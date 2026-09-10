Logitech MX Keypad για Developers – εξατομικεύσιμο multi-app AI control center

Η Logitech ανακοίνωσε το MX Keypad, το κέντρο ελέγχου AI σχεδιασμένο για προγραμματισμό με πολλαπλές εφαρμογές και agents, που δίνει στους προγραμματιστές τον έλεγχο των διαρκώς εξελισσόμενων ροών εργασίας τους.

Η Logitech ανακοίνωσε σήμερα το MX Keypad, το AI control center που έχει σχεδιαστεί για coding σε πολλαπλές εφαρμογές και με τη χρήση πολλαπλών agents, δίνοντας στους developers τον έλεγχο των διαρκώς εξελισσόμενων workflows τους.

Σε αντίθεση με άλλες λύσεις της αγοράς, το MX Keypad προσφέρει συμβατότητα σε πολλές πλατφόρμες προγραμματισμού, επιτρέποντας απεριόριστη προσαρμογή στη ροή εργασίας κάθε χρήστη. Αυτό το μοναδικό επίπεδο ευελιξίας και εξατομίκευσης επιτρέπει στους developers να ενοποιήσουν τα AI workflows, τα σύνθετα prompts και τα εργαλεία ανάπτυξης που χρησιμοποιούν, διατηρώντας μια συνεχή και απρόσκοπτη ροή εργασίας σε ολόκληρο το τεχνολογικό τους περιβάλλον. Το MX Keypad περιλαμβάνει μια σειρά από plugins, που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν από προγραμματιστές, για το GitHub Copilot και το Claude Code.

«Σήμερα, η αποτελεσματικότητα στο coding εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο εύκολα μπορούν οι developers να διαχειρίζονται έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εργαλείων AI», δήλωσε ο Anatoliy Polyanker, VP και GM στη Logitech. «Το MX Keypad προσφέρει ένα φυσικό control center στα χέρια τους, επιτρέποντάς τους να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τα AI workflows τους πιο γρήγορα και πιο διαισθητικά».

Συνεργασία Microsoft GitHub

To MX Keypad αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το GitHub και θα κυκλοφορήσει με εγγενή ενσωμάτωση για το GitHub, συμπεριλαμβανομένων των VS Code και της εφαρμογής GitHub Copilot, ενώ υπάρχουν ήδη σχέδια για επέκταση της λειτουργικότητάς του και σε περισσότερα εργαλεία στο μέλλον. Κάθε MX Keypad περιλαμβάνει 3 μήνες δωρεάν χρήση του GitHub Copilot Pro+, που μπορεί να εξαργυρωθεί στο Logi Options+ τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες χρήστες.

«Τα πραγματικά κάλα εργαλεία για developers δεν μπαίνουν εμπόδιο στην δουλεία τους», δήλωσε ο Martin Woodward, VP Developer Relations στο GitHub. «Το MX Keypad κάνει τη συνεργασία με το GitHub Copilot να μοιάζει με φυσικό μέρος του Workflow, ώστε οι developers να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην πλοήγηση μεταξύ εργαλείων εργαλεία και περισσότερο χρόνο στη δημιουργία.»

Σχεδιασμένο για πλήρη εξατομίκευση

Το Logi Actions SDK επιτρέπει στους software engineers να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία γρήγορα. Χάρη στην τεκμηρίωση που είναι σχεδιασμένη με γνώμονα το AI, οι coding agents μπορούν να δημιουργούν custom integrations απευθείας μέσω του SDK, μετατρέποντας σύνθετες εργασίες σε ένα απλό project λίγων ωρών.

Η κοινότητα έχει ήδη δημοσιεύσει plugins για το Claude Code και το OpenAI Codex στο Logi Marketplace, προσφέροντας στους developers παρακολούθηση της κατάστασης των agents σε πραγματικό χρόνο, καθώς και CLI έλεγχο απευθείας από τα φυσικά πλήκτρα, φτάνοντας σε περισσότερες από 100 εκατομμύρια συμβατές συσκευές Logitech.

Σχεδιασμένο για βιωσιμότητα

Το MX Keypad διαθέτει πιστοποιημένο πλαστικό προερχόμενο από ανακυκλωμένα υλικά μετά την κατανάλωση (post-consumer recycled plastic), σε ποσοστό 64% για το μοντέλο Graphite και 49% για το μοντέλο Pale Grey.

Παράλληλα, η συσκευασία του χρησιμοποιεί χαρτί που προέρχεται από δάση με πιστοποίηση FSC και άλλες ελεγχόμενες πηγές.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το MX Keypad είναι διαθέσιμο σε χρώμα γραφίτη, στην τιμή των 99,99 €.