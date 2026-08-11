Ο Zuckerberg προειδοποιεί κατά της συγκέντρωσης ισχύος στην εποχή της AI

Ο Mark Zuckerberg τάχθηκε υπέρ της ευρείας διάθεσης της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση της υπερνοημοσύνης σε λίγες εταιρείες, κυβερνήσεις ή άλλα θεσμικά κέντρα θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερους κινδύνους για την κοινωνία. Σε εκτενές κείμενο, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta παρουσίασε ένα μοντέλο ανάπτυξης της AI που βασίζεται στην ατομική ενδυνάμωση, την εφεύρεση και την κατανομή της ισχύος.

Η τοποθέτηση συνέπεσε με την ανακοίνωση της νέας open source έκδοσης του μοντέλου Muse Spark της Meta. Ο Zuckerberg απέρριψε την άποψη ότι η ασφάλεια απαιτεί αυστηρό συγκεντρωτικό έλεγχο των πιο προηγμένων συστημάτων, γράφοντας ότι «η αντίληψη ότι η AI είναι τόσο επικίνδυνη ώστε ο μόνος ασφαλής δρόμος να είναι μια ακραία συγκέντρωση ισχύος μοιάζει εγγενώς προβληματική». Υποστήριξε ότι η ευρεία πρόσβαση στην υπερνοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός εξισορρόπησης της οικονομικής, πολιτικής και τεχνολογικής ισχύος.

Open source και προσωπική υπερνοημοσύνη

Στον πυρήνα της στρατηγικής που περιγράφει βρίσκεται η «προσωπική υπερνοημοσύνη», με τη Meta να επιδιώκει τη διάθεση προηγμένων AI agents σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και μικρές επιχειρήσεις. Κατά τον Zuckerberg, οι agents θα μπορούν να υποστηρίζουν τους χρήστες σε τομείς όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η υγεία, τα οικονομικά και η δημιουργία περιεχομένου, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει δωρεάν εκδόσεις και επί πληρωμή πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.

Η Meta δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το open source και ότι σχεδιάζει να επαναλάβει σύντομα τη διάθεση ορισμένων μοντέλων ανοικτού κώδικα. Ο Zuckerberg θεωρεί την ανοικτή διάθεση κρίσιμο αντίβαρο στη συγκέντρωση της AI, ενώ υποστηρίζει ότι η ευρεία χρήση προηγμένων εργαλείων μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, καθώς περισσότεροι χρήστες και οργανισμοί θα μπορούν να εντοπίζουν αδυναμίες και να προστατεύουν συστήματα.

Στο οικονομικό πεδίο, εκτιμά ότι η βασική συνεισφορά της υπερνοημοσύνης θα προέλθει περισσότερο από την εφεύρεση παρά από την αυτοματοποίηση. Προβλέπει ότι η AI μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αύξηση της απασχόλησης, καθώς μικρότερες ομάδες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να δημιουργούν περισσότερες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες, αν και αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή της εργασίας στις νέες τεχνολογίες θα είναι δύσκολη.

Ασφάλεια, κυβέρνηση και υποδομές

Για τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και βιοτρομοκρατίας, ο Zuckerberg προτείνει στενότερη συνεργασία των εταιρειών που αναπτύσσουν frontier AI με την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, εισηγείται την παροχή ενδιάμεσων εκδόσεων μοντέλων στις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μαζί με τεχνικό προσωπικό που θα βοηθά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αδυναμιών σε κρίσιμες υποδομές.

Στις βιολογικές και χημικές απειλές, υποστηρίζει ότι η πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στον έλεγχο της φυσικής παραγωγής και διανομής επικίνδυνων υλικών και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης θεραπειών. Ζητά επίσης ταχύτερες διαδικασίες από τον FDA και άλλες ρυθμιστικές αρχές, καθώς εκτιμά ότι η AI θα επιταχύνει την ανακάλυψη φαρμάκων.

Ο επικεφαλής της Meta υπερασπίστηκε και την ανάπτυξη νέων data centers, υποστηρίζοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να λαμβάνουν απτά οφέλη από αυτές τις επενδύσεις. Η εταιρεία δεσμεύεται να γίνει «water-positive» έως το 2030, αποκαθιστώντας περισσότερο νερό από όσο χρησιμοποιεί στις λεκάνες απορροής όπου δραστηριοποιείται.

Αμερικανική ηγεσία και ανεξάρτητη εποπτεία

Ο Zuckerberg συνδέει την ευρεία διάθεση της AI και με τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να ηγηθούν του παγκόσμιου open source οικοσυστήματος. Ζητά μείωση των περιορισμών που, κατά την άποψή του, δυσκολεύουν τα αμερικανικά εργαστήρια AI, καθώς και ταχύτερη ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, data centers και υποδομών που σχετίζονται με τους ημιαγωγούς.

Η Meta σχεδιάζει ταυτόχρονα μηχανισμό ανεξάρτητης εποπτείας για τις αποφάσεις διάθεσης μοντέλων. Σύμφωνα με τον Zuckerberg, στο πλαίσιο της νέας δομής διακυβέρνησης, το διοικητικό συμβούλιο της Meta θα έχει την εξουσία να εγκρίνει τα κριτήρια ασφάλειας για τη διάθεση μοντέλων και να εξετάζει εάν κάθε έκδοση συμμορφώνεται με αυτά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι αντίστοιχες δομές θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από άλλα κορυφαία εργαστήρια AI, επιμένοντας ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια εξαρτάται από μια ισορροπία ισχύος που παραμένει υπέρ των ανθρώπων.