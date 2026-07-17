Sandbox, εποπτεία και νέοι κανόνες με το ελληνικό AI Act

Η Ελλάδα απέκτησε το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), μετά την υπερψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καθορίζονται οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου και κυρώσεων και δημιουργείται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μέτρα που αφορούν το οικοσύστημα καινοτομίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία του AI Regulatory Sandbox (ρυθμιστικού δοκιμαστηρίου), μέσω του οποίου επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες, με την υποστήριξη των αρμόδιων αρχών. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη στοχεύει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων λύσεων, διατηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Στο νέο πλαίσιο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς, ενώ η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής και τη δημιουργία Κέντρου Συντονισμού και Τεχνογνωσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα θεσπίζονται ενιαίο σύστημα υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις, ακόμη και για φορείς του Δημοσίου, καθώς και Ενιαίο Μητρώο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από τη Δημόσια Διοίκηση.

Ξεχωριστή πρόβλεψη αφορά τα deepfakes καθώς εισάγεται διάταξη που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την αφαίρεση των σημάνσεων διαφάνειας από σχετικό ψηφιακό υλικό.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου υποστήριξε ότι η χώρα δεν περιορίζεται στη θέσπιση κανόνων, αλλά αναπτύσσει παράλληλα ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, δεδομένα και εφαρμογές.

Στην κατεύθυνση αυτή ενέταξε τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το προσεχές διάστημα στο Εθνικό Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, το AI Factory (Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης) «Pharos», τις συνεργασίες με τις εταιρείες Mistral και ElevenLabs, καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα AI Gigafactories μέσω της ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος ενιαίου σχεδιασμού που συντονίζει η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «Δαίδαλος» είναι ο 31ος ισχυρότερος υπερυπολογιστής στον κόσμο και κατατάσσει την Ελλάδα στις μόλις 14 χώρες που διαθέτουν υποδομές για την επόμενη γενιά εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, σημειώνοντας ότι ήδη αξιοποιείται για την επιτάχυνση του νομικού ελέγχου και της επεξεργασίας εκκρεμών υποθέσεων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται αντίστοιχες εφαρμογές και για τη Βουλή, με στόχο την ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών στο κοινοβουλευτικό έργο και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Με την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται, σύμφωνα με το υπουργείο, μεταξύ των πρώτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένο εθνικό μηχανισμό εφαρμογής του AI Act.