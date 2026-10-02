Η Ελλάδα μπαίνει στην εποχή των AI agents: Τι είδε η Amazon (AWS) στην ελληνική αγορά (έρευνα)

Το 47% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως η πραγματική “μάχη” τώρα αρχίζει, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση που προχωράμε από τα απλά εργαλεία παραγωγικότητας στους AI agents και στις εφαρμογές εκείνες που μπορούν να αλλάξουν άρδην τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Ένας χρόνος στον κόσμο της τεχνολογίας καμιά φορά μπορεί να μοιάζει με… δεκαετία, για αυτό και η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αλλάξει αισθητά μέσα σε έναν χρόνο. Αυτό ήταν ίσως το πρώτο συμπέρασμα από τη συνέντευξη Τύπου της Amazon Web Services (AWS) που έλαβε χώρα στην Αθήνα, με αφορμή τη νέα έρευνα για την πορεία και την εξέλιξη της A.I. στην ελληνική αγορά. O κύριος Θανάσης Πατσάκας (Country Manager AWS για την Ελλάδα, Κύπρο και τη Μάλτα) και ο κύριος Λεωνίδας Δρακόπουλος (Tech Lead για τις περιοχές της Ελλάδος, της Κύπρου και της Μάλτας), ανέλαβαν να μας παρουσιάσουν μια πιο σφαιρική εικόνα που αφορά στο βαθμό διείσδυσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για το τι μέλλει γενέσθαι. Άλλωστε, μπορεί πριν από λίγο καιρό, η βασική ερώτηση να ήταν πόσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δοκιμάζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο πόσο βαθιά την έχουν ενσωματώσει;

Και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τα δύο σημαίνοντα στελέχη της Amazon Web Services δίνουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα απάντηση: Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα κινείται γρήγορα, αλλά βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής. Η δεύτερη ετήσια μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2026», της Strand Partners για λογαριασμό της AWS, δείχνει ότι το 47% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί πλέον AI, έναντι 34% πέρυσι. Η αύξηση αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό 38%, τον τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 29%.

Από το «δοκιμάζω AI» στο «η AI είναι μέρος της στρατηγικής μου»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε αρκετές φορές αναφορά στη διαφορά ανάμεσα στην απλή χρήση ενός εργαλείου AI και στην πραγματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μια επιχείρηση. Μάλιστα, η προαναφερθείσα διαφορά αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία. Συγκεκριμένα, το 63% των επιχειρήσεων θεωρεί την AI κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα, ενώ το 72% δηλώνει ότι η τεχνολογία έχει πλέον σημαντικό ή κρίσιμο ρόλο στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το αποτέλεσμα για την παραγωγικότητα: από τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει AI, το 88% δηλώνει ότι βλέπει μετρήσιμες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η συζήτηση έχει μετατοπιστεί τόσο γρήγορα. Η AI δεν είναι πλέον μόνο ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί κάποιος εργαζόμενος για να γράψει ένα κείμενο ή να συνοψίσει ένα έγγραφο. Αρχίζει να γίνεται μέρος της ίδιας της διαδικασίας με την οποία λειτουργεί μια επιχείρηση. Μάλιστα, το ίδιο φαίνεται και στην καινοτομία. Το 56% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI δηλώνει ότι καινοτομεί ταχύτερα, ενώ στις startups το ποσοστό ανεβαίνει στο 74%. Κι όμως, πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει ένα σημαντικό «αλλά».

Το 47% χρησιμοποιεί AI, αλλά μόνο το 17% έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο

Αν υπάρχει ένα στοιχείο της έρευνας που αξίζει να κρατήσει κανείς, είναι ίσως αυτό. Το 47% δεν σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη δημιουργήσει προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη. Το 61% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν AI βρίσκεται ακόμη στο βασικό επίπεδο, με εφαρμογές που επικεντρώνονται κυρίως στην αυτοματοποίηση και στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Ένα 22% βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο, ενώ μόλις 17% έχει περάσει στο πιο προηγμένο επίπεδο.

Εκεί βρίσκεται και η επόμενη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε στην παρουσίαση της AWS: οι AI agents. Η διαφορά είναι σημαντική. Ένα κλασικό εργαλείο generative AI περιμένει την εντολή του χρήστη και επιστρέφει απλώς μια απάντηση στη βάση μια αρκετά «direct» διαδικασίας. Από την άλλη, ένας agent μπορεί να πάρει έναν στόχο και να αναλάβει μόνος του μια σειρά ενεργειών για να τον ολοκληρώσει. Στη παρουσίαση δόθηκε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: αντί να ζητήσεις απλώς από ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης να σου δώσει μια πληροφορία, μπορείς να του αναθέσεις μια πιο σύνθετη εργασία. Το σύστημα μπορεί να αναζητήσει δεδομένα σε διαφορετικές πηγές, να εξετάσει εταιρικά αρχεία ή emails, να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία και να συνδυάσει τις πληροφορίες μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, σε αυτό το σημείο όμως είναι που αλλάζει και το επίπεδο των απαιτήσεων. Όταν η AI αποκτά πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα και αρχίζει να εκτελεί πραγματικές και πιο περίπλοκες εργασίες, η συζήτηση για ασφάλεια, έλεγχο και συμμόρφωση γίνεται πολύ πιο σοβαρή, καθώς όσο αυξάνονται η δυναμική της AI τόσο πιο πολύ θα πρέπει να δημιουργηθεί το πλαίσιο που θα την οριοθετήσει. Και η ελληνική αγορά φαίνεται να το γνωρίζει, καθώς μόλις 19% των επιχειρήσεων δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για τις τεχνολογίες AI νέας γενιάς σε επίπεδο regulation.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες στο επίκεντρο!

Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση, ένα θέμα επέστρεφε διαρκώς: οι δεξιότητες των εργαζομένων και για το εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Αναμφίβολα, η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμό που κάνει δύσκολη ακόμη και την απόκτηση πολυετούς εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν το σημαντικότερο εμπόδιο που καταγράφει η έρευνα, με 48% των επιχειρήσεων να τις αναφέρει, ενώ ακολουθούν οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι, με 36%. Και το πρόβλημα δεν είναι απλώς να βρεθούν περισσότεροι προγραμματιστές. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που καταλαβαίνουν πώς συνδέεται ένα μοντέλο AI με τα δεδομένα, τις διαδικασίες, την ασφάλεια και τους επιχειρηματικούς στόχους μιας εταιρείας. Αυτό γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο όταν περνάμε από ένα chatbot, σε έναν agent που μπορεί να εκτελεί εργασίες με ακόμη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Η άλλη πλευρά της εξίσωσης είναι το cloud, καθώς η χρήση cloud υπηρεσιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε από 49% σε 60% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ 47% των επιχειρήσεων θεωρεί την πρόσβαση σε cloud υποδομές σημαντικό παράγοντα για την υιοθέτηση και αξιοποίηση της AI. Σε αυτό το σημείο αποκτά ενδιαφέρον και η επένδυση της AWS στις τοπικές υποδομές. Τον Ιούλιο του 2026 έγινε γενικά διαθέσιμο το AWS Local Zone στην Αθήνα, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση και δικτύωση πιο κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις και δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων εντός της χώρας. Το cloud, όπως έγινε σαφές στη συζήτηση, δεν είναι πλέον απλώς ένα τεχνολογικό υπόβαθρο. Αποτελεί μέρος της υποδομής πάνω στην οποία χτίζεται η επόμενη γενιά εφαρμογών AI.

Οι startups δείχνουν τον δρόμο, αλλά η Ευρώπη έχει ακόμη ανοιχτά μέτωπα

Αν υπάρχει ένας χώρος όπου η μετάβαση γίνεται ακόμη πιο γρήγορα, αυτός είναι οι startups. Το 73% των ελληνικών startups στηρίζεται ήδη στις εξελιγμένες εφαρμογές AI, έναντι 47% στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί, καθώς όπως μας ανέφεραν τα στελέχη του ελληνικού γραφείου της Amazon Web Services, μια startup η AI μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εργαλείο που αυξάνει την παραγωγικότητα. Μπορεί να βρίσκεται στον πυρήνα του ίδιου του προϊόντος.

Ωστόσο, η συζήτηση στη συνέντευξη Τύπου δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να κρατήσει και να μεγαλώσει τις επιχειρήσεις που δημιουργούνται εδώ. Η έρευνα δείχνει ότι 41% των ιδρυτών startups θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρώπη, αναζητώντας καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μεγαλύτερες αγορές και ευνοϊκότερες συνθήκες για ταχεία ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, η AI έχει αρχίσει να γίνεται καθημερινότητα και για τους πολίτες. Το 29% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία A.I. σε καθημερινή βάση, το 82% είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία και το 57% περιμένει ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητά του μέσα στον επόμενο χρόνο. Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά το Δημόσιο: 47% των πολιτών δηλώνει ότι βλέπει πιο θετικά την AI όταν αυτή υιοθετείται από τον δημόσιο τομέα.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Η εικόνα που μας έμεινε από την παρουσίαση της AWS είναι τελικά αρκετά διαφορετική από αυτή που είχαμε πριν από έναν χρόνο. Η ερώτηση πλέον δεν είναι αν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν AI. Το 47% δείχνει ότι αυτό έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα και το πραγματικό ερώτημα που θα πρέπει να θέσουμε είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Αν η πρώτη φάση ήταν o ψηφιακός μετασχηματισμός, τα chatbots, τα εργαλεία παραγωγικότητας και η αυτοματοποίηση απλών εργασιών, η επόμενη αφορά τους agents, τα αυτόνομα συστήματα και την ενσωμάτωση της AI στις ίδιες τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Εκεί, όμως, η Ελλάδα σίγουρα έχει ακόμη δρόμο για να διανύσει. Ειδικότερα, το 17% που βρίσκεται στο προηγμένο επίπεδο, το 19% που αισθάνεται πλήρως έτοιμο για τις τεχνολογίες νέας γενιάς και το 48% που εντοπίζει έλλειψη δεξιοτήτων δείχνουν ότι η μεγάλη μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα από όσα παρουσιάστηκαν στην Αθήνα: η ελληνική αγορά δεν βρίσκεται πλέον στην αρχή της συζήτησης για την AI. Βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου πρέπει να αποδείξει τι μπορεί πραγματικά να κάνει με αυτήν.

Η πλήρης έκθεση Unlocking Greece’s AI Potential 2026 είναι διαθέσιμη στο www.unlockingeuropesaipotential.com/greece.