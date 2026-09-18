Ο ESA επιλέγει την κοινοπραξία ARISE για την Κυβερνητική Υπηρεσία Παρατήρησης Γης της Ευρώπης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επέλεξε την κοινοπραξία ARISE (Architecture for Resilient and Federated ISR in Sovereign Europe), υπό την ηγεσία της ICEYE, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας στην κυρίαρχη πληροφόρηση με δεδομένα από το διάστημα, για την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της Κυβερνητικής Υπηρεσίας Παρατήρησης της Γης της ΕΕ (EU Earth Observation Governmental Service – EOGS). Η μελέτη, η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία European Resilience from Space (ERS), θα καθορίσει το πρότυπο για ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό διαστημικό σύστημα συλλογής πληροφοριών στους τομείς της πολιτικής ασφάλειας και της άμυνας.

Η πρόσβαση σε κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η μελέτη, διάρκειας 12+8 μηνών, χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DEFIS), και υλοποιείται εξ ονόματός της και θα καθορίσει τη συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος: από τις δορυφορικές υποδομές και τους επίγειους σταθμούς, έως τα συστήματα των τελικών χρηστών, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τις προδιαγραφές ασφάλειας και τους κανόνες διακυβέρνησης.

Η στρατηγική διάσταση της EOGS ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου προγράμματος. Οι αρχιτεκτονικές επιλογές της μελέτης θα διαμορφώσουν την πορεία ανάπτυξης κυρίαρχων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον τομέα αυτό για την επόμενη δεκαετία και πέραν αυτής. Σε μια περίοδο που η ΕΕ ενισχύει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της αυτονομία, η EOGS προσφέρει την ευκαιρία να ενταχθούν εθνικές, θεσμικές και εμπορικές δυνατότητες σε ένα κοινό επιχειρησιακό πλαίσιο.

Η ICEYE ηγείται μιας κοινοπραξίας που καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανική αλυσίδα, με κύριους εταίρους τους Indra Space, Rheinmetall ICEYE Space Solutions και HISDESAT, και συμπληρωματικά τους Starion, T-Systems, SafranAI, RISS, Creotech Instruments, και CTI Aeroespacial, καθώς και στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από τους FSO Instruments, OroraTech και Unseenlabs. Συνολικά, οι εταίροι συνδυάζουν δοκιμασμένα επιχειρησιακά συστήματα καθώς και εμπειρία συνεργασίας με θεσμικούς και εθνικούς φορείς, ενώ η τεχνογνωσία τους καλύπτει την άμυνα και την ασφάλεια, τη διαβαθμισμένη Παρατήρηση της Γης και τις εφαρμογές διπλής χρήσης, τις κυρίαρχες υποδομές cloud και δεδομένων, την πιστοποίηση ασφάλειας συστημάτων και την ανάλυση πληροφοριών, τον σχεδιασμό αποστολών και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί ό,τι δεν μπορεί να δει», δήλωσε ο Rafał Modrzewski, CEO και συνιδρυτής της ICEYE. «Η μελέτη που ανατέθηκε σήμερα θα συμβάλλει καθοριστικά στον προσδιορισμό της μελλοντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης για την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια – το πρώτο βήμα προς ένα ομόσπονδο σύστημα διαλειτουργικών κυρίαρχων διαστημικών δυνατοτήτων, που θα παρέχει ασφάλεια και επίγνωση της κατάστασης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, να εξελιχθούν σε παγκόσμιες δυνάμεις και να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες κυρίαρχες δυνατότητες θα παραμείνουν σταθερά σε ευρωπαϊκά χέρια».

«Η μελλοντική δυνατότητα Παρατήρησης της Γης για την Ευρώπη πρέπει να θεμελιωθεί πάνω σε αξιόπιστη θεσμική τεχνογνωσία και ισχυρή βιομηχανική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή προωθεί μια πιο κυρίαρχη και ανθεκτική ευρωπαϊκή δυνατότητα, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Indra για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαστημικών συστημάτων που ενισχύουν την αυτονομία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο Miguel Ángel Panduro, CEO της Indra Space.

«Οι μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες θα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την απρόσκοπτη ενοποίηση των πεδίων του διαστήματος, της ξηράς, του αέρα, της θάλασσας και του ψηφιακού χώρου. Κοινοπραξίες όπως η ARISE αποτελούν σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε αυτό το διασυνδεδεμένο πεδίο μάχης», δήλωσε ο Timo Haas, CEO του Rheinmetall-Division Digital Systems.

«Η Hisdesat, ως φορέας δορυφορικών επιχειρήσεων διπλής χρήσης με 25ετή πορεία στις ασφαλείς δορυφορικές επιχειρήσεις, προσφέρει στην κοινοπραξία ARISE ευελιξία, υψηλή ανθεκτικότητα δεδομένων και αποδεδειγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι η μελέτη αρχιτεκτονικής της EOGS θα αποδώσει τόσο ταχεία ανταπόκριση όσο και διαχρονικές, διαλειτουργικές λύσεις Παρατήρησης της Γης», δήλωσε η Ana María Molina Sánchez, Chief Executive Officer της HISDESAT S.A.

Η Διευθύντρια Προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης του ESA, Simonetta Cheli, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο προς μια κυρίαρχη ευρωπαϊκή δυνατότητα Παρατήρησης της Γης, η οποία θα υποστηρίζει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η ICEYE και η κοινοπραξία ARISE θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό των δυνατοτήτων Παρατήρησης της Γης της Ευρώπης, την επόμενη δεκαετία και πέραν αυτής. Μέσα από ένα κοινό επιχειρησιακό πλαίσιο, εθνικές, θεσμικές, και εμπορικές δυνάμεις θα λειτουργούν συντονισμένα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση της EOGS στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2028–2034 της ΕΕ.