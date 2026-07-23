Η KIEFER παρουσιάζει το Sophea-Titan-1

Η KIEFER ανακοινώνει τη διάθεση του Sophea-Titan-1, ενός πολυτροπικού μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης 27 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, το οποίο έχει προσαρμοστεί ειδικά για την ελληνική γλώσσα και μπορεί να εγκατασταθεί σε υποδομές οι οποίες ανήκουν στον ίδιο τον οργανισμό που το χρησιμοποιεί.

Η έκδοση ανοικτών βαρών προσφέρει σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, ερευνητές και προγραμματιστές μια νέα τεχνολογική βάση για την ανάπτυξη ελληνικών εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από εξωτερικά APIs κλειστών μοντέλων.

Το Sophea-Titan-1 βασίζεται στο μοντέλο 27B και συνδυάζει επεξεργασία κειμένου και εικόνας με εξειδίκευση στα ελληνικά, διατήρηση ισχυρών δυνατοτήτων στα αγγλικά, έλεγχο επίσημου και ανεπίσημου ύφους και σταθερή ταυτότητα βοηθού. Η κυκλοφορία του αποτελεί μια σημαντική νέα προσθήκη στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ελληνικών μοντέλων ανοικτών βαρών, το οποίο έχει ήδη θεμελιωθεί από πρωτοβουλίες όπως τα Meltemi και Llama-Krikri.

Το Sophea-Titan-1 αντιμετωπίζει την πρόκληση που αφορά στην υποεκπροσώπηση της ελληνικής γλώσσας στα μεγάλα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των περισσότερων μοντέλων βάσης, μέσω εποπτευόμενης προσαρμογής, αξιοποιώντας μια σύγχρονη, πυκνή και πολυτροπική αρχιτεκτονική. Το μοντέλο προορίζεται για γενική συνομιλία στα ελληνικά, απάντηση ερωτήσεων γνώσης, δίγλωσσες ροές εργασίας, κατανόηση εικόνων και εγγράφων, καθώς και εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ελεγχόμενο επικοινωνιακό ύφος.

Για τη βέλτιστη ποιότητα ελληνικού κειμένου, η KIEFER συστήνει τη λειτουργία του μοντέλου σε non-thinking mode, με την παράμετρο enable_thinking=false. Η συγκεκριμένη ρύθμιση περιγράφεται μαζί με παραδείγματα εγκατάστασης μέσω vLLM, Transformers και endpoints συμβατών με το OpenAI API.

Η κυκλοφορία του Sophea-Titan-1 υποστηρίζει έναν ευρύτερο στόχο κυρίαρχης Τεχνητής Νοημοσύνης: οι οργανισμοί να μπορούν να ελέγχουν πού λειτουργούν τα μοντέλα τους, που επεξεργάζονται τα ευαίσθητα δεδομένα και με ποιον τρόπο η νοημοσύνη ενσωματώνεται στις υφιστάμενες υποδομές.

Για ελληνικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, η αυτοφιλοξενούμενη Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικές πλατφόρμες, να ενισχύσει τον έλεγχο της τοποθεσίας και της ροής των δεδομένων και να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία προσαρμογής. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για μια εγχώρια τεχνολογική αλυσίδα η οποία συνδέει υπολογιστική ισχύ, μοντέλα, εταιρικές εφαρμογές και εξειδικευμένα ελληνικά δεδομένα.

​Το Sophea-Titan-1 είναι διαθέσιμο μέσω του αποθετηρίου της KIEFER στο Hugging Face, μαζί με οδηγίες εγκατάστασης και συνδέσμους προς τις ποσοτικοποιημένες εκδόσεις του.