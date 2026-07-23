Άλμα ταχυτήτων στα σταθερά δίκτυα και 205.955 παράπονα προς τους παρόχους κατέγραψε η ΕΕΤΤ το 2025

Σημαντική άνοδο των ταχυτήτων στα σταθερά δίκτυα, μικρότερη βελτίωση στα κινητά και 205.955 παράπονα για προβλήματα απόδοσης καταγράφει η ΕΕΤΤ για το 2025.

Η Έκθεση για το Ανοικτό Διαδίκτυο που δημοσιοποίησε χθες δείχνει ότι οι συνδέσεις έγιναν ταχύτερες και η καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων περιορίστηκε. Παραμένουν, ωστόσο, οι πολιτικές ορθής χρήσης στα απεριόριστα προγράμματα, τα μέτρα διαχείρισης της συμφόρησης, οι φραγές περιεχομένου και οι δεσμεύσεις στη χρήση εξοπλισμού.

Με βάση τις μετρήσεις της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ, η μέση ταχύτητα καθόδου στα σταθερά δίκτυα διαμορφώθηκε το 2025 σε 163,82 Mbps, αυξημένη κατά 47,66% σε σχέση με το 2024. Τα ανοικτά δεδομένα της Ookla δίνουν σταθμισμένη μέση ταχύτητα 135,97 Mbps, με άνοδο 57,66%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στη ροή ανόδου, κυρίως λόγω της αναβάθμισης των ονομαστικών ταχυτήτων. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΡΙΩΝ, η μέση επίδοση έφθασε τα 80,38 Mbps, αυξημένη κατά 219,21%, και κατά την Ookla τα 66,08 Mbps, με άνοδο 198,87%.

Πιο περιορισμένη ήταν η πρόοδος στα κινητά δίκτυα. Η σταθμισμένη μέση τιμή των μετρήσεων της Ookla ανήλθε σε 162,97 Mbps στη ροή καθόδου και σε 25,11 Mbps στη ροή ανόδου. Οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 18,58% και 8,84%.

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων. Στα στοιχεία της Ookla η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση υποχώρησε στα 18,33 χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms) στα σταθερά δίκτυα και στα 29,4 ms στα κινητά, μειωμένη κατά 14,46% και 6,87% αντιστοίχως. Στην πλατφόρμα ΥΠΕΡΙΩΝ διαμορφώθηκε σε 24,67 ms για τις σταθερές συνδέσεις, καταγράφοντας πτώση 16,51%.

Οι υψηλότερες ταχύτητες στα σταθερά δίκτυα εντοπίζονται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Στα κινητά προηγείται η Αττική, εξέλιξη που αντανακλά τη μεγαλύτερη εξάπλωση των συνδέσεων οπτικών ινών και των δικτύων πέμπτης γενιάς, 5G, στις συγκεκριμένες περιοχές.

Παρά την αναβάθμιση των επιδόσεων, σημαντικός αριθμός απεριόριστων προγραμμάτων εξακολουθεί να περιλαμβάνει περιορισμούς ταχύτητας στο πλαίσιο πολιτικών ορθής χρήσης. Τα σχετικά προγράμματα μειώθηκαν σε 35, από 39 το 2024. Αυξήθηκαν, όμως, από πέντε σε οκτώ εκείνα της σταθερής ασύρματης πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA) που προβλέπουν ανάλογους όρους.

Το συνηθέστερο όριο κατανάλωσης είναι τα 300 GB/μήνα, με την ταχύτητα καθόδου να περιορίζεται σε περίπου 8 Mbps μετά την εφαρμογή του περιορισμού. Σε κινητά δίκτυα, ορισμένοι πάροχοι λαμβάνουν επίσης μέτρα διαχείρισης της συμφόρησης για χρήστες με υψηλή κατανάλωση ή για συνδέσεις 4G και 5G FWA.

Αύξηση σημείωσαν και οι φραγές παράνομου περιεχομένου. Για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια επιβλήθηκαν 3.052 φραγές ονομάτων χώρου, έναντι 2.679 το 2024, με άνοδο 13,9%. Για προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόστηκαν 900 φραγές ονομάτων χώρου και διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Internet Protocol – IP), από 833 έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένες κατά 8,04%.

Οι πάροχοι συνεχίζουν να εφαρμόζουν φραγές κίνησης για λόγους ασφάλειας και ακεραιότητας των δικτύων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μόνιμοι αποκλεισμοί συγκεκριμένων θυρών και πρωτοκόλλων στην εισερχόμενη κίνηση, καθώς και δυναμικές παρεμβάσεις σε θύρες, πρωτόκολλα, διευθύνσεις IP ή ονόματα χώρου.

Σε περίπτωση ανίχνευσης κυβερνοεπίθεσης μπορεί να ενεργοποιείται φιλτράρισμα ή αναδρομολόγηση της εξερχόμενης κίνησης. Εφαρμόζονται ακόμη προγράμματα ασφαλούς περιήγησης και γονικού ελέγχου για την προστασία του περιεχομένου.

Περιορισμοί διαπιστώνονται και στη χρήση εξοπλισμού. Οι συνδρομητές που συνδέονται μέσω μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου κλίμακας παρόχου (Carrier-Grade Network Address Translation – Carrier-Grade NAT) αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εγκατάσταση εξυπηρετητών και στην προώθηση θυρών (port forwarding).

Στους ασύρματους και υβριδικούς δρομολογητές 4G και 5G FWA εφαρμόζονται γεωχωρικοί περιορισμοί, ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο στη δηλωμένη διεύθυνση. Σε ορισμένες περιπτώσεις κλειδώνεται και η κάρτα SIM, χωρίς να παρέχεται στον συνδρομητή η δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητου εξοπλισμού.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες αναβαθμισμένης ποιότητας αφορούν κυρίως τους διαφορετικούς τύπους φωνής μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Voice over Internet Protocol – VoIP). Σε αυτούς περιλαμβάνονται το κλασικό VoIP, η φωνή μέσω δικτύων LTE (Voice over LTE – VoLTE), η φωνή μέσω ραδιοδικτύου 5G (Voice over New Radio – VoNR) και η φωνή μέσω ασύρματου δικτύου (Voice over Wi-Fi – VoWiFi).

Υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Internet Protocol Television – IPTV) και εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network – VPN) με αναβαθμισμένη ποιότητα παρέχονται μόλις από έναν στους τέσσερις παρόχους. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε και εξειδικευμένη υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου στο υπολογιστικό νέφος (cloud Private Branch Exchange – cloud PBX).

Όλοι οι πάροχοι εφαρμόζουν μηδενική χρέωση δεδομένων για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την ενημέρωση υπολοίπου, την ανανέωση πακέτων και τις μετρήσεις ταχύτητας. Ένας πάροχος δεν χρεώνει επίσης την κίνηση προς τις ιστοσελίδες του 112, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερα υψηλός παραμένει ο αριθμός των παραπόνων για ταχύτητες ή άλλα προβλήματα απόδοσης. Ο ΟΤΕ, η Vodafone, η Nova και η Inalan κατέγραψαν συνολικά 205.955 παράπονα το 2025. Από αυτά, 143.021 αφορούσαν σταθερά δίκτυα και 62.934 κινητά.

Οι πάροχοι πραγματοποίησαν 140.655 ελέγχους απόκλισης, εκ των οποίων 92.222 στις σταθερές συνδέσεις και 48.433 στις κινητές. Οι επιβεβαιωμένες αποκλίσεις έφθασαν τις 137.649, με 89.220 περιπτώσεις στα σταθερά δίκτυα και 48.429 στα κινητά.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστούν οι έλεγχοι σε νέους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας. Έως το τέλος του 2026 προβλέπεται επίσης να ολοκληρωθεί η εκστρατεία μετρήσεων της Αρχής για την επαλήθευση των χαρτών ταχυτήτων κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, αναμένεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαδικασίας καταγραφής και ελέγχου των παραπόνων που αφορούν τις ταχύτητες.