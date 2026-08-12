Moody’s: Συστημικούς κινδύνους δημιουργεί η εξάρτηση των τραπεζών από παρόχους AI

Η επιτάχυνση των επενδύσεων των τραπεζών στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την εξάρτησή τους από έναν περιορισμένο αριθμό παρόχων AI και cloud, δημιουργώντας κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα, προειδοποιεί η Moody’s. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί μακροπρόθεσμα να μειώσει το κόστος και να αυξήσει τα έσοδα του κλάδου, αλλά η αξιοποίησή της απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και συνοδεύεται από νέους λειτουργικούς και πιστωτικούς κινδύνους.

Η Moody’s επισημαίνει κινδύνους που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, την απάτη και τη φυγή καταθέσεων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνει στη συγκέντρωση κρίσιμων τεχνολογικών υπηρεσιών σε λίγες εταιρείες. Περισσότερο από το 75% των επιχειρήσεων του City χρησιμοποιεί πλέον AI, σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής Treasury Select Committee που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, με τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις διεθνείς τράπεζες να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χρήστες.

Ο κίνδυνος συγκέντρωσης στους παρόχους

Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες αξιοποιούν ήδη την AI για την αυτοματοποίηση διοικητικών εργασιών, αλλά και για λειτουργίες περισσότερο συνδεδεμένες με τον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, όπως η επεξεργασία ασφαλιστικών απαιτήσεων και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.

«Η εξάρτηση των περισσότερων χρηματοπιστωτικών εταιρειών από ένα σχετικά μικρό σύνολο παρόχων θεμελιωδών μοντέλων AI και υπηρεσιών cloud δημιουργεί τον κίνδυνο συστημικής εξάρτησης», αναφέρει η Moody’s. Όπως εξηγεί, μια διακοπή λειτουργίας μοντέλου σε έναν μεγάλο πάροχο θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα μεταξύ πελατών και διαφορετικών κλάδων.

Καθώς η υιοθέτηση της AI διευρύνεται, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται, σύμφωνα με τη Moody’s, να εντείνουν την προσοχή τους στη λειτουργική ανθεκτικότητα και στη συγκέντρωση υπηρεσιών σε τρίτους παρόχους στο οικοσύστημα των μοντέλων AI.

Κόστος, τιμές και εξάρτηση από προμηθευτές

Η Moody’s προειδοποιεί επίσης για τον κίνδυνο εξάρτησης από συγκεκριμένους προμηθευτές. Ένας μικρός αριθμός κυρίαρχων παρόχων μοντέλων και υποδομών AI θα μπορούσε, με την πάροδο του χρόνου, να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στην τιμολόγηση των υπηρεσιών AI.

Το ζήτημα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία καθώς ζημιογόνες εταιρείες παραγωγικής AI, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic, βρίσκονται υπό πίεση να παρουσιάσουν κέρδη στους επενδυτές τους. Η Moody’s θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει πιστωτικούς κινδύνους για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνει όμως ότι αυτές εξακολουθούν να ελέγχουν κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα ιδιόκτητα δεδομένα τους.

Οι μεγάλοι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί όμιλοι διαθέτουν επίσης πολυετή εμπειρία στη διαπραγμάτευση τεχνολογικών συμβολαίων. Η χρήση μοντέλων AI ανοικτού κώδικα και η σύναψη συνεργασιών μπορούν, κατά τη Moody’s, να περιορίσουν μέρος των κινδύνων εξάρτησης.

Οι επενδύσεις και οι επιπτώσεις στην εργασία

Το οικονομικό όφελος από την AI θα απαιτήσει «σημαντικές επενδύσεις», σύμφωνα με τη Moody’s, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μπορεί να περιορίσει μέρος των πλεονεκτημάτων, καθώς πολλοί ανταγωνιστές επιδιώκουν τα ίδια οφέλη από τη μείωση του κόστους και την αύξηση των εσόδων.

Η Lloyds Banking Group αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ύψους των επενδύσεων που σχεδιάζει ο κλάδος. Ο διευθύνων σύμβουλος Charlie Nunn παρουσίασε στρατηγική ύψους 13 δισ. λιρών, η οποία προβλέπει χρήση της AI για την προσέλκυση νέων πελατών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές κόστους 2 δισ. λιρών, οι οποίες, σύμφωνα με τον Nunn, θα επηρεάσουν και την εργασία. Όπως ανέφερε, η αλλαγή θα απαιτήσει συνέχιση της επανεκπαίδευσης του προσωπικού και νέες προσλήψεις.

Η Moody’s αναγνωρίζει ότι η τεχνολογική μετάβαση μπορεί να πλήξει εργαζομένους των οποίων η εργασία θα μπορούσε να αντικατασταθεί από νέα τεχνολογικά εργαλεία. Εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 20% έως το 2030 η AI να μπορεί να εκτελεί εργασία αντίστοιχη με εκείνη ενός ικανού εργαζομένου μεσαίου επιπέδου.