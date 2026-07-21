EOS Capital Partners και Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

Νέους στρατηγικούς επενδυτές αποκτά η Nova ICT, με την είσοδο της EOS Capital Partners και του Latsco Family Office στο μετοχικό της κεφάλαιο. Οι δύο επενδυτές αποκτούν από κοινού το 30% της εταιρείας, σε μια εξέλιξη που ενισχύει τη χρηματοδοτική και επιχειρηματική της βάση, καθώς διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς του 100% της Nova ICT από τη Motor Oil, η οποία είχε ανακοινώσει ότι η θυγατρική της, Ireon Technologies, θα διαθέσει μέρος της συμμετοχής της σε στρατηγικούς επενδυτές, με στόχο να διατηρήσει τελικά ποσοστό μεταξύ 10% και 20% στην εταιρεία.

Η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης της Nova ICT, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς αναδόχους έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία και στον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έργα που αφορούν την υγεία, την άμυνα, την πολιτική προστασία, την ψηφιοποίηση αρχείων, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities), τις έξυπνες πόλεις (smart cities), τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και επεκτείνει σταδιακά τη δραστηριότητά της σε διασυνοριακά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη. Το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 131,96 εκατ. ευρώ, έναντι 61,64 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες διαμορφώθηκαν στα 123,65 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 15,24 εκατ. ευρώ, από 6,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφθασαν τα 11,26 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 126%.

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι κομβικό σημείο θα αποτελέσει η ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, προχωρά στη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) και σχεδιάζει την επέκταση της δραστηριότητάς της στις αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία της Motor Oil με την EOS Capital Partners και το Latsco Family Office αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της Nova ICT, αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία της διοικητικής ομάδας όσο και την πρόσβαση των νέων μετόχων σε κεφάλαια και επιχειρηματικά δίκτυα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ανέφερε σχετικά ότι η είσοδος των νέων μετόχων ενισχύει τη θεσμική και κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.