Την Τρίτη 18/8 στο Παλαιό Φάληρο η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Βαρουτά

Την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 11:30, στο Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτρη Βαρουτά, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδιαστικά σε ηλικία 56 ετών.

Ο Δημήτρης Βαρουτάς βρισκόταν σε διακοπές στη Μυτιλήνη, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΕΤΤ τον Μάιο του 2026, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026 είχε διατελέσει Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Επιτροπής. Στο παρελθόν είχε επίσης υπηρετήσει στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, όπου υπηρετούσε από το 2005, με διδακτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ευρυζωνικών δικτύων και της τεχνοοικονομικής αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τον Σεπτέμβριο του 2025 του απονεμήθηκε Έδρα Jean Monnet με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές.

Το επιστημονικό του έργο περιλάμβανε περισσότερες από 170 δημοσιεύσεις, ενώ ήταν Senior Member του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ήταν πτυχιούχος Φυσικής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο.