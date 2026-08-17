ΗΠΑ: Ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να εκτελούν κυβερνοεπιχειρήσεις για την κυβέρνηση

Οι ΗΠΑ προβλέπουν τη δημιουργία προγράμματος που θα επιτρέπει σε εγκεκριμένες ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες να πραγματοποιούν επιχειρήσεις κυβερνοπαρακολούθησης και κυβερνοεπιχειρήσεις κατά ξένων διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων, υπό την εντολή, τον έλεγχο και την εποπτεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το προεδρικό μνημόνιο, με ημερομηνία 12 Αυγούστου 2026, αναθέτει στο National Coordination Center (NCC) τη δημιουργία και διαχείριση του προγράμματος. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες και τα κριτήρια συμμετοχής πρέπει να καθοριστούν εντός 60 ημερών, ενώ καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να εγκριθεί πριν συμμορφωθεί με το πλαίσιο που θα θεσπιστεί.

Έγκριση πριν από κάθε επιχείρηση

Την εποπτεία του προγράμματος θα έχουν δύο εκτελεστικοί διευθυντές, ένας από το υπουργείο Δικαιοσύνης και ένας από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Κάθε πακέτο κυβερνοεπιχείρησης θα εξετάζεται από τους αρμόδιους διευθυντές και θα απαιτεί γραπτή έγκριση και συγκεκριμένες οδηγίες πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι εταιρείες που θα γίνονται δεκτές θα συνάπτουν συμβάσεις με ένα από τα δύο υπουργεία και θα υποβάλλονται σε αυστηρό έλεγχο ως προς την τεχνική τους επάρκεια, το ιστορικό τους σε κυβερνοεπιχειρήσεις, την ασφάλεια εγκαταστάσεων και προσωπικού, την αξιοπιστία και άλλους παράγοντες. Το μνημόνιο ζητεί τα κριτήρια να επιτρέπουν τη συμμετοχή τόσο μεγάλων εταιρειών, που μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή δυναμικότητα, όσο και μικρότερων επιχειρήσεων κατάλληλων για εξειδικευμένες αποστολές.

Τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας θα μπορούν επίσης να απαιτούν, ως όρο της σύμβασης, εγγύηση ή δεσμευμένο ποσό τουλάχιστον $1 εκατ.. Το ποσό θα μπορεί να καταπίπτει εφόσον μια συμμετέχουσα εταιρεία παραβιάσει τους συμβατικούς όρους του προγράμματος.

Από κυβερνοπαρακολούθηση έως διατάραξη συστημάτων

Το πρόγραμμα καλύπτει δύο βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Οι «Cyber Surveillance Operations» αφορούν πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη ή πέρα από το επίπεδο της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και με πρόθεση η δραστηριότητα να παραμένει μη εντοπίσιμη.

Οι «Cyber Effects Operations» μπορούν να περιλαμβάνουν χειραγώγηση, διατάραξη, άρνηση πρόσβασης, υποβάθμιση ή καταστροφή πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, υποδομών που ελέγχονται μέσω πληροφοριακών συστημάτων ή των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτά.

Στόχοι θα μπορούν να είναι μόνο ξένες οργανώσεις που πραγματοποιούν κυβερνοϋποβοηθούμενο έγκλημα εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης, προσώπων ή συμφερόντων των ΗΠΑ και οι οποίες δεν αποτελούν θεσμικό τμήμα ξένης κυβέρνησης ούτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου υπό τις εντολές της. Το μνημόνιο προβλέπει ότι μια ξένη ομάδα θα θεωρείται ότι δεν συνδέεται με αυτόν τον τρόπο με ξένη κυβέρνηση, εκτός αν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες που τεκμηριώνουν τέτοια σχέση.

Περιορισμοί και έλεγχος των επιχειρήσεων

Ειδικές διαδικασίες προβλέπονται όταν μια δραστηριότητα στρέφεται κατά προσώπου που εμπίπτει στον ορισμό «United States person» ή δημιουργεί υποχρεώσεις βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ή του διεθνούς δικαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται πριν από την έγκριση κάθε αναγκαία δικαστική ή άλλη εξουσιοδότηση.

Αν μια συμμετέχουσα εταιρεία διαπιστώσει ότι η δραστηριότητά της υπερβαίνει τα όρια της εγκεκριμένης επιχείρησης, όπως μέσω ακούσιας στόχευσης προσώπου των ΗΠΑ ή πληροφοριακού συστήματος που βρίσκεται στη χώρα, θα υποχρεούται να διακόψει την επιχείρηση, να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες περιορισμού των συνεπειών και να ενημερώσει αμέσως το NCC.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές δεν θα μπορούν να εγκρίνουν επιχειρήσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό ή να φθάσουν στο επίπεδο χρήσης βίας ή ένοπλης επίθεσης κατά το διεθνές δίκαιο.

Οι διαδικασίες εφαρμογής πρέπει να καταρτιστούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία του μνημονίου. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ εντός 180 ημερών και στη συνέχεια σε ετήσια βάση οι αρμόδιοι διευθυντές θα υποβάλλουν έκθεση για την κατάσταση του προγράμματος.