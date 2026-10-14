Το Gemini 4 Argon έρχεται στην εφαρμογή Gemini

Το Gemini 4 Argon είναι πλέον διαθέσιμο στην εφαρμογή Gemini, προσφέροντας αναβαθμισμένες ικανότητες συλλογισμού και υψηλότερη απόδοση σε απαιτητικές ροές εργασίας. Το Argon απαντά σε ερωτήσεις πιο άμεσα και με μεγαλύτερη σιγουριά, δεν επαναλαμβάνεται και αποφεύγει τις τετριμμένες απαντήσεις. Στις πιο σύνθετες εργασίες, σας κρατά ενήμερους, κοινοποιώντας την πρόοδό του πιο συχνά και πιο αποτελεσματικά.

Το Argon παρουσιάζει επίσης σημαντικές βελτιώσεις στον προγραμματισμό. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τη συνομιλία στη δημιουργία κώδικα, η Google ενσωματώνει το αυτόνομο περιβάλλον προγραμματισμού (agentic coding interface) του Google Antigravity απευθείας στην εφαρμογή Gemini για macOS.

Επίσης, είναι πιο εύκολο από ποτέ να χρησιμοποιήσετε το Gemini για να ολοκληρώσετε εργασίες απευθείας από το κύριο παράθυρο συνομιλίας, με μια απλή εναλλαγή από τη συνομιλία (chat) στις εργασίες (tasks). Όταν επιλέγετε τις εργασίες, το Gemini μπορεί να δουλεύει για εσάς ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας, βοηθώντας σας να κάνετε περισσότερα στις εφαρμογές Google και όχι μόνο.

Το Gemini συνδέεται πλέον με περισσότερες από 40 εφαρμογές, όπως το Instacart, το OpenTable, το Adobe και το Shopify, για να σας βοηθήσει να φέρνετε εις πέρας κάθε είδους εργασία, από την παραγγελία τροφίμων και την κράτηση τραπεζιών, μέχρι τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Οι συνδρομητές Google AI Pro και Ultra μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στο Gemini 4 Argon και να αναθέτουν εργασίες στο Gemini για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις νέες δυνατότητες από σήμερα.