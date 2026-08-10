Η νέα σειρά foldables της Samsung διαθέσιμη στη Vodafone

Η νέα γενιά αναδιπλούμενων smartphones της Samsung, Galaxy Z, και τα Samsung Galaxy Watches είναι διαθέσιμα στα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν ακόμη πιο εύκολα το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, με δυνατότητα εξόφλησης σε έως 36 άτοκες δόσεις μέσω της υπηρεσίας Vodafone Flex.

Τα Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra και Galaxy Z Flip8 φέρνουν τις πιο προηγμένες δυνατότητες Galaxy AI, αναβαθμισμένες επιδόσεις και καινοτόμο σχεδιασμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας. Το Samsung Galaxy Z Flip8 διατίθεται από 1.349€ ή σε 36 δόσεις των 37,47€/μήνα, το Samsung Galaxy Z Fold8 από 2.079€ ή σε 36 δόσεις των 57,75€/μήνα και το Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra από 2.279€ ή σε 36 δόσεις των 63,31€/μήνα.

Τα Samsung Galaxy Watches συμπληρώνουν το ανανεωμένο οικοσύστημα Galaxy, προσφέροντας προηγμένες λειτουργίες ευεξίας, παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και καθημερινής συνδεσιμότητας και είναι διαθέσιμα από 11,36€/μήνα.

Με την αγορά κάθε νέου foldable Samsung προσφέρεται δωρεάν για 6 μήνες το Google AI Pro, αλλά και όφελος 15% για ταυτόχρονη αγορά Samsung Galaxy Wearable ή Tablet. Επιπλέον, το πρόγραμμα Tech Insurance προσφέρει προστασία της συσκευής από 4,99€ τον μήνα.

Στα καταστήματα Vodafone, η εξειδικευμένη ομάδα τεχνολογίας Tech Heroes βοηθά τους καταναλωτές να γνωρίσουν στην πράξη τις δυνατότητες του Galaxy AI και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες συσκευές της Samsung. Περισσότερες πληροφορίες: Samsung Z Foldables