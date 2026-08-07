Επίσημη κυκλοφορία των Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Watch Ultra2 και Watch9 από τη Samsung

Η Samsung ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία της νέας σειράς Galaxy Z και των νέων Galaxy Watch. Τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Watch Ultra2 και Watch9 είναι διαθέσιμα μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας, καταστημάτων λιανικής, καθώς και μέσα από το Samsung.com/gr. Οι πωλήσεις ξεκινούν επίσημα σήμερα, 7 Αυγούστου, σε επιλεγμένες αγορές, με σταδιακή επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Νέα Σειρά Galaxy Z: Τρεις Ξεχωριστές Εμπειρίες Foldable

H νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει στους χρήστες περισσότερες επιλογές από ποτέ, μέσα από τρεις ξεχωριστές εμπειρίες που σχεδιάστηκαν για να προσαρμόζονται σε κάθε lifestyle.

Το Galaxy Z Fold8 σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον τρόπο που οι χρήστες εξερευνούν, ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο. Οι αναλογίες της οθόνης του είναι ειδικά μελετημένες ώστε να διευκολύνουν τη φυσική χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας – από γρήγορες αλληλεπιδράσεις στην ευρύτερη εξωτερική οθόνη, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων και η παρακολούθηση βίντεο μικρής διάρκειας, μέχρι την καθηλωτική προβολή, ανάγνωση και gaming στην κύρια οθόνη αναλογίας 4:3. Μέσω του Gemini Notebook, οι χρήστες μπορούν να συγκεντρώσουν σημειώσεις, εικόνες, ηχογραφήσεις, αρχεία και έγγραφα σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας, για να συλλέξουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Ζυγίζοντας μόλις 201 γραμμάρια, αποτελεί το πιο ελαφρύ Galaxy Z Fold της Samsung μέχρι σήμερα. Παράλληλα, η νέα τεχνολογία Flex Titanium της Samsung εισάγει μια δομή οθόνης με βάση το τιτάνιο, σχεδιασμένη να κάνει τις αναδιπλούμενες συσκευές λεπτές, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους.

Το Galaxy Z Fold8 Ultra φέρνει για πρώτη φορά το πρότυπο “Ultra” της σειράς Galaxy στα αναδιπλούμενα smartphones. Συνδυάζει έναν ευρύ χώρο εργασίας με ένα προηγμένο σύστημα κάμερας και επιδόσεις ειδικά σχεδιασμένες για απαιτητικές δημιουργικές εργασίες. Η εκτεταμένη κύρια οθόνη 8 ιντσών προσφέρει ευρύ χώρο για multitasking, ενώ η λειτουργία Now Nudge, στις υποστηριζόμενες γλώσσες, βοηθά τους χρήστες να περάσουν άμεσα από τη συζήτηση στην πράξη, προτείνοντας τα κατάλληλα επόμενα βήματα στις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Η κύρια κάμερα 200MP υποστηρίζει πλέον τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) στα 200MP για να αποδώσει πλούσιες λεπτομέρειες, ζωντανά χρώματα και εκπληκτική ευκρίνεια. Η νέα υπερευρυγώνια (ultra-wide) κάμερα 50MP προσφέρει ευελιξία για ευρύτερα πλάνα και λήψεις macro, επιτρέποντας στους χρήστες να αποτυπώνουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας μόνο μία συσκευή. Στα Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 και Galaxy Z Flip8, η λειτουργία Dual Recording καταγράφει ταυτόχρονα τόσο τη δράση όσο και την αντίδραση του χρήστη, ενώ το My FanCam εντοπίζει και καδράρει αυτόματα το επιλεγμένο θέμα.

Το Galaxy Z Fold8 Ultra ενσωματώνει μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση 45W και ένα διευρυμένο σύστημα ψύξης από γραφίτη. Όλα αυτά στεγάζονται στον πιο λεπτό σχεδιασμό Z Fold, με πάχος μόλις 4,1 χιλιοστά (όταν είναι ανοιχτό) και βάρος 215 γραμμάρια.

Το Galaxy Z Flip8, το πιο κομψό Flip που έχει παρουσιάσει ποτέ η Samsung, είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ελευθερία έκφρασης και γρήγορη αλληλεπίδραση εν κινήσει. Η οθόνη FlexWindow φέρνει εφαρμογές, πληροφορίες και έξυπνη βοήθεια απευθείας στην εξωτερική οθόνη. Με τη λειτουργία Now Brief, οι χρήστες λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες με βάση το πρόγραμμα, τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, έχουν άμεση πρόσβαση στο Gemini από την οθόνη FlexWindow, είτε μέσω του πλαϊνού πλήκτρου είτε με φυσικές φωνητικές εντολές, καθιστώντας ευκολότερη την εκτέλεση εργασιών. Το Galaxy Z Flip8 αναβαθμίζει τη χαρακτηριστική εμπειρία κάμερας της σειράς Flip με αισθητήρα 50MP, τη μηχανή ProVisual Engine και τις λειτουργίες FlexCam, κάνοντας εύκολη τη λήψη, την προεπισκόπηση και τον διαμοιρασμό επαγγελματικών φωτογραφιών και βίντεο από πολλαπλές, ευέλικτες γωνίες.

Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9: Διαχείριση της Υγείας από τον Καρπό

Τα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 επεκτείνουν την εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy, μετατρέποντας τα καθημερινά δεδομένα υγείας σε ουσιαστική και πρακτική καθοδήγηση. Και τα δύο smartwatches τροφοδοτούνται από την πλατφόρμα Snapdragon Wear® Elite, προσφέροντας συνεχή παρακολούθηση της υγείας με βελτιωμένη απόδοση, άνεση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το Galaxy Watch Ultra2 είναι σχεδιασμένο για περιπέτειες στη φύση και για χρήστες με υψηλές απαιτήσεις που αναζητούν αυτονομία, ανθεκτικότητα και ακρίβεια στις μετρήσεις. Διαθέσιμο σε διάσταση 47mm, ενσωματώνει μπαταρία 800 mAh, οθόνη με φωτεινότητα έως 5.000 nits, αντικραδασμικό περίβλημα από τιτάνιο και εξειδικευμένες λειτουργίες για υπαίθρια αθλήματα, όπως το Ορεινό Τρέξιμο (Trail Run). Επίσης, φέρει πιστοποιήσεις IP69K και 10 ATM, καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13319.

Το Galaxy Watch9 αποτελεί τον καθημερινό σύντροφο ευεξίας, για όσους επιθυμούν να χτίσουν υγιεινές συνήθειες, παρακολουθώντας σταθερά τη δραστηριότητα και τον ύπνο τους. Κυκλοφορεί σε μεγέθη 40mm και 44mm και διαθέτει ελαφρύ περίβλημα από αλουμίνιο, σχεδιασμό που εξασφαλίζει άνεση για χρήση όλο το 24ωρο, οθόνη με φωτεινότητα έως 3.000 nits και προηγμένες λειτουργίες, όπως Ζωτικές Ενδείξεις, Βαθμολογία Καρδιακής Υγείας, Ημερήσιο Καρδιαγγειακό Φορτίο, Δείκτη Φυσικής Κατάστασης και Έλεγχο Ακοής.

Μαζί με τη νέα σειρά Galaxy Z, τα Galaxy Watch Ultra2 και Watch9 διευρύνουν το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Samsung, προσφέροντας μια συνδεδεμένη εμπειρία μεταξύ smartphone και smartwatch.

Διαθεσιμότητα

Από τις 7 Αυγούστου, τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 και Flip8 θα είναι διαθέσιμα μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας, καταστημάτων λιανικής, του Samsung.com και των Samsung Experience Stores σε 106 αγορές παγκοσμίως.

Οι πελάτες που θα αποκτήσουν μια νέα συσκευή της σειράς Galaxy Z θα λάβουν μια δοκιμαστική συνδρομή έξι μηνών στο Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει 5TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, συνολικής αξίας € 131.94 EUR. Με αυτή την εκτεταμένη πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά τους στις αναδιπλούμενες συσκευές τους.

Η μετάβαση στο οικοσύστημα Galaxy είναι πλέον πιο εύκολη, χάρη σε μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία μεταφοράς δεδομένων. Με το αναβαθμισμένο Smart Switch, οι χρήστες iOS μπορούν να σαρώσουν έναν κωδικό QR στην τρέχουσα συσκευή τους και να μεταφέρουν ασύρματα τα δεδομένα τους, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσουν πρόσθετη εφαρμογή. Το Smart Switch υποστηρίζει πλέον τη μεταφορά περισσότερων τύπων δεδομένων – όπως κωδικούς πρόσβασης, ιστορικό κλήσεων, ρυθμίσεις προσβασιμότητας και πληροφορίες eSIM – μειώνοντας δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για το στήσιμο μιας νέας συσκευής. Επίσης, χάρη στη νέα συμβατότητα μεταξύ Quick Share και AirDrop, οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν αρχεία αμφίδρομα και απρόσκοπτα μεταξύ συσκευών iOS και Galaxy.

Τα Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9 θα είναι, αντίστοιχα, διαθέσιμα από τις 7 Αυγούστου σε 106 αγορές παγκοσμίως, μέσα από τα επίσημα δίκτυα συνεργατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες των νέων Galaxy Watches έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε δοκιμή 60 ημερών στο Strava για να παρακολουθούν τις προπονήσεις τους από τον καρπό τους. Οι όροι, η επιλεξιμότητα και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.