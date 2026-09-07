Η GSMA ζητά πλήρη δέσμευση της άνω ζώνης 6 GHz για κινητές υπηρεσίες

Η GSMA καλεί κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές να εντάξουν ολόκληρη την άνω ζώνη των 6 GHz στους εθνικούς σχεδιασμούς φάσματος και να τη διαθέσουν για κινητές υπηρεσίες. Η οργάνωση συνδέει τις αποφάσεις αυτές με την αναγκαία βεβαιότητα για δικτυακές επενδύσεις, πρόσθετη χωρητικότητα και την κάλυψη της αυξανόμενης κίνησης δεδομένων.

Η άνω ζώνη, από 6.425 έως 7.125 GHz, έχει εναρμονιστεί διεθνώς στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ραδιοεπικοινωνιών του 2023. Στη συνέχεια εντάχθηκε σε εθνικούς οδικούς χάρτες φάσματος σε πολλές χώρες, δημιουργώντας την κλίμακα που, κατά την GSMA, απαιτείται για ένα ισχυρό παγκόσμιο οικοσύστημα εξοπλισμού.

Έτοιμο το παγκόσμιο οικοσύστημα

Χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού υποστηρίζουν πλέον τη χρήση της άνω ζώνης 6 GHz για κινητές επικοινωνίες. Η GSMA εκτιμά ότι η ευρεία αυτή υποστήριξη προσφέρει στους κατασκευαστές και στους παρόχους το κοινό πεδίο σχεδιασμού που χρειάζεται για την ανάπτυξη εξοπλισμού και υπηρεσιών σε μεγάλη κλίμακα.

Περισσότεροι από 60 πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές συσκευών, παραγωγοί chipsets, προμηθευτές δικτυακού εξοπλισμού και άλλοι φορείς του οικοσυστήματος συντάχθηκαν με την GSMA σε κοινό μήνυμα ετοιμότητας. Ο κλάδος δηλώνει ότι μπορεί να παραδώσει τον εξοπλισμό και τις λύσεις που απαιτούνται για την ευρεία ανάπτυξη δικτύων στην άνω ζώνη 6 GHz.

Οι πρώτες εκχωρήσεις του σχετικού φάσματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Νέες διαδικασίες αναμένονται σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής, της Ασίας-Ειρηνικού και της Αμερικής, καθώς διαμορφώνεται η ζήτηση σε κάθε επιμέρους αγορά.

Χωρητικότητα για 5G-Advanced και 6G

Η GSMA αποδίδει στην άνω ζώνη 6 GHz ιδιαίτερη αξία για την παροχή χωρητικότητας σε επίπεδο πόλης, όταν αυτή αξιοποιείται από κινητά δίκτυα μακροκυψελών πλήρους ισχύος. Το πρόσθετο φάσμα μεσαίας ζώνης μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης των πελατών, καθώς και στην εξέλιξη των δικτύων 5G-Advanced.

Η ίδια ζώνη συνδέεται και με τη μελλοντική εισαγωγή του 6G. Σύμφωνα με την GSMA, μπορεί να επιτρέψει εύρη καναλιών 200–400 MHz, τα οποία αναμένεται να απαιτηθούν στην εποχή του 6G. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση ζητά εθνικούς οδικούς χάρτες με σαφή και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν το πλήρες φάσμα της άνω ζώνης 6 GHz.

Ο γενικός διευθυντής της GSMA, Vivek Badrinath, δήλωσε ότι το οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας είναι έτοιμο να αξιοποιήσει το φάσμα προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων. «Οι κυβερνήσεις έχουν τώρα μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψουν τη διεθνή εναρμόνιση σε συνδεσιμότητα στον πραγματικό κόσμο, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό το φάσμα για κινητές υπηρεσίες πλήρους ισχύος», ανέφερε.

Ζητούμενο οι εθνικές αποφάσεις

Ο Badrinath χαρακτήρισε την άνω ζώνη 6 GHz μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για την εξασφάλιση της χωρητικότητας που χρειάζονται τα κινητά δίκτυα επόμενης γενιάς. Πρόσθεσε ότι οι έγκαιρες αποφάσεις φάσματος με προσανατολισμό στις επενδύσεις θα επιτρέψουν στους παρόχους να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, θα στηρίξουν τις εθνικές ψηφιακές επιδιώξεις και θα ενισχύσουν την αποδοτική, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των κινητών υπηρεσιών.

Η GSMA επισημαίνει ότι οι εκχωρήσεις φάσματος χρειάζονται έγκαιρο και προσανατολισμένο στη ζήτηση της αγοράς σχεδιασμό, με ισορροπημένους όρους που διευκολύνουν την αποδοτική χρήση τους. Με το διεθνές πλαίσιο διαμορφωμένο και το οικοσύστημα έτοιμο για ανάπτυξη, η εθνική πολιτική φάσματος αποκτά κρίσιμο ρόλο ώστε η άνω ζώνη 6 GHz να αποτελέσει θεμέλιο για βιώσιμη μελλοντική κινητή συνδεσιμότητα.