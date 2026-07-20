Weekly Telecom: Δορυφόροι made in Greece, AI με κανόνες και δίκτυα με ταχύτητα!

«Το Διαδίκτυο είναι για όλους», είχε πει ο Βιντ Σερφ, ένας από τους «πατέρες του Διαδικτύου» και συνδημιουργός του πρωτοκόλλου TCP/IP. Η φράση αποκτά σήμερα πρακτικό περιεχόμενο: η συνδεσιμότητα κρίνεται από την ποιότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητά της. Το καλό speed test είναι η αρχή, όχι το τέλος ◆ Το Διαδίκτυο δεν είναι πλέον για να βλέπουμε Netflix ή να ανεβάζουμε stories. Ενηλικιώθηκε και είναι πλέον μία κρίσιμη υποδομή ◆ Η Ελλάδα καταγράφει την καλύτερη απόδοση σταθερής πλοήγησης μεταξύ χωρών με συγκρίσιμο ΑΕΠ ανά κάτοικο, αποτέλεσμα που επαναφέρει στο προσκήνιο τις επενδύσεις στις οπτικές ίνες. Το screenshot του speed test είναι ωραίο για τα social, η πραγματική δοκιμασία όμως έρχεται όταν το δίκτυο «πιέζεται» ◆ Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόταση του Κυριάκου Πιερρακάκη, προέδρου του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για κοινό συντονισμό των δημοπρασιών φάσματος συνδέει τα τηλεπικοινωνιακά έσοδα με στρατηγικές επενδύσεις της ΕΕ. Το φάσμα παύει να μοιάζει με τεχνική υποσημείωση και μπαίνει στο τραπέζι της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με την Ελλάδα «να δίνει τα φώτα της»!

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