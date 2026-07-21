Microsoft και Mistral επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην ευρωπαϊκή ΤΝ

Η Microsoft και η Mistral ανακοίνωσαν συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων= για την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της γαλλικής εταιρείας στην Ευρώπη. Η Microsoft θα αξιοποιήσει μέρος της νέας υπολογιστικής ισχύος GPU της Mistral για την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud και AI, ενώ τα μοντέλα της Mistral είναι πλέον διαθέσιμα σε πλατφόρμες του αμερικανικού ομίλου.

Η συμφωνία συνδέει την αύξηση της ευρωπαϊκής υπολογιστικής ικανότητας με την παροχή μοντέλων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που λειτουργούν υπό αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις. Οι δύο εταιρείες αναφέρουν ότι οι πελάτες θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές από το δημόσιο cloud έως περιβάλλοντα που ελέγχονται από τον ίδιο τον πελάτη ή λειτουργούν πλήρως αποσυνδεδεμένα από εξωτερικά δίκτυα.

Υπολογιστική ισχύς για την ευρωπαϊκή αγορά

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η επέκταση της υποδομής GPU της Mistral στην Ευρώπη. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσθέσει χιλιάδες GPU NVIDIA Vera Rubin, ώστε να αυξηθεί η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς για εκπαίδευση μοντέλων, εξαγωγή συμπερασμάτων και ανάπτυξη εφαρμογών σε μεγάλη κλίμακα. Η Microsoft θα χρησιμοποιεί τμήμα αυτής της υποδομής για την κάλυψη της ζήτησης στις υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης της.

Η Microsoft εντάσσει τη συμφωνία στη στρατηγική της για συνδυασμό ιδιόκτητων κέντρων δεδομένων, μισθωμένων εγκαταστάσεων και συνεργασιών με τρίτους παρόχους. Κατά την εταιρεία, η προσθήκη της υποδομής της Mistral διευρύνει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη και συνδέεται με τις ψηφιακές δεσμεύσεις που είχε ανακοινώσει το 2025. Ο Ian Buck της NVIDIA ανέφερε ότι η ανάπτυξη συστημάτων Vera Rubin σε μεγάλη κλίμακα θα προσφέρει υπολογιστικούς πόρους για εφαρμογές επόμενης γενιάς.

Μοντέλα της Mistral στις πλατφόρμες Microsoft

Τα μοντέλα Mistral Medium 3.5 και OCR 4 είναι πλέον διαθέσιμα στο Microsoft Foundry. Το πρώτο προσφέρεται ως μοντέλο ανοιχτών βαρών σε διαχειριζόμενο περιβάλλον Azure, με δυνατότητες προσαρμογής και ανάπτυξης εφαρμογών. Το OCR 4 προορίζεται για ροές επεξεργασίας δομημένων εγγράφων και για εφαρμογές που χρησιμοποιούν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Το Medium 3.5 προστέθηκε επίσης στο Copilot Studio, δίνοντας στις επιχειρησιακές ομάδες τη δυνατότητα επιλογής μοντέλου ανά χρήση, με μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης για την επεξεργασία των δεδομένων. Η Mistral και η Microsoft συνδέουν αυτή την επιλογή με τις απαιτήσεις οργανισμών που χρειάζονται έλεγχο του τόπου λειτουργίας των εφαρμογών και της διαχείρισης κρίσιμων φόρτων εργασίας.

Κοινή λειτουργία από cloud έως άκρη

Η Microsoft παρουσιάζει το Foundry και το Foundry Local ως κοινό περιβάλλον ανάπτυξης, με ίδια μοντέλα, εργαλεία, API και ροές εργασίας. Το Foundry Local επεκτείνει αυτή την εμπειρία στο Azure Local, ώστε εφαρμογές να λειτουργούν κοντά στα δεδομένα, στους χρήστες ή στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Η υποδομή καλύπτει τρία επίπεδα ανάπτυξης: υπηρεσίες στο Azure, περιβάλλοντα Azure Local που διατηρούν σύνδεση με υπηρεσίες Azure και εγκαταστάσεις Azure Local που λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερική συνδεσιμότητα. Η κοινή πλατφόρμα στοχεύει να περιορίσει την ανάγκη ανασχεδιασμού εφαρμογών ανά περιβάλλον, διατηρώντας διαφορετικά επίπεδα ελέγχου, ανθεκτικότητας και συνδεσιμότητας.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν παράλληλα κοινή εμπορική προσέγγιση στην Ευρώπη και διεθνώς, με χρηματοδότηση δοκιμαστικών έργων, πιστώσεις Azure και εργαστήρια για πελάτες. Η στόχευση αφορά, μεταξύ άλλων, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία, υγεία και κρίσιμες υποδομές, όπου ζητήματα απορρήτου, τοπικής επεξεργασίας, επιχειρησιακής συνέχειας και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας επηρεάζουν την επιλογή τεχνολογικής αρχιτεκτονικής.