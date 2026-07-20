ΕΕΤΤ: Σε νέο σχεδιασμό για τη δημοπράτηση του φάσματος με το βλέμμα στον τέταρτο πάροχο

Νέο σχεδιασμό για τη δημοπράτηση του φάσματος δρομολογεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), επανεξετάζοντας βασικές παραμέτρους της διαδικασίας μετά τα νέα δεδομένα που ανέδειξε η δημόσια διαβούλευση και κυρίως το ενδιαφέρον της ΔΕΗ, μέσω της FiberGrid, να εισέλθει στην αγορά ως τέταρτος πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η Αρχή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία ανάθεσης σχετικής μελέτης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις αλλαγές στη δημοπράτηση. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον όχι μόνο η ανακατανομή του φάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz, αλλά και η πιθανή ένταξη δικαιωμάτων χρήσης που λήγουν σε μεταγενέστερο χρόνο, στο πλαίσιο του συνολικού επανασχεδιασμού της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του infocom, οι παρεμβάσεις που εξετάζονται δεν περιορίζονται στο εύρος του διαθέσιμου φάσματος, αλλά αφορούν συνολικά τη δομή της δημοπράτησης. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μία νέα κατανομή των συχνοτήτων που θα μπορεί να υποστηρίξει την ενδεχόμενη είσοδο ενός τέταρτου παρόχου, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων στις υποδομές των υφιστάμενων παρόχων, εφόσον απαιτηθούν αλλαγές στην κατανομή του φάσματος.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τους ΟΤΕ, Vodafone και Nova. Όπως εκτιμάται, το θέμα αναμένεται να τεθεί το προσεχές διάστημα και σε κυβερνητικό επίπεδο από τις διοικήσεις των μητρικών ομίλων Deutsche Telekom, Vodafone Group και United Group. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τρεις πάροχοι έχουν επενδύσει διαχρονικά σημαντικά κεφάλαια τόσο για την απόκτηση φάσματος όσο και για την ανάπτυξη των δικτύων τους και ζητούν ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν με ασφάλεια τις επόμενες επενδύσεις τους.

Στις επισημάνσεις τους περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, η οποία επεκτείνεται δυναμικά στις τηλεπικοινωνίες μέσω της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών μέχρι τα σπίτια (FTTH), συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό το ελληνικό Δημόσιο.

Εξετάζονται ακόμη εναλλακτικά σενάρια και μηχανισμοί που θα επιτρέπουν μελλοντικές προσαρμογές στην κατανομή του φάσματος, εφόσον μεταβληθούν εκ νέου τα δεδομένα της αγοράς. Ένα από τα σενάρια που λαμβάνονται υπόψη είναι η πιθανότητα η αγορά να επιστρέψει από τέσσερις (εφόσον βεβαίως η ΔΕΗ κάνει βήματα και στην κινητή) σε τρεις παρόχους, λόγω συγχώνευσης ή άλλης εταιρικής εξέλιξης.

Τη διαχείριση της άσκησης αυτής αναλαμβάνει η νέα ολομέλεια της ΕΕΤΤ, με επικεφαλής τον Δημήτρη Βαρουτά, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν αντιπρόεδρος της Αρχής με αρμοδιότητα τις τηλεπικοινωνίες.

Η ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται και το ενδεχόμενο περιορισμένης παράτασης των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης που λήγουν το 2027, με πιθανότερο σενάριο μία εξάμηνη παράταση.

Η FiberGrid συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την ανάπτυξη δικτύου FTTH, μεταβάλλοντας σταδιακά τις ισορροπίες στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη οδηγήσει τους υφιστάμενους παρόχους σε πιο επιθετικές εμπορικές κινήσεις, κάτι που κυβερνητικά στελέχη αξιολογούν θετικά, εκτιμώντας ότι ενισχύεται ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών.

Στη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, η FiberGrid κατέθεσε σειρά προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η είσοδος ενός νέου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά. Μεταξύ άλλων εισηγήθηκε τη δέσμευση φάσματος για νεοεισερχόμενο πάροχο, την εξασφάλιση εθνικής περιαγωγής (national roaming) κατά τη μεταβατική περίοδο ανάπτυξης του δικτύου, αναλογικές υποχρεώσεις κάλυψης και τη δυνατότητα χορήγησης αδειών αορίστου χρόνου.

Οι αλλαγές που συντελούνται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Η συμφωνία της ΔΕΗ με τη Vodafone Ελλάδας για τη δημιουργία κοινής εταιρείας στη χονδρική αγορά δικτύων FTTH, μέσω της συγχώνευσης των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη των ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι κινήσεις αυτές διαμορφώνουν νέες ισορροπίες στις υποδομές και στη χονδρική αγορά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΤΕ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Nova για πιθανή εξαγορά του δικτύου FTTH της τελευταίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός της ΕΕΤΤ προέβλεπε την εκ νέου διάθεση του φάσματος που λήγει το 2027 στις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz, με συνολική αποτίμηση 224,86 εκατ. ευρώ.

Η αναθεώρηση της ελληνικής διαδικασίας συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα πολιτική διαχείρισης του ραδιοφάσματος, στο πλαίσιο της Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act – DNA), η οποία κινείται προς μεγαλύτερη διάρκεια αδειών χρήσης και χαμηλότερα τιμήματα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατα διατυπωμένη πρόταση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, για ευρωπαϊκό συντονισμό των δημοπρασιών φάσματος.