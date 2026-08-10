Η νέα σειρά Samsung Galaxy Ζ ήρθε στη Nova

Η Nova, ανακοινώνει την διαθεσιμότητα της νέα γενιάς Samsung Galaxy Z σε όλα τα καταστήματα Nova και ηλεκτρονικά στο nova.gr.

Τα πολυαναμενόμενα smartphones Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Z Fold8 | Z Flip8 έφτασαν στη Nova και οι καταναλωτές μπορούν πλέον να τα προμηθευτούν με όφελος 15% σε Galaxy wearables & tablets2 με ταυτόχρονη αγορά. Η νέα γενιά Samsung Galaxy Z αποτελεί την ιδανική πρόταση για όσους αγαπούν τα social media, τη φωτογραφία και την υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, premium κατασκευή και μοναδικές δυνατότητες AI.

Το Samsung Galaxy Z Flip8 διατίθεται από 1.349€, το Samsung Galaxy Ζ Fold8 από 2.079€ και το Samsung Galaxy Ζ Fold8 Ultra από 2.279€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν σε όλα τα καταστήματα Nova με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα προγράμματα “Unlimited +40GB” και “Unlimited All” σε μοναδική τιμή μέσα από το nova.gr.

Η σειρά εισάγει το Galaxy Z Fold8, το οποίο διαθέτει έναν νέο και συναρπαστικό σχεδιασμό (form factor). Το νέο lineup περιλαμβάνει επίσης το Galaxy Z Fold8 Ultra, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά το πρότυπο «Ultra» της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphone της. Δίπλα τους, το Galaxy Z Flip8 που σχεδιάστηκε για προσωπική έκφραση και γρήγορη αλληλεπίδραση κάθε στιγμή της ημέρας.

Τα τρία νέα μοντέλα της σειράς Galaxy Z διαθέτουν κάμερες υψηλής ευκρίνειας με λειτουργίες όπως το Dual Recording, το My FanCam και το Nightography, που προσφέρει εντυπωσιακές λήψεις ακόμη και τη νύχτα. Η νέα τεχνολογία Flex Titanium ενισχύει την ανθεκτικότητα της συσκευής μειώνοντας παράλληλα την ορατότητα της αναδίπλωσης της οθόνης. Επιπροσθέτως, η νέα σειρά Samsung Galaxy Z εισάγει μια νέα γενιά εμειριών Agentic AI σχεδιασμένη ειδικά για αναδιπλούμενες συσκευές. Τέλος, η Samsung δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και το απόρρητο, μέσω του Samsung Knox, του Knox Vault και του KEEP, που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τόσο στη συσκευή όσο και στο cloud.

Η νέα σειρά Galaxy Z φέρνει τα οφέλη του AI πιο κοντά στην καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν δοκιμή του Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει 5 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud (αξίας€22.99/μήνα).

Το Galaxy Z Flip8 διατίθεται στις χρωματικές επιλογές Pink, Graphite και Cream, το Galaxy Fold8 σε Lavender, Graphite και Cream και το Galaxy Z Fold8 Ultra σε Violet Shadow, Graphite και Cream. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova.