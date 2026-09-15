Πάνω από 3,4 δισ. άνθρωποι εκτός mobile internet, προειδοποιεί η GSMA

Η GSMA κάλεσε τους κατασκευαστές μνημών και chipsets να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα οικονομικών εξαρτημάτων για entry level smartphones, προειδοποιώντας ότι η άνοδος του κόστους απειλεί να διευρύνει το χάσμα πρόσβασης στην ψηφιακή οικονομία και στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Η παρέμβαση συνοδεύει τη δημοσίευση της έκθεσης State of Mobile Internet Connectivity 2026 στη Νέα Υόρκη στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η διεθνής ένωση του οικοσυστήματος κινητών επικοινωνιών συνδέει την πίεση στις τιμές των συσκευών με την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές AI και data centres. Η έκθεση αναφέρει ότι περισσότεροι από 3,4 δισ. άνθρωποι ακόμη δεν χρησιμοποιούν mobile internet, παρότι πάνω από το 90% αυτών ζει σε περιοχές με κάλυψη mobile broadband. Για αυτούς, η δυνατότητα αγοράς μιας συσκευής παραμένει κρίσιμος όρος συμμετοχής στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η προσιτή συσκευή ως βασικό εμπόδιο

Σύμφωνα με τη GSMA, 4,8 δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν mobile internet από τη δική τους συσκευή, όμως ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Το 2025 συνδέθηκαν 160 εκατ. νέοι χρήστες, έναντι 190 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ 3,1 δισ. άνθρωποι ζουν εντός της εμβέλειας δικτύων mobile broadband χωρίς να χρησιμοποιούν mobile internet, διαμορφώνοντας το λεγόμενο «χάσμα χρήσης». Η πλειονότητα αυτής της ομάδας δεν διαθέτει συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η οικονομική προσιτότητα των συσκευών αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο υιοθέτησης του mobile internet στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που εξετάστηκαν, με την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων να ακολουθεί. Στο τέλος του 2025, ένα βασικό internet-enabled handset κόστιζε για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού στις χώρες αυτές το ισοδύναμο του 44% του μέσου μηνιαίου εισοδήματός του. Στην υποσαχάρια Αφρική το ποσοστό έφθανε στο 76%, με τη GSMA να αναμένει ισχυρή επιβάρυνση από το κόστος μνήμης.

Έως πριν από έναν χρόνο, ανάλυση της ένωσης υπολόγιζε ότι συσκευή στα 30 δολάρια θα μπορούσε να γίνει προσιτή σε σχεδόν 1,6 δισ. ανθρώπους που ζουν σε περιοχές με κάλυψη mobile broadband, ενώ τιμή 20 δολαρίων θα διεύρυνε το εύρος σε περίπου 2,2 δισ. ανθρώπους. Η GSMA αναφέρει ότι αυτοί οι στόχοι τιμών απέχουν πλέον, παρά τις προσπάθειες παρόχων και κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένου του Handset Affordability Coalition.

Η πίεση από μνήμες και chipsets

Η GSMA αποδίδει την ανατίμηση των εξαρτημάτων στην παγκόσμια ζήτηση για υποδομές AI και data centres. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης και της Counter Point Research, οι τιμές μνήμης υπερδιπλασιάστηκαν από το τρίτο τρίμηνο του 2025 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026 και αυξήθηκαν επιπλέον κατά 80% έως 90% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η μεταβολή έχει ήδη περάσει στις τιμές των βασικών smartphones, σύμφωνα με την ένωση.

Η αγορά αναμένεται να δεχθεί την πίεση κυρίως στο τμήμα συσκευών κάτω από τα 100 δολάρια. Η έκθεση προβλέπει τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση που έχει καταγραφεί στις παγκόσμιες αποστολές smartphones, με βασικό παράγοντα την κατάρρευση αυτού του τμήματος της αγοράς. Οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Ο Vivek Badrinath, γενικός διευθυντής της GSMA, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει ζωές σε πρωτοφανή κλίμακα, όμως η αξία της περιορίζεται για όσους αδυνατούν να συνδεθούν. Προειδοποίησε για το χάσμα ανάμεσα σε ανθρώπους που μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ψηφιακή οικονομία και σε όσους μένουν εκτός, ζητώντας συντονισμένη δράση από κυβερνήσεις, παρόχους κινητής, κατασκευαστές συσκευών και προμηθευτές εξαρτημάτων.

Το κόστος του χάσματος χρήσης

Η GSMA εκτιμά ότι η κάλυψη του χάσματος χρήσης του mobile internet θα μπορούσε να προσθέσει 3,5 τρισ. δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ μεταξύ 2023 και 2030, με πάνω από το 90% των οφελών να κατευθύνεται στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η έκθεση συνδέει την ευκαιρία αυτή με την αντιμετώπιση και άλλων εμποδίων, όπως ο χαμηλός γραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι ανησυχίες για την ασφάλεια και η διαθεσιμότητα χρήσιμου περιεχομένου και υπηρεσιών.

Καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις επενδύουν σε υπηρεσίες AI για την υγεία, την εκπαίδευση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες, η GSMA θεωρεί την πρόσβαση σε οικονομικά smartphones προϋπόθεση για πιο συμπεριληπτική υιοθέτηση. Καλεί τους παραγωγούς εξαρτημάτων σε διάλογο με το ευρύτερο οικοσύστημα κινητής, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με λύσεις που θα καλύπτουν την παραγωγή, τη διανομή, τη φορολογία και την επαναχρησιμοποίηση συσκευών.