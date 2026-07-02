Η Κίνα θέτει AI και 5G στον πυρήνα της βιομηχανικής αναβάθμισης

Η Κίνα θέτει την AI, τα ιδιωτικά δίκτυα 5G και τα βιομηχανικά δεδομένα στον πυρήνα ενός νέου οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του βιομηχανικού διαδικτύου και την ψηφιακή αναβάθμιση της μεταποίησης. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνεται η δημιουργία 50.000 ιδιωτικών βιομηχανικών δικτύων 5G έως το 2030, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει βαθύτερη ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στα εργοστάσια και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κινεζικής βιομηχανίας.

Το σχέδιο εκδόθηκε από οκτώ κινεζικές κυβερνητικές υπηρεσίες, με επικεφαλής το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών. Προβλέπει την επέκταση των ψηφιακών υποδομών που εξυπηρετούν τη βιομηχανία, τη διεύρυνση της προσφοράς δεδομένων και την υιοθέτηση εφαρμογών AI στην παραγωγή. Παράλληλα, θέτει ως κατεύθυνση την ανάπτυξη πλατφορμών βιομηχανικού διαδικτύου με παγκόσμια εμβέλεια, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη σύνδεση των δικτύων, των δεδομένων και των παραγωγικών εφαρμογών.

Ιδιωτικά δίκτυα 5G και βιομηχανικά δεδομένα

Η δημιουργία των 50.000 ιδιωτικών δικτύων 5G συνοδεύεται από τον στόχο διαμόρφωσης ενός καθιερωμένου μηχανισμού και συστήματος βιομηχανικών δεδομένων. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών στο WeChat. Η ανάπτυξη των υποδομών προορίζεται να υποστηρίξει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε εργοστάσια και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις, με έμφαση σε δίκτυα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της βιομηχανικής λειτουργίας.

Στις βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση των θεμελιωδών τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων, η επιτάχυνση της τεχνολογικής καινοτομίας και η βελτίωση των προτύπων και της προσφοράς προϊόντων για το βιομηχανικό διαδίκτυο. Έως το 2030, η προστιθέμενη αξία του βασικού κλάδου του βιομηχανικού διαδικτύου αναμένεται, βάσει του σχεδίου, να ξεπεράσει τα 2,5 τρισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 368 δισ. δολάρια.

Η AI περνά βαθύτερα στην παραγωγή

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη βαθύτερη ενσωμάτωση της AI στο βιομηχανικό διαδίκτυο και στη χρήση της σε πραγματικές παραγωγικές συνθήκες. Ο οδικός χάρτης προβλέπει την προώθηση εφαρμογών AI στα εργοστάσια, παράλληλα με την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Η προσέγγιση συνδέει την ψηφιακή υποδομή με την πρακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στις παραγωγικές διαδικασίες.

Σε αντίθεση με προηγούμενες πολιτικές, οι οποίες επικεντρώνονταν κυρίως στη συνδεσιμότητα, το νέο σχέδιο αναδεικνύει τον ρόλο των ολοκληρωμένων βιομηχανικών εφαρμογών. Στόχος είναι η τεχνολογία να υποστηρίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης και λειτουργίες στο πεδίο, αντί η ανάπτυξη του βιομηχανικού διαδικτύου να περιορίζεται στην κατασκευή δικτύων. Οι εφαρμογές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη σύνδεση της AI, των τηλεπικοινωνιών και των δεδομένων με την παραγωγή.

Πρότυπα, ασφάλεια και διεθνής τεχνολογική παρουσία

Το Πεκίνο επιδιώκει επίσης ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση διεθνών προτύπων για το βιομηχανικό διαδίκτυο. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καθοδήγηση και τον καθορισμό προτύπων, μαζί με την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και της προσφοράς σχετικών προϊόντων. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τον στόχο ανάπτυξης πλατφορμών που θα μπορούν να αποκτήσουν διεθνή τεχνολογική παρουσία.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανισμού προστασίας και ασφάλειας, ώστε η επέκταση των δικτύων, των δεδομένων και των εφαρμογών να συνοδεύεται από αντίστοιχες δικλίδες. Η κινεζική κυβέρνηση τοποθετεί το βιομηχανικό διαδίκτυο μεταξύ των πυλώνων των αποκαλούμενων «παραγωγικών δυνάμεων νέας ποιότητας», όρος που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων οι οποίες βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες.