Η Rakuten Viber σάς βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας οργανωμένα

Η Rakuten Viber παρουσιάζει δύο νέες δυνατότητες με τεχνολογία ChatGPT, τις Οι ειδήσεις σου και Σύνοψη μη αναγνωσμένων, σχεδιασμένες να σας ενημερώνουν από τη στιγμή που ανοίγετε την εφαρμογή.

Οι Ειδήσεις σου: τα νέα που σας ενδιαφέρουν, με μια ματιά

Η δυνατότητα Οι ειδήσεις σου προσφέρει μια εξατομικευμένη περίληψη ειδήσεων για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Με τεχνολογία ChatGPT, η περίληψη δημιουργείται αυτόματα κάθε μέρα, με βάση τα θέματα της επιλογής σας, ή κατά παραγγελία με ένα απλό πάτημα στο «Δοκίμασε τώρα».

Σύνοψη μη αναγνωσμένων: τέλος στο ατελείωτο scroll

Η δυνατότητα Σύνοψη μη αναγνωσμένων συνομιλιών αναλαμβάνει τις συνομιλίες που δεν προλάβατε να διαβάσετε. Αντί να κάνετε scroll πίσω σε πολυσυζητημένες συνομιλίες, λαμβάνετε μια περίληψη με τεχνολογία ChatGPT για κάθε συνομιλία που έχετε χάσει και μπορείτε να την επισημάνετε ως αναγνωσμένη, να την κρατήσετε για αργότερα ή να μπείτε απευθείας σε αυτήν. Σχεδόν το ένα τρίτο των χρηστών της Viber έχει καθημερινά 20 ή περισσότερα αδιάβαστα μηνύματα, οπότε η Σύνοψη μη αναγνωσμένων ολοκληρώνει αυτόν τον μαραθώνιο ανάγνωσης σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Σε όλη τη διαδικασία εφαρμόζονται μέτρα προστασίας του απορρήτου: όταν ζητάτε από το ChatGPT να συνοψίσει τις αδιάβαστες συνομιλίες σας, αυτό βλέπει μόνο τα αδιάβαστα μηνύματα και τα ονόματα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της περίληψης, και καμία άλλη πληροφορία από τη συνομιλία. Μπορείτε να ενημερώνεστε με απόλυτη ηρεμία.

Οι νέες αυτές δυνατότητες βασίζονται στην παγκόσμια συνεργασία μεταξύ της Rakuten Viber και της OpenAI, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο, φέρνοντας βασικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στην πλατφόρμα, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να εναλλάσσονται ανάμεσα σε πολλές εφαρμογές και η καθημερινότητά τους να γίνεται πιο απλή.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων της OpenAI:

ChatGPT στη συνομιλία : Πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ChatGPT μέσα από μια ειδική συνομιλία στη Viber, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστός λογαριασμός. Ιδανικό για τη σύνταξη σύνθετων email ή για να δουλέψετε πάνω σε μια ιδέα επιτόπου.

: Πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ChatGPT μέσα από μια ειδική συνομιλία στη Viber, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστός λογαριασμός. Ιδανικό για τη σύνταξη σύνθετων email ή για να δουλέψετε πάνω σε μια ιδέα επιτόπου. Tag ChatGPT (@ ChatGPT ) : Αναφέρετε το @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες για άμεσες απαντήσεις ορατές σε όλους. Ιδανικό για να ζητήσετε προτάσεις για δείπνο μέσα σε μια ομαδική συνομιλία.

: Αναφέρετε το @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες για άμεσες απαντήσεις ορατές σε όλους. Ιδανικό για να ζητήσετε προτάσεις για δείπνο μέσα σε μια ομαδική συνομιλία. Αναδημιουργία εικόνας : Επεξεργαστείτε και μεταμορφώστε φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα, απευθείας μέσα στις συνομιλίες σας. Ιδανικό για τη δημιουργία καρτών γενεθλίων ή προσκλήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα.

: Επεξεργαστείτε και μεταμορφώστε φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα, απευθείας μέσα στις συνομιλίες σας. Ιδανικό για τη δημιουργία καρτών γενεθλίων ή προσκλήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα. Σύνοψη Συνδέσμου : Συνοψίστε άρθρα, blog posts ή άλλα κείμενα από το διαδίκτυο σε σύντομα, βασικά σημεία. Απαραίτητο για να μένετε ενημερωμένοι μέσα σε μια φορτωμένη μέρα.

: Συνοψίστε άρθρα, blog posts ή άλλα κείμενα από το διαδίκτυο σε σύντομα, βασικά σημεία. Απαραίτητο για να μένετε ενημερωμένοι μέσα σε μια φορτωμένη μέρα. Σύνοψη Συνομιλίας : Δημιουργήστε μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο σε εσάς, των ομαδικών μηνυμάτων και ενεργειών που έχετε χάσει. Καλύψτε εύκολα το κενό σε γρήγορες συζητήσεις σχολείου ή δουλειάς, μέσα σε δευτερόλεπτα.

: Δημιουργήστε μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο σε εσάς, των ομαδικών μηνυμάτων και ενεργειών που έχετε χάσει. Καλύψτε εύκολα το κενό σε γρήγορες συζητήσεις σχολείου ή δουλειάς, μέσα σε δευτερόλεπτα. Βελτίωση Μηνύματος : Αναδιατυπώστε τα προσχέδια των μηνυμάτων σας για να βελτιώσετε τον τόνο, τη σαφήνεια και την επαγγελματική τους εικόνα πριν τα στείλετε. Χρήσιμο για να «γυαλίσετε» ένα ευαίσθητο μήνυμα προς έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ή έναν πελάτη.

: Αναδιατυπώστε τα προσχέδια των μηνυμάτων σας για να βελτιώσετε τον τόνο, τη σαφήνεια και την επαγγελματική τους εικόνα πριν τα στείλετε. Χρήσιμο για να «γυαλίσετε» ένα ευαίσθητο μήνυμα προς έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ή έναν πελάτη. Μετάφραση Μηνύματος: Μεταφράστε άμεσα κείμενο από και προς ξένες γλώσσες, μέσω του εικονιδίου με το στυλό. Ιδανικό για να επικοινωνείτε με ντόπιους οικοδεσπότες όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της Rakuten Viber με την OpenAI αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής της να αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να απλοποιεί την καθημερινότητά σας. Παράλληλα, στηρίζει την πρωτοβουλία «Triple 20» του ομίλου Rakuten, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την παροχή καλύτερης εμπειρίας στους χρήστες παντού.