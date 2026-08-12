Η AI μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές ενισχύοντας την παραγωγή ορυκτών καυσίμων

Η αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή ορυκτών καυσίμων μπορεί να προκαλέσει περισσότερες εκπομπές από όσες αποφεύγονται μέσω της χρήσης της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με νέα μελέτη. Σε 64 σενάρια που εξέτασαν οι ερευνητές, οι καθαρές ετήσιες εκπομπές αυξήθηκαν κατά 0,47 έως 1,8 γιγατόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1%-5% των ετήσιων εκπομπών του ενεργειακού τομέα.

Οι ερευνητές μοντελοποίησαν τόσο τη δυνατότητα της AI να ενισχύσει την παραγωγή καθαρής ενέργειας όσο και τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της στην παραγωγή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μελέτη παρουσιάζεται ως η πρώτη που επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει την κλιματική επίδραση της AI σε ολόκληρο τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καθαρές εκπομπές μειώθηκαν μόνο στα σενάρια όπου η AI δεν αύξανε την παραγωγικότητα στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων.

Το πλεονέκτημα των ορυκτών καυσίμων

Εάν οι εγκαταστάσεις καθαρής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων υιοθετούσαν την AI με παρόμοιους ρυθμούς, οι βελτιώσεις παραγωγικότητας στις ανανεώσιμες πηγές θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον τετραπλάσιες από εκείνες στα ορυκτά καύσιμα ώστε να εξισορροπηθούν οι πρόσθετες εκπομπές, σύμφωνα με τη μοντελοποίηση.

Η Lynn Kaack, επίκουρη καθηγήτρια επιστήμης υπολογιστών και δημόσιας πολιτικής στη Hertie School, η οποία σχολίασε προσχέδιο της έρευνας, επισήμανε ότι πολλές προηγούμενες μελέτες συνέκριναν την ενεργειακή κατανάλωση των data centers με τις μειώσεις εκπομπών που μπορεί να επιφέρει η AI, χωρίς να συνυπολογίζουν τις αυξήσεις εκπομπών από τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Holly Alpine, συν-συγγραφέας της μελέτης και συνιδρύτρια της ομάδας Enabled Emissions, ανέφερε ότι η υπόθεση ίσου ρυθμού υιοθέτησης της AI στους δύο κλάδους είναι συντηρητική. Όπως είπε, οι εφαρμογές στα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται ήδη σε μεγάλη κλίμακα, με πραγματικές συμβάσεις και εγκαταστάσεις, ενώ πολλές εφαρμογές στις ανανεώσιμες παραμένουν σε πιλοτικό ή ακαδημαϊκό στάδιο και εξαρτώνται από εμπόδια όπως οι αδειοδοτήσεις και οι διασυνδέσεις.

Η AI στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η AI θα μπορούσε να αυξήσει κατά 5% τα τεχνικά ανακτήσιμα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και να μειώσει κατά 10% το κόστος υπεράκτιων έργων μεγάλου βάθους.

Η Saudi Aramco είχε δηλώσει πέρυσι ότι έχει ενσωματώσει την AI «σε όλα», αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τον αριθμό των γεωτρήσεων. Νωρίτερα το καλοκαίρι, η Equinor απέδωσε 27 ανακαλύψεις στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα σε νέες σεισμικές τεχνολογίες και στην AI. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν οι πετρελαϊκές γεωτρήσεις Lofn και Langermann, που συνδέονται με αυτό που η εταιρεία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη υπό τη διαχείρισή της το 2025. Σε βίντεο για την ημέρα κεφαλαιαγορών της τον Ιούνιο, ανέφερε ότι η AI είχε κομβικό ρόλο, από την αυτοματοποιημένη ερμηνεία δεδομένων έως τον αποτελεσματικό σχεδιασμό γεωτρήσεων.

Η Rystad Energy εκτίμησε τον Μάιο ότι η ψηφιοποίηση και η AI θα δημιουργήσουν σχεδόν 500 δισ. δολάρια, ή 370 δισ. λίρες, σωρευτικής αξίας για εταιρείες εξερεύνησης και παραγωγής ορυκτών καυσίμων την περίοδο 2026-2030. Η εκτίμηση βασίζεται σε αποδοτικότερες λειτουργίες, αυξημένη παραγωγή και μικρότερους χρόνους ανάπτυξης. Οι αναλυτές της παρέπεμψαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εξοικονομήσεων που έχουν αποδοθεί στην AI από την Equinor και την Adnoc.

Οι εκπομπές πέρα από τα data centers

Οι ανησυχίες για το κλιματικό αποτύπωμα της AI έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία κατασκευή ολοένα μεγαλύτερων και ενεργοβόρων data centers, τα οποία συνήθως τροφοδοτούνται με ενέργεια από την καύση ορυκτού αερίου. Η συγκεκριμένη μελέτη άφησε εκτός υπολογισμών την ενεργειακή ζήτηση των data centers και επικεντρώθηκε στις έμμεσες επιπτώσεις από τις αυξήσεις παραγωγικότητας.

Με αυτή την προσέγγιση, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων που επιτρέπει η AI οδηγεί σε εκπομπές τουλάχιστον τριπλάσιες από τις τρέχουσες εκτιμήσεις για τις εκπομπές των data centers.

Οι ίδιοι χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «ένδειξη κατεύθυνσης και δομικής σχέσης, όχι ακριβή πρόβλεψη», επισημαίνοντας ότι η βασική σχέση παρέμεινε σταθερή σε όλα τα σενάρια και τις δοκιμές ευαισθησίας. Ο ανεξάρτητος αναλυτής για το κλίμα Ketan Joshi, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις της AI στα ορυκτά καύσιμα υπερβαίνουν κατά πολύ την άμεση ενεργειακή κατανάλωση των data centers, καθώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει συνολικά την παραγωγή και αξιοποίησή τους.