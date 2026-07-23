Google ATLAS: κατανόηση της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σήμερα η Google παρουσιάζει την πρώτη έκδοση του AI & Economy ATLAS (Activity, Task, Landscape, and Adoption Study) μιας συνεχούς, ανώνυμης μελέτης μεγάλης κλίμακας σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google.

Ο ATLAS αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και λεπτομερείς μελέτες χρήσης AI μέχρι σήμερα.

Το πρώτο σύνολο δεδομένων βασίζεται σε 15 εκατομμύρια συγκεντρωτικές και ανώνυμες αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και AI στην εφαρμογή Gemini, στο AI Mode και στο Gemini API.

Τα δεδομένα της έρευνας καλύπτουν περισσότερες από 150 χώρες, 140 γλώσσες, 800 επαγγέλματα και 4.000 εργασίες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Google για τη διεξαγωγή και υποστήριξη της έρευνας που θα τροφοδοτεί τις τρέχουσες συζητήσεις και αποφάσεις σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την οικονομία.