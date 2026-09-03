Το Samsung Connect ανοίγει τις πύλες του στην IFA 2026

Η Samsung Electronics υποδέχθηκε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, influencers και συνεργάτες στο Samsung Connect, έναν νέο, καθηλωτικό εκθεσιακό χώρο στο Humboldt Carré, στο κέντρο του Βερολίνου, με αφορμή την IFA 2026. Ανοιχτό από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, το Samsung Connect προσφέρει μια εμπειρία που αναδεικνύει το όραμα της Samsung για μια «καθημερινότητα παρέα με την τεχνητή νοημοσύνη» (Companion to AI Living), μέσα από διασυνδεδεμένη τεχνολογία που λειτουργεί με φυσικό τρόπο γύρω από τους ανθρώπους.

Ανάμεσα στα highlights ξεχωρίζουν τα νέα μοντέλα πλυντηρίων Bespoke AI, σχεδιασμένα να βοηθούν τους χρήστες να διαχειρίζονται την ενέργεια και τα λειτουργικά κόστηκ και τρεις νέες gaming οθόνες,

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσφέρει απτά οφέλη που οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να βιώσουν στην καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe. «Στην IFA 2026 παρουσιάζουμε πώς η Samsung αναβαθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλο το φάσμα των τηλεοράσεων, των κινητών συσκευών και του συνδεδεμένου σπιτιού, με πρακτικούς και προσιτούς τρόπους. Είτε πρόκειται για την εξοικονόμηση ενέργειας, είτε για πλουσιότερες εμπειρίες ψυχαγωγίας, είτε για την πρόσβαση σε ισχυρές λειτουργίες AI σε περισσότερες συσκευές, η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην τεχνολογία που κάνει τη ζωή καλύτερη».

Γιορτάζοντας 20 Χρόνια ως η Νούμερο Ένα Μάρκα Τηλεοράσεων στον Κόσμο

Για 20 συνεχόμενα έτη, η Samsung κατέχει τη θέση της νούμερο ένα μάρκας τηλεοράσεων παγκοσμίως. Το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και οι καινοτομίες που διατήρησαν αυτή την ηγετική θέση θα παρουσιαστούν στην IFA.

Φέρνοντας την επόμενη γενιά τηλεοπτικών εμπειριών, η τεχνολογία Micro RGB αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στην ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά κόκκινα, πράσινα και μπλε LEDs για να προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια σε χρώμα, αντίθεση και ευκρίνεια.

Με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύπτουν και να απολαμβάνουν περιεχόμενο πιο εύκολα, το Vision AI Companion ενσωματώνεται σε όλη τη σειρά τηλεοράσεων της Samsung για το 2026 και φέρνει τη συνομιλητική τεχνητή νοημοσύνη (conversational AI) στην τηλεόραση, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις και πληροφορίες βάσει περιβάλλοντος, χωρίς να διακόπτει την εμπειρία θέασης.

Η ηγετική θέση της Samsung δεν στηρίζεται μόνο στην προσφορά εξαιρετικών εμπειριών θέασης, αλλά σε ένα οικοσύστημα που εκτείνεται πέρα από την οθόνη. Συνδυάζοντας premium υλικό, έξυπνο λογισμικό και περιεχόμενο σε μία ενιαία συνδεδεμένη πλατφόρμα, η Samsung συνεχίζει να αναβαθμίζει την ψυχαγωγία σε όλη τη διάρκεια ζωής της τηλεόρασης. Το Samsung TV Plus, που πλέον φτάνει σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως παγκοσμίως, αποτελεί βασικό μέρος αυτής της εμπειρίας.

Πρωτοπορία σε Gaming Monitor στον Κλάδο

Με το τελευταίο χαρτοφυλάκιο gaming monitors, η Samsung συνεχίζει την ηγετική της θέση στις οθόνες με μια σειρά προϊόντων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον κλάδο, σχεδιασμένων να διευρύνουν τα όρια της απόδοσης στο gaming και να προσφέρουν πιο καθηλωτικές και ανταποκρίσιμες εμπειρίες στους καταναλωτές.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Odyssey G75SJ, το πρώτο 42 ιντσών Curved OLED gaming monitor στον κόσμο, που προσφέρει ευρεία κινηματογραφική θέαση και ποιότητα εικόνας 4K OLED σε μεγαλύτερη οθόνη. Το Odyssey G60H 27 ιντσών, το πρώτο monitor 1100Hz στον κόσμο, που δίνει στους παίκτες την ταχύτητα να εμπιστεύονται το ένστικτό τους, να πιέζουν περισσότερο και να ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο. Το Odyssey OLED G9, το πρώτο 49 ιντσών DQHD gaming monitor στον κόσμο με ρυθμό ανανέωσης 360 Hz. Τέλος, το Odyssey OLED G8, ένα 32 ιντσών UHD OLED monitor που συνδυάζει την ποιότητα εικόνας QD-OLED με εκπληκτικό ρυθμό ανανέωσης 360 Hz για γρήγορο, ρευστό gameplay και υποστήριξη Triple Mode.

Συσκευές με Τεχνητή Νοημοσύνη Σχεδιασμένες Γύρω από την Καθημερινότητα

Στο πλαίσιο της IFA, η Samsung επεκτείνει τη σειρά Bespoke AI Washer με νέα μοντέλα 10kg και 13kg, σχεδιασμένα με γνώμονα τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, χωρητικότητα και ευκολία. Το νέο μοντέλο 10kg καταναλώνει έως και 70% λιγότερη ενέργεια από την ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής απόδοσης για κατηγορία Α στην Ευρώπη, ενώ το μοντέλο 13kg προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα εντός του ευρωπαϊκού πρότυπου βάθους 600mm, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SpaceMax.

Η Samsung παρουσιάζει επίσης τις τελευταίες ενημερώσεις του Bespoke AI Refrigerator Family Hub, φέρνοντας βελτιωμένη αναγνώριση τροφίμων με τεχνητή νοημοσύνη και συνδεδεμένες εμπειρίες κουζίνας στο σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε αυτό το δελτίο, επισκεφθείτε το Samsung Newsroom.