτό που κατασκευάζει. Τώρα σε σχετική ερώτηση για το εάν θεωρεί ότι προσφέρουν κάτι ουσιώδες οι παραπάνω «πειραματισμοί», ο ίδιος απλώς δηλώνει ότι το κάνει για… διασκέδαση και ότι σε αρκετές περιπτώσεις η ενασχόλησή του αυτή, του φαίνεται λίγο «silly».

Software Developers και A.I.: Υπάρχει μέλλον;

Πέραν της ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσας επίδειξης των ξεχωριστών δυνατοτήτων που προσφέρουν τα A.I. development tools της Amazon Web Services, ο Darko Mesaros δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, σχολιάζοντας για τον ρόλο του ανθρώπου – engineer σε έναν κόσμο που όλα κατευθύνονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Για τον developer της Amazon Web Services, το επάγγελμα του developer δεν πρόκειται να εξαφανιστεί αλλά θα προσαρμοστεί. Η ραγδαία εξέλιξη των μοντέλων Generative AI έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ρόλος του προγραμματιστή απειλείται ή ακόμα και ότι καταργείται. Ο Mesaros υποστηρίζει με παρρησία ότι αυτή η κρίση πηγάζει από μια παρεξήγηση σχετικά με τη φύση της ίδιας της μηχανικής λογισμικού. Η συγγραφή κώδικα ήταν ανέκαθεν ένα μόνο μέρος της συνολικής εργασίας. Η ουσία της μηχανικής βρίσκεται στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, στον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, στη διασφάλιση της επεκτασιμότητας και στην ορθή διαχείριση των συστημάτων. Στο παρελθόν, οι μηχανικοί αφιέρωναν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στη συγγραφή κώδικα επειδή ήταν η πιο επίπονη και χειρωνακτική διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στο κοινό η εσφαλμένη εντύπωση ότι η προγραμματιστική εργασία εξαντλείται εκεί.

Η μετάβαση αυτή βέβαια δεν είναι πρωτόγνωρη για τη βιομηχανία της τεχνολογίας, καθώς στα πρώτα βήματα της καριέρας του Mesaros, οι διακριτοί ρόλοι του διαχειριστή συστημάτων, του μηχανικού δικτύων, του διαχειριστή αποθηκευτικών χώρων και του υπευθύνου για data bases, ήταν απόλυτα διαχωρισμένοι. Με την έλευση του cloud, οι ρόλοι αυτοί συγχωνεύτηκαν και μετασχηματίστηκαν στη σύγχρονη έννοια του platform engineer. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα στο software engineering, όπου οι επαγγελματίες μετακινούνται από την απλή συγγραφή γραμμών κώδικα σε μια πιο ολιστική 360o προσέγγιση, πλησιάζοντας περισσότερο τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Στη νέα αυτή πραγματικότητα αναδύεται ο λεγόμενος «Renaissance Developer», ένας επαγγελματίας που συνδυάζει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με την ανθρώπινη κρίση και τη βαθιά γνώση του πεδίου εφαρμογής. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ταχύτητα παραγωγής λογισμικού, αλλά η αυτονομία και η ευελιξία του μηχανικού να δημιουργεί ουσιαστική αξία (και εδώ ουσιαστικά κρύβεται το πρόβλημα για τους Juniors developers, οι οποίοι βασίζονται υπέρμετρα στην ΤΝ).

Στο πλαίσιο αυτό, η διάκριση μεταξύ του λεγόμενου “vibe coding” και του “spec-driven development” αποκτά κομβική σημασία. Το vibe coding, δηλαδή η διενέργεια συνεχών δοκιμών και ερωταποκρίσεων με ένα μοντέλο ΤΝ, μέχρι να προκύψει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, αποτελεί πράγματι έναν εξαιρετικά γρήγορο και βιώσιμο τρόπο για τη δημιουργία πρωτοτύπων ή παράλληλων projects. Ωστόσο, για την ανάπτυξη σοβαρών, παραγωγικών συστημάτων που εκτίθενται στο διαδίκτυο, η προσέγγιση αυτή κρίνεται ανεπαρκής. Η ώριμη εκδοχή της ανάπτυξης λογισμικού στην εποχή του AI είναι το spec-driven development, μια μέθοδος κατά την οποία ο μηχανικός συνεργάζεται αρχικά με το μοντέλο για τη σύνταξη μιας πλήρους και αυστηρής τεχνικής προδιαγραφής (που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις, τον τεχνικό σχεδιασμό και τη λίστα των επιμέρους εργασιών) πριν γραφτεί ακόμα και μία γραμμή κώδικα. Η μέθοδος αυτή υπήρχε πάντα, αλλά ήταν εξαιρετικά επίπονη και ιδιαιτέρως χρονοβόρα για να εκτελεστεί χειρωνακτικά. Πλέον, τα LLMs καθιστούν τη σύνταξη προδιαγραφών εύκολη και προσβάσιμη, διασφαλίζοντας τόσο την ορθότητα όσο και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

Παράλληλα, η εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της υπολογιστικής αποδοτικότητας και του κόστους. Ο Mesaros απορρίπτει την ιδέα ότι το μέλλον ανήκει στην αλόγιστη χρήση των μεγαλύτερων και πιο κοστοβόρων μοντέλων για κάθε πιθανή εργασία. Αντίθετα, η βιομηχανία στρέφεται στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας “token economics”, όπου μικρά, ταχύτατα μοντέλα αποφάσεων (deciders) εκτελούνται τοπικά και αναλαμβάνουν να δρομολογούν κάθε αίτημα στο καταλληλότερο μοντέλο. Μια απλή εργασία μπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα μικρό και οικονομικό μοντέλο, ενώ μόνο τα πραγματικά δύσκολα προβλήματα προωθούνται σε ισχυρότερες υποδομές. Η σπατάλη πόρων στο λογισμικό προϋπήρχε της τεχνητής νοημοσύνης, όμως τα σύγχρονα εργαλεία προσφέρουν πλέον στους engineers και στους developers τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις εφαρμογές τους με υπευθυνότητα.

H «Δύναμη» της περιέργειας!

Ο Darko Mesaros αντιμετωπίζει την ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ και τις νέες συνθήκες που δημιουργεί στην αγορά εργασίας, με «τοξικό οπτιμισμό», όπως χαρακτηριστικά τονίζει. Μάλιστα, στην προσπάθεια του να σκιαγραφήσει το προφίλ του προγραμματιστή του μέλλοντος, θέλει να αφήσει την καταστροφολογία στην άκρη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη «δύναμη» της περιέργειας. Η περιέργεια και η πρόθεση είναι τα στοιχεία που ουσιαστικά θα ξεχωρίσουν τους «καλούς» software developers σε σχέση με εκείνους που βασίζονται αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλωστε, κατά τον Darko τα εργαλεία συνεχίζουν (και θα συνεχίσουν) να αλλάζουν, όμως αυτό που καθιστά ένα developer «σπουδαίο» είναι απλό: «Θα πρέπει απλώς να παραμένεις αρκετά περίεργος ώστε να συνεχίζεις να σκαλίζεις τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα αρκετά προσεκτικός ώστε να παρατηρείς αυτό που ανακαλύπτεις».

Διαβάστε περισσότερα για τον Darko Mesaros στο προσωπικό του Blog: How I talk to Kiro via dumb terminal