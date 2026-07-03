Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων για τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στα κτίρια

Την παρέμβαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΤΤ ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), υποστηρίζοντας ότι σε πολυκατοικίες οι οποίες διαθέτουν ήδη υποδομή οπτικών ινών μέσω του προγράμματος Smart Readiness εγκαθίστανται, σε αρκετές περιπτώσεις, νέα παράλληλα εσωτερικά δίκτυα από διαφορετικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το φαινόμενο καταγράφεται σε κτίρια όπου έχει ήδη κατασκευαστεί κοινή παθητική υποδομή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους με στόχο να χρησιμοποιείται από όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να απαιτούνται νέες επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους για κάθε νέα σύνδεση.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι, αντί να αξιοποιείται η υφιστάμενη υποδομή, πραγματοποιούνται νέες εγκαταστάσεις με πρόσθετες σωληνώσεις, καλώδια και κεντρικούς πίνακες στις εισόδους, τους διαδρόμους και τους ορόφους των πολυκατοικιών. Όπως υποστηρίζει, η πρακτική αυτή επιβαρύνει τους κοινόχρηστους χώρους, επηρεάζει την αισθητική των κτιρίων και προκαλεί αναστάτωση σε διαχειριστές και ιδιοκτήτες.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, η φιλοσοφία του προγράμματος Smart Readiness προβλέπει τη δημιουργία κοινών και ουδέτερων παθητικών υποδομών, στις οποίες θα μπορούν να συνδέονται όλοι οι πάροχοι, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη πολλαπλών παράλληλων δικτύων μέσα στο ίδιο κτίριο.

Για τον λόγο αυτό ζητά από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ να εκδώσουν σαφείς οδηγίες, με τις οποίες θα διευκρινίζεται ότι οι υποδομές Smart Readiness αποτελούν την κοινή παθητική υποδομή κάθε κτιρίου και πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλους τους παρόχους όταν είναι διαθέσιμες και λειτουργικές.

Παράλληλα, ζητά να αποτρέπεται η εγκατάσταση δεύτερων ή τρίτων παράλληλων εσωτερικών δικτύων όταν υπάρχει ήδη λειτουργική υποδομή, να προστατεύονται οι κοινόχρηστοι χώροι από περιττές τεχνικές επεμβάσεις και να διασφαλίζεται η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των κτιρίων.