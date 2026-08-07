Διπλασιάστηκε σε 1 χρόνο η χρήση chatbots για ειδήσεις στην Ελλάδα

Το ελληνικό κοινό απομακρύνεται από τα μέσα και ταυτόχρονα μετακινείται σε πηγές που δεν ελέγχει καμία σύνταξη. Διεθνώς, οι εκδότες απαντούν περικόπτοντας ακριβώς την ύλη που τα chatbots αναπαράγουν εύκολα.

Η ελληνική αγορά ειδήσεων βρίσκεται σε διπλή πίεση. Σύμφωνα με το Digital News Report 2026 του Reuters Institute (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στην Ελλάδα υποχώρησε στο 18%, χαμηλό ενδεκαετίας και δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ 48 αγορών. Την ίδια στιγμή, η χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης για ενημέρωση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο και έφτασε το 12%.

Τα δύο μεγέθη δεν είναι ανεξάρτητα. Δείχνουν κοινό που εγκαταλείπει τον παραδοσιακό δίαυλο χωρίς να εγκαταλείπει την ανάγκη για ενημέρωση.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Τα βασικά ευρήματα για την ελληνική αγορά:

18% εμπιστοσύνη στις ειδήσεις συνολικά – πτώση 4 μονάδων μέσα σε έναν χρόνο.

εμπιστοσύνη στις ειδήσεις συνολικά – πτώση 4 μονάδων μέσα σε έναν χρόνο. 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις ειδήσεις μερικές φορές ή συχνά.

των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αποφεύγουν τις ειδήσεις μερικές φορές ή συχνά. 12% χρησιμοποιούν πλέον chatbots AI για ενημέρωση – διπλάσιο ποσοστό από την προηγούμενη χρονιά.

χρησιμοποιούν πλέον chatbots AI για ενημέρωση – διπλάσιο ποσοστό από την προηγούμενη χρονιά. 8% πληρώνουν για ειδήσεις στο διαδίκτυο.

Η Ελλάδα βρίσκεται για πάνω από μία δεκαετία σταθερά στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης εμπιστοσύνης, με το κοινό να αποδίδει το φαινόμενο κυρίως σε πολιτικές και επιχειρηματικές επιρροές. Η αγορά χαρακτηρίζεται επίσης από κατακερματισμό ψηφιακών brands και υψηλή χρήση κοινωνικών δικτύων για ενημέρωση.

Τι αλλάζει διεθνώς

Η έκθεση Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026 του ίδιου ινστιτούτου, βασισμένη σε έρευνα σε 280 ανώτερα στελέχη συντάξεων από 51 χώρες, καταγράφει μια σαφή αναδιάταξη επενδύσεων:

+91% πρόθεση αύξησης επενδύσεων σε πρωτότυπες έρευνες.

πρόθεση αύξησης επενδύσεων σε πρωτότυπες έρευνες. +82% σε ανάλυση και πλαισίωση.

σε ανάλυση και πλαισίωση. −38% σε γενική ειδησεογραφία που τα chatbots μπορούν να αναπαράγουν εύκολα.

Παράλληλα, οι εκδότες προβλέπουν πτώση 40% στην επισκεψιμότητα από μηχανές αναζήτησης μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ η κίνηση από την αναζήτηση Google έχει ήδη μειωθεί κατά 33% παγκοσμίως. Λιγότερα από τέσσερα στα δέκα στελέχη δηλώνουν σίγουρα για τις προοπτικές της δημοσιογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ένα εύρημα που αντικρούει τη συνήθη αφήγηση: το 67% των συντάξεων δηλώνει ότι η AI δεν έχει εξοικονομήσει μέχρι στιγμής καμία θέση εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτούργησε ως μηχανισμός περικοπών· λειτούργησε ως μηχανισμός ανακατανομής χρόνου.

Πού μετακινείται πραγματικά η αξία

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα δύο σύνολα δεδομένων είναι πρακτικό: η ύλη που παράγεται εύκολα χάνει αξία, ενώ η ύλη που τεκμηριώνεται δύσκολα την κερδίζει.

Όταν ένα κοινό με 18% εμπιστοσύνη μετακινείται προς πηγές που συνοψίζουν χωρίς πάντα να αποδίδουν, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας σύνταξης δεν είναι ο όγκος παραγωγής. Είναι η ορατή προέλευση: ποιες πηγές στηρίζουν τον κάθε ισχυρισμό, πού διαφωνούν μεταξύ τους, τι βασίζεται σε μία μόνο αναφορά και τι έχει περάσει από ανθρώπινο έλεγχο.

Τέσσερα πρακτικά σημεία που μπορεί να εφαρμόσει μια σύνταξη ανεξάρτητα από εργαλεία:

Καταγράψτε την προέλευση, μην την υπονοείτε. Ο σύνδεσμος προς την αρχική πηγή είναι φθηνότερος από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Ξεχωρίστε το επιβεβαιωμένο από το φερόμενο. Οι διαφωνίες μεταξύ πηγών είναι πληροφορία, όχι θόρυβος προς εξομάλυνση. Ορίστε ρητά σημεία ελέγχου. Ποια θέματα δεν φεύγουν ποτέ χωρίς δεύτερο μάτι· η απάντηση πρέπει να είναι γραμμένη, όχι υπονοούμενη. Μετρήστε τι δεν δημοσιεύσατε. Η ύλη που απορρίφθηκε στον έλεγχο είναι δείκτης ποιότητας διαδικασίας.

Το πλαίσιο για την ErmisAI

Η ErmisAI αναπτύσσεται πάνω σε αυτή ακριβώς την παραδοχή: ότι το χρήσιμο σημείο εφαρμογής της AI στην σύνταξη είναι η επαναλαμβανόμενη, τεκμηριωμένη παραγωγή περιεχομένου – όχι η απόφαση για το τι δημοσιεύεται.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως συντακτική ροή με συγκεκριμένα στάδια: παρακολούθηση επιλεγμένων πηγών → ομαδοποίηση συναφούς κάλυψης → προετοιμασία τοπικά προσαρμοσμένου προσχεδίου με συνδεδεμένο υλικό πηγών → συντακτικός έλεγχος → εγκεκριμένη δημοσίευση.

Πρακτικά χαρακτηριστικά:

κατάλογος με πάνω από 1.000 ενεργές πηγές που η κάθε σύνταξη επιλέγει και ελέγχει,

που η κάθε σύνταξη επιλέγει και ελέγχει, σύνθεση σε 10 γλώσσες , με τη γλώσσα παραγωγή άρθρων να αποτελεί ρύθμιση της σύνταξης και όχι αυτόματο παράγωγο της πηγής,

, με τη γλώσσα παραγωγή άρθρων να αποτελεί ρύθμιση της σύνταξης και όχι αυτόματο παράγωγο της πηγής, κάθε ιστορία περνά από συντακτικό έλεγχο πριν από οποιαδήποτε παράδοση – δεν υπάρχει αυτόματη δημοσίευση,

– δεν υπάρχει αυτόματη δημοσίευση, παράδοση σε WordPress, σε CMS μέσω API και μέσω webhooks, ανάλογα με το πλάνο συνδρομής.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι το κοινό δεν έφυγε επειδή έλειπε το κείμενο. Έφυγε επειδή έλειπε ο λόγος να το εμπιστευτεί», σημειώνει ο Δομίνικος Πρίτης, ιδρυτής της ErmisAI. «Ένα σύστημα που παράγει περισσότερα άρθρα δεν λύνει αυτό το πρόβλημα – μπορεί και να το επιδεινώσει. Αυτό που έχει νόημα είναι να μειώσεις τον χρόνο που ξοδεύει ένας συντάκτης ψάχνοντας υλικό, ώστε να μείνει περισσότερος χρόνος εκεί που κρίνεται η αξιοπιστία: στον έλεγχο. Η τελική απόφαση παραμένει ανθρώπινη, και αυτό είναι σχεδιαστική επιλογή, όχι περιορισμός της τρέχουσας έκδοσης.»

Διαθεσιμότητα

Η ErmisAI λειτουργεί αυτή την περίοδο με λίστα αναμονής, με σταδιακή ένταξη συντακτικών ομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο ermisai.com. Η ErmisAI είναι πλατφόρμα συντακτικής ροής εργασίας για εκδότες, με αντικείμενο την παρακολούθηση πηγών, τη σύνθεση ιστοριών με τεκμηρίωση, τον συντακτικό έλεγχο και την παράδοση σε συστήματα δημοσίευσης. Αναπτύσσεται από την Entro314 Labs P.C. με έδρα την Αθήνα. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι διακριτή από τα δικαιώματα χρήσης περιεχομένου· η κάθε σύνταξη παραμένει υπεύθυνη για τα δικαιώματα του υλικού που επεξεργάζεται και δημοσιεύει.