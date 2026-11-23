Η AUSTRIACARD HOLDINGS παρουσίασε το GaiaB AI OS στο Web Summit της Λισαβόνας (9–12 Νοεμβρίου). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η AUSTRIACARD και η Axelera AI ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία για την προώθηση της ευρωπαϊκής κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης (European Sovereign AI), η οποία επισημοποιήθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).

Το GaiaB AI OS βρίσκεται στον πυρήνα της πλατφόρμας Sovereign Enterprise AI GaiaB της AUSTRIACARD, η οποία έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις όλων των κλάδων, καθώς και για οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Δίνει στους οργανισμούς τον έλεγχο για το πού εκτελούνται οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τους και για τον τρόπο διακυβέρνησης των δεδομένων, των μοντέλων και των agents τους.

Το GaiaB αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το Agentic Environment, όπου οι χρήστες δημιουργούν και χρησιμοποιούν AI agents, αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και knowledge bases, δηλαδή τα έγγραφα και τα δεδομένα του οργανισμού, στα οποία βασίζονται οι agents για να απαντούν και να εκτελούν εργασίες. Το δεύτερο είναι το GaiaB AI OS, το οποίο διαχειρίζεται μοντέλα, agents και εργαλεία και διασφαλίζει εταιρική διακυβέρνηση, ασφάλεια, εφαρμογή πολιτικών και δυνατότητα ελέγχου (auditability) σε όλο τον κύκλο ζωής της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα διατίθεται με τρεις τρόπους: Α) ως ολοκληρωμένη συσκευή (GaiaB Appliance), σε τέσσερις εκδόσεις, με την AUSTRIACARD να παρέχει τόσο το hardware όσο και το software· Β) ως υπηρεσία (GaiaB as a Service), που φιλοξενείται στο ιδιόκτητο ευρωπαϊκό sovereign cloud της AUSTRIACARD· και Γ) ως προσαρμοσμένη εγκατάσταση στην υποδομή του ίδιου του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τοπικών (on-premises), ιδιωτικών και πλήρως απομονωμένων (air-gapped) περιβαλλόντων. Με τη συσκευή και τις προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις, οι εργασίες τεχνητής νοημοσύνης εκτελούνται σε αποκλειστική υποδομή, χωρίς χρεώσεις τρίτων ανά token για χρήση API και με προβλέψιμο κόστος που βασίζεται στην υποδομή.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με την Axelera AI, η AUSTRIACARD θα διερευνήσει την ενσωμάτωση της Europa, της μονάδας επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς (AIPU) της Axelera, σε μελλοντικές υποδομές GaiaB, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών GaiaB Appliance. Σχεδιασμένη στην Ευρώπη και με πελάτες σε όλο τον κόσμο, η τεχνολογία της Axelera προσφέρει υψηλές επιδόσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα στην εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI inference). Η Europa θα μπορούσε να συμπληρώσει τις υφιστάμενες επιλογές υπολογιστικής υποδομής του GaiaB, επεκτείνοντας την κυριαρχία της πλατφόρμας από τα επίπεδα του λογισμικού και των δεδομένων στο επίπεδο της υπολογιστικής ισχύος (compute layer).

Η παρουσίαση του GaiaB AI OS και η συνεργασία με την Axelera AI προωθούν από κοινού το όραμα της AUSTRIACARD για ένα European Sovereign AI stack. Οι οργανισμοί αποφασίζουν πού αποθηκεύονται τα δεδομένα τους, ποια μοντέλα χρησιμοποιούν, πώς λειτουργούν οι AI agents τους και, ολοένα περισσότερο, ποιες υπολογιστικές τεχνολογίες εκτελούν τον όγκο εργασιών τους. Χάρη στο GaiaB AI OS, που λειτουργεί ανεξάρτητα από το hardware, οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετούν νέα μοντέλα και επεξεργαστές χωρίς να ξαναστήνουν το περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης τους και χωρίς να δεσμεύονται σε έναν μόνο προμηθευτή.

Ο Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI & Data Analytics Director της AUSTRIACARD HOLDINGS, δήλωσε:

«Με το GaiaB δεν παρουσιάζουμε απλώς μια συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Sovereign Enterprise AI που συνδυάζει ένα Agentic Environment με το GaiaB AI OS, δίνοντας στους οργανισμούς τον έλεγχο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, των εφαρμογών, των agents και των υποδομών τους. Η συνεργασία μας με την Axelera AI εξελίσσει περαιτέρω αυτό το όραμα, επεκτείνοντας την κυριαρχία στο επίπεδο της υπολογιστικής ισχύος και φέρνοντας την ευρωπαϊκή καινοτομία στο οικοσύστημα του GaiaB. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της εταιρικής τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να συνδυάζει τεχνολογική ανεξαρτησία, λειτουργικό έλεγχο και προβλέψιμο κόστος.»

Ο Jean Vieville, Head of Business Development της Axelera AI, δήλωσε:

«Η κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στην ιδιοκτησία των δεδομένων και στο λογισμικό. Προϋποθέτει επίσης τον έλεγχο της υπολογιστικής υποδομής πάνω στην οποία αυτή λειτουργεί. Η συνεργασία μας με την AUSTRIACARD αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, καθώς συνδυάζει την πλατφόρμα εταιρικής τεχνητής νοημοσύνης GaiaB με την τεχνολογία AI inference υψηλών επιδόσεων και ενεργειακής αποδοτικότητας της Axelera. Από κοινού, στοχεύουμε να κάνουμε την κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη πιο προσβάσιμη, επεκτάσιμη και οικονομικά βιώσιμη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις ή στην τεχνολογική ανεξαρτησία.»

Το GaiaB στο Web Summit της Λισαβόνας

Η AUSTRIACARD συμμετείχε στο Web Summit 2026 της Λισαβόνας με δύο ομιλίες για το GaiaB, η πρώτη από τις οποίες σε συνεργασία με την Axelera AI:

Στις 10 Νοεμβρίου, στο Corporate Innovation Stage, ο Σπύρος Σακελλαρίου, Group AI & Data Analytics Director της AUSTRIACARD HOLDINGS, και ο Jean Vieville, Head of Business Development της Axelera AI, παρουσίασαν από κοινού την ομιλία «The Token Trap: Precision Over Power» («Η παγίδα των token: Ακρίβεια αντί ισχύος»).

Στις 12 Νοεμβρίου, ο Χρήστος Ρίζος, Group Business Development Director, AI & Digital της AUSTRIACARD HOLDINGS, παρουσίασε το masterclass «AI Sovereignty: Data Control, Governance and Predictable AI Costs» («Κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη: Έλεγχος δεδομένων, διακυβέρνηση και προβλέψιμο κόστος»).