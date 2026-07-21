Νέα σελίδα για τη Nova ICT με πλήρη έλεγχο από τη Motor Oil

Η Nova ICT περνά εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Ομίλου Motor Oil, καθώς η έμμεση θυγατρική του, Ireon Technologies Limited, υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 50% της εταιρείας που κατείχε η Nova, έναντι 60,5 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος Motor Oil θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Nova ICT. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Motor Oil, η Ireon Technologies προτίθεται εντός της τρέχουσας χρήσης να μεταβιβάσει μέρος της συμμετοχής της σε στρατηγικούς επενδυτές, διατηρώντας τελικά ποσοστό μεταξύ 10% και 20%.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Nova ICT, η οποία μέσα σε τρία χρόνια λειτουργίας έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην αγορά των έργων πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού, υλοποιώντας σύνθετα έργα για το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, οι υποδομές, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (utilities), οι έξυπνες πόλεις (smart cities) και τα ευρωπαϊκά έργα, αποτελώντας πλέον έναν από τους βασικούς παίκτες της εγχώριας αγοράς τεχνολογίας.

Από την πλευρά της, η Nova αναφέρει ότι η πώληση του ποσοστού της εντάσσεται στη στρατηγική της για μεγαλύτερη εστίαση στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, όπως το 5G.

Σύμφωνα με τη Nova, στο πλαίσιο της συναλλαγής η καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε στα 121 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού μετοχικού κεφαλαίου 1 εκατ. ευρώ κατά την ίδρυσή της το 2023, εξέλιξη που αποτυπώνει την ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας.

Παρά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, Nova και Nova ICT θα διατηρήσουν την εμπορική συνεργασία τους, συνεχίζοντας την από κοινού υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών ψηφιακής μετάβασης.